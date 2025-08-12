32 năm VPBank kiến tạo trải nghiệm, chạm đến từng phân khúc khách hàng

Chiến lược phủ phân khúc - Cá nhân hóa để khác biệt

Chào đón dịp kỷ niệm thành lập 32 năm (12/8/1993 - 12/8/2025), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã tổ chức một đại nhạc hội quy mô tầm cỡ quy tụ dàn nghệ sĩ Hàn Quốc đình đám, trong đó có G-Dragon - “ông hoàng K-pop” được rất nhiều người hâm mộ tại Việt Nam ngóng chờ.

Đây là một chiến lược truyền thông toàn diện, sử dụng hiệu quả sức mạnh của các nền tảng kỹ thuật số, văn hóa thần tượng và cảm xúc cộng đồng để chạm tới khách hàng mục tiêu, nhất là thế hệ Millennials và Gen Z.

Đại nhạc hội VPBank K-star Spark là một bước đi chiến lược của ngân hàng (Ảnh: VPBank).

Đại nhạc hội khiến khách hàng hiện hữu có thêm trải nghiệm, củng cố thêm tình cảm, niềm tin và sự gắn kết với VPBank. Trong khi đó, nhóm khách hàng trẻ tuổi tiếp cận VPBank như cầu nối kết nối với thần tượng của mình, nhận thấy sự tương đồng trong phong cách, lối sống, lại dần chuyển hóa từ sự làm quen ban đầu thành cảm xúc tin cậy, quyết định gắn bó dài lâu với VPBank.

Từ lâu VPBank đã lựa chọn phát triển theo chiến lược “phủ phân khúc” với định hướng cá nhân hóa, khác biệt và bền vững. Với nhóm khách hàng trẻ, VPBank có Prime; với nhóm trung, thượng lưu, VPBank có Diamond và Diamond Elite và nhóm siêu VIP, VPBank có Private. Đây không chỉ là cách tiếp cận hiệu quả mà còn là lời khẳng định về tầm nhìn thương hiệu: lấy khách hàng làm trung tâm, kiến tạo giá trị dài hạn.

VPBank lựa chọn phát triển theo chiến lược “phủ phân khúc”, lấy khách hàng làm trung tâm (Ảnh: VPBank).

Bên cạnh việc xây dựng sản phẩm tài chính may đo riêng, VPBank cũng chú trọng tới việc nâng cao chất lượng phục vụ và mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng. Nhân dịp sinh nhật 32 năm, VPBank đã khai trương thêm 1 chi nhánh flagship (điển hình) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số toàn diện và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

VPBank mở rộng và phát triển phân khúc khách hàng hộ kinh doanh với tên gọi CommCredit sau hơn 10 năm chăm sóc riêng nhóm khách hàng này bằng một kênh riêng biệt.

Chiến lược phát triển thương hiệu theo từng phân khúc giúp VPBank không chỉ mở rộng thị phần mà còn xây dựng mối quan hệ sâu sắc, lâu dài với từng nhóm khách hàng. Mỗi phân khúc là một hành trình riêng và VPBank chọn đồng hành, thấu hiểu và kiến tạo giá trị.

“Mừng sinh nhật 32, vạn deal trao tay”

Mừng sinh nhật tuổi 32, VPBank triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho sản phẩm thẻ. Cụ thể, VPBank tặng ngay iPhone 16 cho 10 khách hàng đầu tiên có tổng chi tiêu thẻ tín dụng VPBank Mastercard trong ngày 15/8 đạt từ 50 triệu đồng.

Từ nay cho đến 31/12, khách hàng sẽ được giảm giá đến 50% hoặc hoàn tiền đến 1,5 triệu đồng khi sử dụng thẻ tín dụng của VPBank để thanh toán cho các dịch vụ ẩm thực, thương mại điện tử, điện máy, di chuyển…; hoàn tiền lên đến 50% tại Shopeefood, Be, Grab…

Mừng sinh nhật tuổi 32, VPBank triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn (Ảnh: VPBank).

Với các khách hàng mở mới thẻ tín dụng và chi tiêu 3 triệu đồng trong 30 ngày đầu mở thẻ sẽ được nhận Evoucher Urbox (phiếu quà tặng điện tử) lên đến 700.000 đồng. Riêng khách hàng mở mới thẻ tín dụng VPBank YoJo Visa Platinum và chi tiêu 2 triệu đồng trong 30 ngày đầu mở thẻ sẽ được tặng 5.500 điểm Skypoint.

VPBank cũng xây dựng chương trình đặc biệt, hạ ngưỡng duy trì chỉ từ 0 đồng cho các khách hàng tham gia Super Sinh lời trên VPBank NEO. Khách hàng có thể tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng cần chủ động kích hoạt và cài đặt ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Chương trình được chia thành 3 đợt, mỗi đợt 3 ngày từ thứ ba tới thứ năm hàng tuần từ ngày 12/8 đến hết 28/8.

VPBank mang tới chương trình ưu đãi lãi suất gửi tiết kiệm hấp dẫn dành tặng khách hàng từ nay đến 21/8: cộng lãi suất thêm 0,5%/năm so với lãi suất niêm yết khi gửi tiết kiệm từ 32 triệu đồng kỳ hạn linh hoạt từ 1 tháng trở lên với khách hàng có tên: Việt, Nam, Thịnh, Vượng hoặc có sinh nhật 12/8 hoặc sinh năm 1993; cộng thêm 0,32%/năm so với lãi suất niêm yết với số dư tối thiểu từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Bước sang tuổi 32, VPBank không chỉ đánh dấu một cột mốc trưởng thành mà đã sẵn sàng để tiến xa hơn. Với tinh thần đổi mới không ngừng, VPBank cam kết tiếp tục kiến tạo những trải nghiệm tài chính vượt trội, đồng hành cùng khách hàng trên mọi chặng đường sống, làm việc và phát triển.

Thông tin chi tiết về chương trình mừng sinh nhật VPBank 32 năm, xem tại đây: https://go.vpbank.com.vn/xin-chao-32