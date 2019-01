Chính phủ New Zealand cấp học bổng riêng cho học sinh Việt Nam

Thông tin được đề cập tại lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa ENZ với Sở GD-ĐT TPHCM diễn ra vào ngày 17/1. Với lẽ ký kết này, sẽ có nhiều chương trình hợp tác như tập huấn, giao lưu nhằm phát triển kỹ năng và kiến thức của học sinh, sinh viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của TPHCM tại New Zealand.

Trường học ở New Zealand

Đối với học bổng có tên gọi New Zealand Schools Scholarships (NZSS), ENZ cho biết đây là học bổng Chính phủ đầu tiên của New Zealand dành cho bậc trung học và hiện Việt Nam là nước duy nhất nhận học bổng này nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia.

Chương trình được hỗ trợ bởi 36 trường trung học tại New Zealand, với nhiều mức học bổng 100%, 50%, 30% học phí năm học đầu tiên.

Cụ thể, trong số 36 học bổng, có 11 học bổng He Tohu Awhero - Học bổng Hoài bão, với mức hỗ trợ 30% học phí năm đầu và 25 học bổng He Tohu Hiranga - Học bổng Xuất sắc, với mức hỗ trợ 50% học phí năm đầu. Đặc biệt, một học sinh xuất sắc trong số 25 học sinh nhận học bổng He Tohu Hiranga sẽ được hỗ trợ 100% học phí trong năm đầu.

Điều kiện để ứng tuyển là học sinh đang theo học lớp 8, 9, 10 tại các trường THCS, THPT có kết quả GPA 8.5, IELTS 6.0 (hoặc PTE 50, hoặc TOEFL iBT 70) đối với học bổng He Tohu Hiranga và có kết quả GPA 8.0, IELTS 5.5 (hoặc PTE 42, hoặc TOEFL iBT 54) với học bổng He Tohu Awhero.

Hoài Nam