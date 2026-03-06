Robot hình người của Xiaomi chính thức "thực tập" tại nhà máy xe điện

Trong một thông báo mới nhất vào ngày 2/3, CEO Lôi Quân đã tiết lộ những hình ảnh thực tế về việc triển khai robot hình người tại dây chuyền sản xuất xe điện của Xiaomi. Đây được coi là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình của các hệ thống robot cơ khí, từ vai trò "học việc" sang những "thực tập sinh" chức năng ngay trên sàn nhà máy.

Tâm điểm của đợt triển khai này là nhiệm vụ lắp đặt đai ốc tự khai thác tại xưởng đúc khuôn - một công việc đòi hỏi sự khéo léo và độ chính xác cực cao. Trong suốt ba giờ làm việc liên tục, robot của Xiaomi đã đạt được tỷ lệ thành công ấn tượng lên tới 90,2%.

Trong một thử nghiệm liên tục kéo dài ba giờ tại nhà máy xe điện của Xiaomi, robot hình người đã đạt được tỷ lệ lắp đặt đồng thời hai mặt thành công là 90,2%, đồng thời đáp ứng yêu cầu thời gian chu kỳ 76 giây của dây chuyền sản xuất (Ảnh: Humanoidsdaily).

Đáng chú ý, robot chỉ mất 76 giây để hoàn thành một chu kỳ lắp đặt, hoàn toàn đáp ứng được "nhịp sản xuất" khắt khe của một dây chuyền công nghiệp hiện đại. Điều này đã đập tan những hoài nghi trước đó về việc robot hình người thường có tốc độ quá chậm để có thể ứng dụng thực tế.

Để đạt được kết quả này, đội ngũ kỹ sư của Xiaomi đã phải giải quyết một bài toán kỹ thuật mà giới nghiên cứu gọi là "nghịch lý Moravec". Đó là việc các kỹ năng vận động cơ bản như gắp một chiếc đai ốc nhỏ, trơn trượt thường khó thực hiện hơn đối với AI so với các tư duy logic cấp cao. Thách thức càng tăng lên khi các đai ốc có cấu trúc rãnh then phức tạp bên trong và bị nhiễu loạn bởi lực từ tính từ các chân định vị trên dây chuyền.

Giải pháp của Xiaomi nằm ở một hệ thống phần mềm kép ưu việt. Đầu tiên là mô hình Xiaomi-Robotics-0 (VLA) với 4,7 tỷ tham số, đóng vai trò là "bộ não" để hiểu không gian và lập kế hoạch nhiệm vụ.

Kết hợp với đó là TacRefineNet - một mô hình chuyên biệt về xúc giác giúp tinh chỉnh việc cầm nắm trong thời gian thực thông qua các cảm biến ở đầu ngón tay và cổ tay.

Ngoài ra, để đảm bảo robot không bị ngã trên sàn nhà máy, hãng sử dụng bộ điều khiển hỗn hợp cho phép robot phản ứng với các tác động vật lý chỉ trong vòng dưới một mili giây.

Sự thành công của đợt thử nghiệm này nằm trong lộ trình chiến lược 5 năm mà ông Lôi Quân đã vạch ra. Theo đó, Xiaomi đặt mục tiêu đưa robot hình người vào sử dụng quy mô lớn trong sản xuất công nghiệp và xa hơn nữa là thâm nhập vào thị trường gia dụng - một phân khúc được dự báo có trị giá lên tới hàng nghìn tỷ nhân dân tệ.

Sử dụng sự kết hợp giữa mô hình Xiaomi-Robotics-0 VLA và TacRefineNet, robot thực hiện các điều chỉnh theo thời gian thực, bao gồm xoay, định vị theo chiều dọc và hiệu chỉnh độ nghiêng để xử lý các cấu trúc spline phức tạp bên trong của các bộ phận (Ảnh: Humanoidsdaily).

Hiện tại, Xiaomi đang tiếp tục xác nhận khả năng của robot ở các trạm sản xuất khác như lắp đặt logo phía trước xe và xử lý các thùng hàng. Trong bối cảnh các đối thủ quốc tế như Tesla đang chuẩn bị ra mắt Optimus Version 3 hay BMW thử nghiệm robot của Figure AI, việc Xiaomi sở hữu một dây chuyền sản xuất xe điện đạt mốc 500.000 chiếc chính là lợi thế giúp hãng trở thành khách hàng tốt nhất của chính mình trong lĩnh vực robot.

Bằng việc tích hợp trực tiếp robot vào quy trình sản xuất thực tế, Xiaomi đang cho thấy tham vọng dẫn đầu trong cuộc đua tự động hóa thế hệ mới. Những gì diễn ra tại nhà máy Bắc Kinh không chỉ là một thử nghiệm kỹ thuật, mà là phát súng mở màn cho kỷ nguyên nơi con người và robot cùng sát cánh trong những công xưởng thông minh.