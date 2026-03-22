Thiên thạch 7 tấn phát nổ trên bầu trời, người dân đổ xô đi tìm “đá vũ trụ”

Thiên thạch khổng lồ đã phát nổ trên bầu trời ngay sau khi đi vào khí quyển Trái đất (Video: Jared Rackley).

Vụ nổ tương đương khoảng 250 tấn TNT

Sự kiện hiếm gặp này xảy ra vào khoảng 8h57 sáng ngày 17/3 (giờ Mỹ), khi một tiểu hành tinh đường kính khoảng 1.8m, khối lượng gần 7 tấn, đi vào khí quyển Trái Đất.

Theo NASA, vật thể bắt đầu bốc cháy trên bầu trời hồ Erie (phía bắc bang Ohio), trước khi phân rã ở độ cao khoảng 48km phía trên thị trấn Valley City, gần Akron, tạo ra quầng sáng kéo dài tới 7 giây.

Hiện tượng này được ghi nhận bởi hàng trăm nhân chứng và hệ thống camera an ninh tại nhiều bang của Mỹ, cũng như một số khu vực thuộc Canada. Dữ liệu từ American Meteor Society cho thấy ít nhất 200 người đã báo cáo quan sát được sự kiện.

Nhiều người sống dọc theo quỹ đạo thiên thạch cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn trên bầu trời. National Weather Service xác nhận đây là sóng xung kích (sonic boom) phát sinh khi thiên thạch vỡ vụn trong khí quyển.

Đáng chú ý, hiện tượng "cầu lửa" này còn được ghi nhận từ không gian bởi vệ tinh thời tiết GOES-19 của National Oceanic and Atmospheric Administration, đang hoạt động ở độ cao khoảng 35.500km.

Vị trí quả cầu lửa đáp xuống Trái đất (Ảnh: NOAA).

Theo giải thích của American Meteor Society, các thiên thạch "cầu lửa" hình thành khi vật thể không gian lao vào khí quyển với tốc độ cao, bị nung nóng dữ dội do ma sát với không khí, dẫn tới phát sáng và cuối cùng vỡ tung, tạo ra chớp sáng mạnh.

Những vụ nổ kiểu này có thể giải phóng năng lượng rất lớn. Trong trường hợp tại Ohio, năng lượng phát nổ tương đương khoảng 250 tấn TNT, tạo ra sóng áp suất đủ mạnh để có thể làm rung chuyển các ngôi nhà.

Thông thường, hiện tượng cầu lửa dễ quan sát vào ban đêm, tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi, độ sáng của chúng có thể vượt cả ánh sáng Mặt Trời trong thời gian ngắn, tạo nên hiện tượng "cầu lửa ban ngày", thường đi kèm sóng xung kích.

Phần lớn các mảnh vỡ của thiên thạch sẽ cháy rụi trước khi chạm đất hoặc có kích thước quá nhỏ để phát hiện. Tuy vậy, với những vật thể lớn như trường hợp này, khả năng có mảnh thiên thạch rơi xuống mặt đất.

Người dân truy tìm "đá từ không gian"

Theo AP News, sau sự kiện thiên thạch phát nổ trên bầu trời bang Ohio, nhiều người dân địa phương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường với hy vọng tìm thấy các mảnh vỡ hiếm hoi từ không gian.

Tại thành phố Medina, bà December Harris cho biết gia đình bà không cần phải tìm kiếm xa. Người thân của bà, Ambra Sinclair, đã tình cờ phát hiện một viên đá nhỏ màu đen khi rời nhà đi làm.

Theo mô tả, vật thể được tìm thấy nằm trong khu vực giữa nhà và gara, có kích thước chưa đến 5cm, hình dạng hơi tam giác, bề mặt đen sẫm với các vết lõm, rãnh và dấu hiệu nóng chảy đặc trưng. Do lo ngại ảnh hưởng đến mẫu vật, họ đã dùng khăn giấy để nhặt và cất vào lọ thủy tinh, đồng thời tìm cách xác minh nguồn gốc.

Viên đá được cho là mảnh vỡ thiên thạch (Ảnh: AP).

Không chỉ người dân địa phương, các nhà sưu tầm thiên thạch cũng nhanh chóng đổ về khu vực, một trong số đó là Roberto Vargas, một nhà sưu tầm đến từ bang Connecticut, đã lái xe xuyên đêm để tham gia tìm kiếm.

Sau nhiều giờ rà soát, ông phát hiện một mẫu vật nghi là thiên thạch và tiếp tục tìm thấy thêm một mảnh khác có lớp vỏ nóng chảy hoàn chỉnh, đặc điểm thường thấy ở thiên thạch chất lượng cao.