Tranh luận về giả thuyết “DNA người ngoài hành tinh” trong con người

Nghiên cứu gây chú ý

Bộ gen người vẫn còn nhiều phần chưa được hiểu hết (ảnh minh hoạ: Falon/NY Post).

Theo tờ New York Post đưa ngày 6/10, công trình do Tiến sĩ Max Myakishev-Rempel, thuộc Tổ chức Nghiên cứu Cộng hưởng DNA (DNA Resonance Research Foundation), công bố trên nền tảng ResearchGate với tiêu đề “Preliminary evidence of traces of alien genetic manipulation in humans” (Tạm dịch: Bằng chứng sơ bộ về dấu vết can thiệp di truyền ngoài Trái Đất ở con người).

Trong báo cáo, nhóm tác giả cho biết đã phân tích dữ liệu gen từ 581 gia đình trong cơ sở dữ liệu 1000 Genomes Project. Họ ghi nhận ở 11 gia đình có xuất hiện các biến thể di truyền không khớp hoàn toàn với cha mẹ, hay còn gọi là “non-parental alleles”.

Tổng cộng, có 348 biến thể được ghi nhận có tính bất thường so với trung bình.

Từ đó, Tiến sĩ Rempel đưa ra giả thuyết rằng có thể tồn tại những cơ chế chưa biết khiến các đoạn gen lạ xuất hiện trong hệ gen người.

Ông cũng loại trừ khả năng chỉnh sửa gen nhân tạo (như công nghệ CRISPR) vì các mẫu nghiên cứu sinh trước năm 1990, thời điểm công nghệ này chưa ra đời.

Cộng đồng khoa học phản hồi thận trọng

Dù kết quả này thu hút sự quan tâm của công chúng, nhiều chuyên gia di truyền học cho rằng cần hết sức thận trọng khi diễn giải.

Tờ Live Science và Snopes cho biết hiện chưa có bằng chứng khoa học xác thực nào khẳng định có DNA “ngoài hành tinh” trong con người.

Giáo sư Nigel Watson, tác giả cuốn Portraits of Alien Encounters Revisited, nhận định: “Nếu được chứng minh, đây sẽ là phát hiện mang tính lịch sử, nhưng cần xác minh độc lập và minh bạch dữ liệu trước khi rút ra kết luận lớn như vậy”.

Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng hiện tượng “không khớp gen cha mẹ” có thể xuất phát từ nhiễu kỹ thuật, đột biến ngẫu nhiên, tái tổ hợp gen phức tạp hoặc lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu di truyền.

Trong các nghiên cứu quy mô lớn, những “đoạn lạ” này thường được phát hiện nhưng sau đó được giải thích bằng cơ chế sinh học thông thường.

Cần thêm dữ liệu và phản biện khoa học

Nigel Watson, tác giả của cuốn “Portraits of Alien Encounters Revisited” cho biết: “Nếu được chứng minh, điều này sẽ gây chấn động thế giới như việc thu hồi một chiếc đĩa bay” (ảnh: vitstudio/stock.adobe.com).

Chính Tiến sĩ Rempel cũng thừa nhận rằng nghiên cứu của ông chưa có bằng chứng thuyết phục, đồng thời nhấn mạnh cần sử dụng giải trình tự toàn bộ hệ gen (WGS) hoặc giải trình tự thế hệ mới (NGS) với độ chính xác cao hơn để kiểm chứng.

“Các dịch vụ phân tích gen thương mại hiện nay chưa đủ độ phân giải để phát hiện những biến thể phức tạp. Chúng tôi cần thêm dữ liệu và đối chiếu độc lập”, ông nói với Vice.

Theo các chuyên gia, để xác nhận giả thuyết này, cộng đồng khoa học cần tái lập nghiên cứu với mẫu độc lập, sử dụng các bộ dữ liệu di truyền hiện đại, công bố kết quả qua quy trình phản biện nghiêm ngặt (peer review) trong các tạp chí uy tín về di truyền học, đồng thời cần đánh giá nguồn gốc sinh học của các biến thể này, xem chúng có thể thuộc về virus, vi khuẩn hay các đoạn gen nội sinh chưa biết.

Hiện chưa có chứng cứ khoa học nào cho thấy con người mang DNA của sinh vật ngoài Trái Đất. Tuy vậy, công trình của Tiến sĩ Rempel gợi nhắc một thực tế thú vị: bộ gen người vẫn còn nhiều phần chưa được hiểu hết, và việc tìm kiếm nguồn gốc, sự tiến hóa của chúng ta vẫn là hành trình chưa có hồi kết.