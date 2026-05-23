Siêu tên lửa lớn nhất của SpaceX tạm dừng phóng do sự cố kỹ thuật

Tên lửa khổng lồ Starship V3 đầu tiên của SpaceX (Ảnh: SpaceX).

Tối 21/5 (giờ địa phương), SpaceX đã lên kế hoạch thực hiện chuyến bay đầu tiên của siêu tên lửa Starship V3 từ căn cứ Starbase ở Nam Texas.

Tuy nhiên, các vấn đề kỹ thuật xuất hiện vào giai đoạn cuối của quá trình đếm ngược khiến công ty tư nhân này không thể xử lý kịp thời để đưa tên lửa rời bệ phóng.

"Đội ngũ không thể xử lý toàn bộ sự cố phát sinh trong những giây cuối cùng trước thời điểm phóng", Dan Huot, đại diện truyền thông của SpaceX, cho biết trong buổi phát sóng trực tiếp.

Theo Huot, SpaceX đã hoàn tất quá trình nạp nhiên liệu cho tên lửa và sẽ dành thời gian phân tích nguyên nhân khiến vụ phóng phải hủy vào phút chót trước khi tiếp tục thử nghiệm trong ngày hôm sau.

Theo kế hoạch, cơ hội phóng tiếp theo sẽ diễn ra vào tối thứ sáu (ngày 22/5, giờ địa phương), nhiều khả năng trong cùng khung giờ với lần thử hôm nay, từ 18h30 đến 20h theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức 5h30-7h sáng 23/5 theo giờ Việt Nam).

Xuất hiện tại Starbase để theo dõi sự kiện, nữ ca sĩ Nicki Minaj cho biết đây là lần đầu tiên cô trực tiếp chứng kiến một vụ phóng tên lửa.

Nữ rapper nổi tiếng Nicki Minaj có mặt tại Starbase để xem vụ phóng trực tiếp (Ảnh: SpaceX).

Nữ ca sĩ mặc áo phông Starship của SpaceX khi tham dự sự kiện và bày tỏ sự thích thú với tên gọi của hệ thống tên lửa này.

"Đây là một khoảnh khắc mang tính lịch sử, một cột mốc rất đặc biệt", nữ rapper chia sẻ trong chương trình phát trực tiếp của SpaceX.

Tham vọng chinh phục Sao Hỏa

Starship là hệ thống tên lửa tái sử dụng hoàn toàn, gồm hai tầng: tầng đẩy khổng lồ Super Heavy và tàu vũ trụ tầng trên mang tên Starship.

SpaceX đang phát triển Starship nhằm phục vụ tham vọng đưa con người trở lại Mặt Trăng và tiến tới định cư trên Sao Hỏa, triển khai hoàn thiện mạng vệ tinh Starlink trên quỹ đạo Trái Đất cùng nhiều nhiệm vụ không gian khác.

Tuy nhiên, siêu tên lửa này hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Starship lần đầu bay thử vào tháng 4/2023 và đã thực hiện thêm 10 chuyến bay cận quỹ đạo kể từ đó.

Lần phóng tiếp theo sẽ là chuyến bay thứ 12 của chương trình Starship, nhưng là lần đầu dành cho phiên bản Starship V3 (phiên bản 3) - bản nâng cấp lớn được thiết kế để đưa hệ thống tiến gần hơn tới trạng thái vận hành thực tế.

Đây cũng sẽ là lần đầu tiên bệ phóng Pad 2 tại Starbase được sử dụng. Bệ phóng này sở hữu nhiều cải tiến so với bệ phóng cũ của khu vực.

Theo nhà sáng lập kiêm CEO Elon Musk, V3 là phiên bản Starship đầu tiên đủ khả năng thực hiện các chuyến bay tới Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là mẫu tàu được sử dụng trong sứ mệnh Artemis III của NASA vào giai đoạn giữa đến cuối năm 2027 để thực hiện thử nghiệm ghép nối trên quỹ đạo Trái Đất.

Sau đó, Starship V3 cũng được kỳ vọng sẽ đưa phi hành gia hạ cánh lên Mặt Trăng trong sứ mệnh Artemis IV vào cuối năm 2028.

Tuy nhiên, Starship vẫn phải cạnh tranh với Blue Moon - tàu đổ bộ Mặt Trăng do Blue Origin thuộc sở hữu của tỷ phú Jeff Bezos (nhà sáng lập Amazon) phát triển. NASA được cho là sẽ lựa chọn phương án sẵn sàng trước, dù cơ quan này từng cho biết cả hai phương tiện đều có thể tham gia Artemis III.

Vì sao Starship V3 tạm hoãn

Trong lần thử phóng ngày 21/5, thời điểm cất cánh từng nhiều lần tưởng như đã rất gần. Đồng hồ đếm ngược đã chạm mốc tạm dừng tự động ở T-40 giây, sau đó tiếp tục chạy qua cột mốc này nhiều lần trước khi sự cố xuất hiện và buộc hệ thống phải đặt lại quy trình.

Theo Huot, một trong những vấn đề liên quan đến hệ thống chuyển hướng nước nằm dưới bệ phóng.

SpaceX chính thức hủy lần phóng vào khoảng 19h37 theo giờ miền Đông nước Mỹ (23h37 GMT). Khi đó, cửa sổ phóng vẫn còn hơn 20 phút, nhưng đây không phải nguyên nhân chính.

Huot giải thích rằng SpaceX chỉ có thể duy trì trạng thái chờ ở mốc T-40 giây trong vài phút. Sau khoảng thời gian đó, nhiệt độ nhiên liệu sẽ tăng lên quá mức cho phép, không còn đảm bảo điều kiện lý tưởng để phóng tên lửa.