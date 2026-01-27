30 năm PVI: Từ dầu khí đến định chế bảo hiểm tài chính tỷ đô

Khởi nguồn từ sứ mệnh bảo vệ các công trình năng lượng quốc gia

Ba mươi năm trước, trong bối cảnh những năm đầu đổi mới của đất nước, Công ty Bảo hiểm Dầu khí - PVIC thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - Petrovietnam) được thành lập với sứ mệnh bảo đảm an toàn cho các công trình dầu khí quốc gia.

Với hơn 30 cán bộ nhân viên, từ một văn phòng nhỏ tại số 10 Điện Biên Phủ (Hà Nội) và nguồn vốn ban đầu 22 tỷ đồng, PVIC từng bước khẳng định vai trò trong hệ sinh thái dầu khí, vượt qua những thử thách khắc nghiệt của thị trường bảo hiểm năng lượng, từng bước mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực tài chính.

Ông Dương Thanh Francois - Chủ tịch HĐTV Bảo hiểm PVI - phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: PVI).

Đầu những năm 2000, trong bối cảnh thị trường bảo hiểm năng lượng quốc tế biến động mạnh, PVI đối mặt với những thử thách sống còn. Tuy nhiên, bằng chiến lược tự cường, giảm phụ thuộc vào các liên danh truyền thống, PVI đã thiết lập thành công “Hợp đồng tái bảo hiểm Năng lượng” trực tiếp với thị trường quốc tế tại London (Vương quốc Anh).

Đây là cơ sở để thuyết phục các nhà thầu và công ty dầu khí quốc tế tham gia bảo hiểm tại PVIC sau này - một dấu mốc quan trọng đưa PVI hội nhập sâu vào thị trường quốc tế.

Ông Phạm Anh Đức - Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI - trình bày về lịch sử hình thành và phát triển của PVI (Ảnh: PVI).

Năm 2006 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi PVIC cổ phần hóa thành công, mang tên Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam, với vốn điều lệ tăng lên 500 tỷ đồng. PVIC trở thành công ty niêm yết với tên gọi mới PVI.

Năm 2010, PVI trở thành doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam đầu tiên và duy nhất được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best đánh giá năng lực tài chính B+.

Đến năm 2011, sự hợp tác chiến lược giữa Petrovietnam và HDI Global SE (CHLB Đức) đã tạo nên PVI Holdings với hệ sinh thái tài chính - bảo hiểm toàn diện gồm: bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm và quản lý tài sản, trong đó Tổng công ty Bảo hiểm PVI là công ty lõi.

Nhờ mô hình này, PVI liên tục bứt phá các cột mốc doanh thu, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”.

Năm 2019, PVI chuyển giao mô hình quản trị, định hướng kinh doanh giữa PVN và HDI và sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới. Trong 2 năm Covid-19, PVI đạt tốc độ tăng quy mô và hiệu quả kinh doanh vượt trội so với các thời kỳ trước, trong đó Tổng công ty Bảo hiểm PVI cán mốc doanh thu lịch sử 10.000 tỷ đồng năm 2021.

Ông Dương Thanh Francois và ông Phạm Anh Đức nhận quyết định tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng từ ông Lê Tấn Cận - Thứ trưởng Bộ Tài chính (Ảnh: PVI).

Quy mô - năng lực - vị thế sau 30 năm

Đến năm 2025, sau 30 năm hình thành và phát triển, PVI đã trở thành định chế bảo hiểm - tài chính có tầm vóc trong khu vực. Bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, PVI xác định hai định hướng xuyên suốt: tiếp tục giữ vai trò bảo đảm an toàn cho các công trình trọng điểm và các ngành kinh tế then chốt của quốc gia; chủ động mở rộng không gian phát triển, không chỉ hội nhập mà còn đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ông Dương Thanh Francois và ông Phạm Anh Đức nhận cúp vinh danh "cột mốc doanh thu 1 tỷ USD" từ TS Edgar Puls - Tổng giám đốc HDI Global SE và ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐTV PVN (Ảnh: PVI).

Trên cơ sở đó, PVI tập trung triển khai ba trọng tâm hành động gồm: phát triển bền vững theo chuẩn mực ESG với quản trị minh bạch và chuẩn mực toàn cầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như một động lực tăng trưởng và đầu tư dài hạn vào con người, coi đây là nền tảng cho sức mạnh và bản sắc doanh nghiệp.

Ba mươi năm qua đã tạo dựng nền tảng vững chắc cho PVI. Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp tiếp tục định hướng phát triển ổn định, bền vững, song hành cùng sự phát triển của ngành năng lượng và nền kinh tế đất nước.

Với vai trò doanh nghiệp lõi, Bảo hiểm PVI trở thành động lực tăng trưởng chính với mốc 1 tỷ USD tổng doanh thu trong năm 2025. Trong cùng năm, Bảo hiểm PVI đồng thời được vinh danh ở hai hạng mục “Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ của năm” và “Sáng kiến thẩm định bảo hiểm của năm” tại Insurance Asia News Awards for Excellence 2025 khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Top 3 “Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ của năm” tại khu vực châu Á do Asia Insurance Industry Awards 2025 bình chọn.

Ông Dương Thanh Francois và ông Phạm Anh Đức nhận giải thưởng “Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ của năm” từ ông Yawar Tharia - đại diện Tạp chí InsuranceAsia News (Ảnh: PVI).

Bảo hiểm PVI cũng được AM Best đánh giá ở mức A- (Excellent), khẳng định vị thế, uy tín và năng lực cạnh tranh trên bản đồ bảo hiểm khu vực.