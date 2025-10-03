Trải nghiệm điều khiển drone, đấu robot tại triển lãm Đổi mới sáng tạo 2025 (Video: Thanh Bình - Khánh Vi).

Tại không gian tầng 2 của Ngày hội Đổi mới sáng tạo (ĐMST) Quốc gia 2025, diễn ra tại Trung tâm ĐMST Quốc gia (Hòa Lạc, Hà Nội), khách tham quan được khám phá hàng loạt hoạt động công nghệ độc đáo.

Trong một gian trưng bày, khách tham quan được trải nghiệm: điều khiển drone trên không vượt chướng ngại vật, so tài điều khiển robot tự lập trình bằng phần mềm kéo thả.

Ở trải nghiệm lái drone, người tham gia sẽ cầm bộ điều khiển, đưa thiết bị vút lên cao, lượn qua các chướng ngại vật và thực hiện nhiều động tác linh hoạt để cán đích.

Hoạt động trải nghiệm drone thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh tham gia (Ảnh: Thanh Bình).

Cảm giác điều khiển một vật thể bay trong không gian thực tế mang đến sự hứng khởi và thử thách khả năng phản xạ, định hướng của khách tham quan.

Ở trải nghiệm điều khiển robot, khách tham quan có thể lựa chọn 2 hình thức chơi khác nhau phù hợp với độ tuổi.

Khách tham quan tập trung trải nghiệm trò chơi công nghệ (Ảnh: Thanh Bình).

Ở cách truyền thống, người tham gia dùng tay cầm để điều khiển robot (được lập trình bằng phần mềm kéo thả), di chuyển và đặt các khối hình vuông vào đúng vị trí để ghi điểm.

Song song đó, hình thức điều khiển robot bằng cách chấm chọn trên các bảng hình ảnh trực quan, giúp các em nhỏ cũng dễ dàng tham gia, trải nghiệm.

Trẻ em trải nghiệm điều khiển robot bằng bảng chấm trực quan, khám phá công nghệ theo cách dễ hiểu (Ảnh: Thanh Bình).

Trải nghiệm trên giúp người tham gia rèn luyện tư duy logic, phản xạ nhanh nhạy và khả năng phối hợp tay, mắt trong một môi trường công nghệ trực quan, sinh động.

Đặc biệt, với cách thiết kế đơn giản nhưng giàu tính giáo dục, hoạt động này phù hợp cho học sinh khám phá những nguyên lý cơ bản của lập trình robot, khơi gợi đam mê khoa học và mở ra cho học sinh hình dung cụ thể hơn về ứng dụng công nghệ.

Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (VIIE 2025) diễn ra từ ngày 1 đến 3/10.

Video: Thanh Bình, Khánh Vi