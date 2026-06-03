100% cửa hàng tại Quảng Ngãi bán xăng E10: Người tiêu dùng nói gì?

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 365 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động với nguồn cung chủ yếu từ 7 thương nhân đầu mối. Từ cuối tháng 4, nhiều cây xăng trên địa bàn tỉnh đã bán xăng E10. Đến ngày 15/5, có đến 95% cửa hàng phân phối xăng E10, đến nay con số này là 100%.

Chị Nguyễn Bùi Bảo Ngọc, quản lý một cửa hàng xăng dầu tại phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi), cho biết tỉnh Quảng Ngãi thực hiện việc bán xăng E10 sớm hơn cả nước, do đó đơn vị đã chủ động lộ trình chuyển đổi để bán loại nhiên liệu này.

Từ cuối tháng 4, nhiều cửa hàng xăng dầu ở Quảng Ngãi đã bán xăng E10 (Ảnh: Quốc Triều).

Theo chị Ngọc, do có sự chuẩn bị từ trước nên đến ngày 1/6, toàn bộ lượng xăng cũ còn tồn đọng đã được bán hết. Trên cơ sở đó, cửa hàng đã chuyển sang kinh doanh xăng E10 theo quy định. “Lượng xăng tiêu thụ trong thời gian qua ổn định, tình hình kinh doanh của cửa hàng vẫn bình thường”, chị Ngọc cho biết.

Anh Nguyễn Minh Trí (trú tại xã An Phú, Quảng Ngãi) chia sẻ ô tô của anh đã sử dụng xăng E10 được khoảng 3 tuần. Anh cảm nhận xe tiêu hao lượng nhiên liệu nhiều hơn trước, riêng máy móc vẫn hoạt động ổn định.

“Tôi đổ xăng E10 được 3 lần rồi, thấy xe hoạt động vẫn ổn định. Chỉ có điều khi sử dụng xăng E10, lượng nhiên liệu tiêu tốn nhiều hơn so với khi sử dụng xăng RON 95”, anh Trí nói.

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi chưa ghi nhận phản ánh nào về khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người tiêu dùng về xăng E10 (Ảnh: Quốc Triều).

Theo ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, sau một tháng đưa xăng E10 ra thị trường, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp diễn ra bình thường. Sở chưa ghi nhận phản ánh nào về khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng về việc thực hiện phân phối xăng E10 trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Mân, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung, cầu của thị trường xăng dầu để kịp thời tham mưu các giải pháp ứng phó khi thị trường có biến động.

"Sở sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về việc sử dụng xăng E10. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phối trộn, phân phối và kinh doanh xăng sẽ được tăng cường để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, ông Mân thông tin.