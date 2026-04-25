Phương pháp sơ tán máy bay hiệu quả nhất theo khoa học

(Jackyenjoyphotography/Moment/Getty Images)

Đây là điều mà tất cả hành khách đi máy bay đều lo sợ, nhưng nếu máy bay phải sơ tán, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã quy định thời gian tiêu chuẩn là 90 giây để hành khách rời khỏi máy bay và xuống đất.

FAA đã thiết lập tiêu chuẩn này dựa trên các mô phỏng có kiểm soát, nhưng nó không phản ánh điều kiện thực tế, bao gồm sự hỗn loạn vốn có trong các tình huống khẩn cấp và sự đa dạng về thành phần hành khách trên các chuyến bay thương mại.

Ví dụ, người lớn tuổi có nhiều khả năng gặp vấn đề về khả năng vận động, sự khéo léo hoặc nhận thức.

Theo đó, vào tháng 12/2022, Đạo luật Sơ tán Khẩn cấp khỏi Khoang Máy bay (EVAC) đã được ban hành, yêu cầu cập nhật các quy định sơ tán có tính đến điều kiện thực tế trong khoang máy bay, bao gồm khoảng cách giữa các ghế hạn chế, lối đi hẹp, hành khách lớn tuổi và những người bị hạn chế khả năng vận động.

Việc cập nhật các hướng dẫn là rất cần thiết khi dân số toàn cầu ngày càng già đi. Độ tuổi trung bình toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng từ 31 lên 36 vào năm 2050, và số lượng người cao tuổi đang tăng lên đều đặn.

Vì vậy, cần phải đánh giá lại các quy trình sơ tán, có thể bằng cách tìm hiểu các phương pháp cụ thể để phân bổ hành khách khắp máy bay trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như hỏa hoạn kép trên cả hai động cơ, một trong những tình huống nguy hiểm nhất trong ngành hàng không, có thể do va chạm với chim, trục trặc hệ thống nhiên liệu hoặc hạ cánh mạnh gây ra.

Giáo sư Chenyang (Luca) Zhang, một nhà thần kinh học chuyên về các yếu tố con người trong hàng không tại Đại học Calgary ở Canada, giải thích: "Mặc dù kịch bản hỏa hoạn kép trên cả hai động cơ hiếm khi xảy ra, nhưng nó thuộc phạm trù rộng hơn của các sự cố hỏng hóc kép trên cả hai động cơ và các tình huống khẩn cấp nghiêm trọng trong hàng không".

"Lịch sử đã cho thấy rằng các sự cố hỏng hóc kép trên cả hai động cơ và các tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như 'Phép màu trên sông Hudson' nổi tiếng liên quan đến Đại úy Sullenberger, có thể xảy ra và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng".

Với mục tiêu cải thiện an toàn hàng không, các nhà nghiên cứu đã mô phỏng nhiều kịch bản sơ tán khác nhau khi xảy ra hỏa hoạn ở cả hai động cơ trên máy bay Airbus A320, một tình huống khiến hành khách không thể sử dụng các cửa thoát hiểm trên cánh máy bay, buộc họ phải tập trung về phía các cửa thoát hiểm phía trước và phía sau máy bay.

Hình ảnh trực quan mô phỏng khoang hành khách máy bay Airbus được sử dụng trong nghiên cứu (ảnh: Zhao và cộng sự, AIP Advances, 2026).

Sử dụng kích thước của máy bay Airbus A320, các nhà nghiên cứu đã mô phỏng ba cách bố trí chỗ ngồi có sức chứa lên đến 180 hành khách, và mô phỏng thời gian sơ tán dựa trên loại hành khách trên máy bay và vị trí chỗ ngồi của họ.

Điều này bao gồm cả nam và nữ (những người có chiều cao và tốc độ đi bộ trung bình hơi khác nhau) thuộc các nhóm trên 60 tuổi (và được coi là người cao tuổi) hoặc dưới 60 tuổi.

Trong tổng số 27 kịch bản sơ tán, thời gian nhanh nhất là 141 giây đạt được trên kế hoạch bay có tỷ lệ người cao tuổi thấp nhất (20% hành khách), và khi những người cao tuổi này được bố trí đều ở các vị trí gần lối thoát hiểm.

Ngược lại, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng "thời gian lâu nhất được ghi nhận khi có tỷ lệ hành khách cao tuổi cao, ngay cả khi họ được bố trí gần lối thoát hiểm", với thời gian là 218,5 giây.

Hình ảnh minh họa các cấu hình phân bố khác nhau, thể hiện người cao tuổi bằng màu đỏ và các hàng cửa thoát hiểm khẩn cấp phía trên cánh máy bay bằng màu xanh lá cây (ảnh: Zhao và cộng sự, AIP Advances, 2026).

Nếu điều này không gây ngạc nhiên, thì đó có thể chính là mục đích. Khi dân số toàn cầu già đi, xác suất các chuyến bay có nhiều người cao tuổi chiếm đa số tăng lên theo thống kê, đòi hỏi phải cập nhật các chiến lược an toàn.

“Chúng tôi hy vọng những phát hiện này sẽ giúp các hãng hàng không chủ động giảm thiểu rủi ro”, ông Zhang nói.

“Bằng cách hiểu được cách phân bổ hành khách ảnh hưởng đến việc sơ tán, các hãng hàng không có thể triển khai các phương án sắp xếp chỗ ngồi chiến lược hơn để tối ưu hóa an toàn mà không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động".