Nổi bật tuần qua: Nghệ sĩ xiếc bị trăn siết bất tỉnh khi đang trình diễn

Nghệ sĩ xiếc bị trăn siết bất tỉnh khi đang trình diễn

Các khán giả khi đến xem màn trình diễn xiếc thú tại Dagestan (Nga) đã chứng kiến khoảnh khắc thót tim khi nghệ sĩ xiếc bị một con trăn quấn đến bất tỉnh.

Sự việc xảy ra khi nam nghệ sĩ thực hiện màn diễn trăn quấn quanh cổ. Ban đầu, người này vẫn kiểm soát được con vật, nhưng sau những tràng pháo tay của khán giả, nghệ sĩ xiếc đã bất ngờ ngã gục xuống sân khấu và bất tỉnh.

Ban đầu, nhiều khán giả cho rằng đây chỉ là một phần của màn diễn nên không phản ứng gì. Chỉ khi thấy nam nghệ sĩ đưa tay lên cầu cứu một cách yếu ớt, các thành viên trong đoàn xiếc mới chạy đến gỡ con trăn ra và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Chồn đất đứng lên đầu nhiếp ảnh gia để canh gác

Chồn đất thản nhiên trèo lên đầu nhiếp ảnh gia để đứng canh gác, tạo nên một hình ảnh hài hước.

Chồn đất, còn có tên gọi cầy vằn hoặc cầy Meerkat, là loài động vật có vú nổi tiếng với tập tính đứng thẳng bằng hai chân sau để canh gác. Đây là loài động vật có tính bầy đàn rất cao, luôn có một cá thể trong đàn đứng canh gác cho cả đàn nghỉ ngơi hoặc khi ăn thịt con mồi.

Đười ươi trong vườn thú ra lệnh cho du khách để kiểm tra túi xách

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc con đười ươi trong vườn thú làm động tác như ra lệnh cho du khách mở túi để kiểm tra vật dụng bên trong khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải bật cười.

Voi con đi lạc may mắn thoát khỏi vòng vây của đàn sư tử

Đoạn video do du khách ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger (Nam Phi), cho thấy chú voi con đang lang thang một mình. Con vật bị lạc mẹ nên đang hoảng loạn tìm đường quay trở lại với đàn.

Sự xuất hiện của một con voi non đơn độc đã thu hút sự chú ý của đàn sư tử. Chúng lập tức bám theo nhằm tấn công voi con để ăn thịt.

Khi phát hiện sư tử bám theo mình, voi con đã mạnh mẽ đứng lại đối đầu với những kẻ săn mồi, khiến sư tử phải giữ khoảng cách. Sau một thời gian săn đuổi, sư tử nhận thấy voi con không phải là con mồi dễ khuất phục nên đã chấp nhận dừng lại.

Voi con đã thoát khỏi đàn sư tử và tiếp tục hành trình tìm mẹ. Tuy nhiên, nếu con voi này không sớm tìm lại được mẹ của mình, nó có thể trở thành con mồi của những loài động vật ăn thịt như linh cẩu, chó hoang châu Phi hoặc một đàn sư tử khác.

Rắn độc phát ra âm thanh đầy chết chóc để đe dọa kẻ thù

Rắn lục phì, còn có tên gọi lục phì châu Phi, rắn lục Puff Adder, là một loài rắn độc thuộc họ rắn lục, được phân bố rộng khắp châu Phi, ngoại trừ các khu vực sa mạc và rừng nhiệt đới. Loài rắn này cũng được tìm thấy ở khu vực phía nam bán đảo Ả Rập.

Tên gọi của loài rắn này bắt nguồn từ việc chúng thường phát ra âm thanh phì phò để đe dọa kẻ thù trong trường hợp tự vệ hoặc bị kích động.

Dù không phải là loài rắn độc nhất, rắn lục phì lại là loài gây ra số ca rắn độc cắn nhiều nhất châu Phi. Hiện nay đã có huyết thanh kháng nọc rắn lục phì, tuy nhiên, do điều kiện y tế và dân cư thưa thớt tại châu Phi, vẫn có nhiều trường hợp nạn nhân tử vong do bị loài rắn này cắn.

Rắn lục phì sở hữu nọc độc tế bào. Nạn nhân khi bị loài rắn này cắn trúng sẽ rất đau đớn, vết cắn bị sưng phù nghiêm trọng. Nếu không được cứu chữa kịp thời, vết thương sẽ bị hoại tử, dẫn đến nguy cơ bị mất chi.

Các trường hợp tử vong do rắn lục phì cắn không đơn thuần do nọc độc của loài rắn này gây ra, mà chủ yếu do tình trạng nhiễm trùng từ vết cắn vì không xử lý đúng cách hoặc không được chăm sóc y tế kịp thời.

Tê giác bất ngờ tấn công xe chở du khách trong khu bảo tồn

Các du khách khi ghé thăm Vườn quốc gia Manas (Ấn Độ) đã gặp phải tình huống thót tim khi một con tê giác hoang dã bất ngờ chặn đường, tấn công chiếc xe Jeep chở du khách. May mắn con vật sau đó đã bỏ đi và không gây ra thương vong cho bất cứ ai.

Hổ đang săn mồi bất ngờ bị bò tót chen ngang phá bĩnh

Ngay vào thời điểm hổ bắt kịp con mồi và tung ra đòn tấn công, một con bò tót Ấn Độ bất ngờ lao ra từ bụi rậm, đâm trúng hổ khiến kẻ đi săn tuột mất con mồi.

Voi non bất ngờ bị voi trưởng thành húc ngã vì cản đường

Trong khi đang di chuyển, những con voi non trong đàn dường như đã có xích mích với nhau, dẫn đến một con voi non đã vô tình cản đường voi trưởng thành đi ngay phía sau. Con voi trưởng thành đã thể hiện thái độ hung dữ, bất ngờ húc mạnh khiến voi con bị ngã ngửa và thể hiện sự đau đớn.

Cận cảnh một con ngựa vằn non bạch tạng ngoài tự nhiên

Các du khách khi ghé thăm Khu bảo tồn thiên nhiên Sabi Sands (Nam Phi) đã rất thích thú khi được tận mắt chứng kiến một con ngựa vằn non bị mắc chứng bạch tạng, khiến cơ thể chỉ toàn màu trắng mà không có những vạch đen như thường thấy.

Màu sắc cơ thể này khiến ngựa vằn non khó ngụy trang và lẩn trốn những kẻ đi săn, khiến nó dễ trở thành mục tiêu săn đuổi của các loài động vật ăn thịt.

Sư tử thở khó nhọc vì ăn quá no

Con sư tử đực đã phải thở một cách khó nhọc trong cái nắng gay gắt chỉ vì ăn quá no. Nhìn vào chiếc bụng căng tròn của sư tử có thể thấy con vật vừa ăn thịt một con mồi cỡ lớn.

Trung bình, một con sư tử đực châu Phi có thể ăn 10kg thịt mỗi ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp bắt được con mồi cỡ lớn, sư tử đực có thể ăn được từ 20 đến 30kg thịt và có thể nhịn ăn một vài ngày để chờ tiêu hóa hết số thịt này.

Khỉ con nhảy múa khiến nhiều người bật cười

Chú khỉ con thực hiện những động tác như thể đang nhảy múa, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bật cười vì sự hài hước và đáng yêu.