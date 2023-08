35.000 tỷ đồng từ dân cư "chảy" vào ngân hàng trong 1 tháng

Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố, trong tháng 6, tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư đã tăng thêm hơn 35.000 tỷ đồng, lên hơn 6,382 triệu tỷ đồng, vượt xa số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại hệ thống ngân hàng, tăng 8,82 điểm % so với cuối năm 2022 - cũng là mức tăng mạnh nhất so với cùng kỳ vài năm trở lại đây.

Tiền gửi đến từ nhóm khách hàng tổ chức kinh tế vào hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện. Tính đến hết tháng 6, tiền gửi của các tổ chức ở mức 5,983 triệu tỷ đồng, tăng thêm 235.000 tỷ đồng so với tháng trước, tăng 0,51 điểm % so với đầu năm. Tháng 5 trước đó, tiền gửi của các tổ chức chỉ ở mức 5,748 triệu tỷ đồng, giảm tới 3,45 điểm % so với hồi đầu năm.

Tiền gửi dân cư vào ngân hàng đã cải thiện so với tháng 5 trước đó khi tiền gửi của người dân tại ngân hàng chỉ tăng ròng khoảng 14.700 tỷ đồng. Con số này tăng mạnh bất chấp những tháng đầu năm nay lãi suất ngân hàng giảm.

Người dân vẫn chọn gửi tiền vào ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Cuối năm 2022, lãi suất huy động của các ngân hàng liên tục được duy trì ở mức cao lên tới 9-10%/năm đối với kỳ hạn trên 12 tháng, trong đó có ngân hàng nâng mức lãi suất cao nhất lên tới gần 12%/năm.

Tuy nhiên, sang đến năm nay, giới ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất 0,5-1 điểm %/năm ở các kỳ hạn. 6 tháng đầu năm, lãi suất trên thị trường đã có xu hướng giảm, có ngân hàng giảm tới 2,5-3%/năm.

Trên thị trường, các ngân hàng liên tục giảm lãi suất tiết kiệm. 4 ngân hàng có vốn Nhà nước thậm chí đưa lãi suất kỳ hạn 12 tháng về dưới 6%/năm, trong khi đầu năm nay niêm yết 7,5-8,2%/năm.

Với hình thức gửi tại quầy, lãi suất của 4 đơn vị này ở kỳ hạn 12 tháng tương đương nhau ở mức 5,8%/năm, tức người gửi tiền 100 triệu đồng, sau một năm nhận lãi 5,8 triệu đồng. Với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất là 3%/năm, 3 tháng từ 3,8%/năm, 6-9 tháng là 4,7%/năm.

Còn với nhóm tư nhân, những đơn vị trả lãi tiết kiệm tiệm cận mức 7%/năm hầu hết là ngân hàng có quy mô tầm trung như CBBank, Nam A Bank, NCB, VietABank, Bac A Bank...

Diễn biến này, theo giới phân tích, do thanh khoản hệ thống ngân hàng đã dồi dào, thậm chí dư thừa hơn trước. Ngân hàng Nhà nước cũng 4 lần hạ lãi suất điều hành, phần nào khiến mặt bằng lãi suất giảm sâu như hiện tại.