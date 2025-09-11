Phát hiện ngôi nhà liên quan đến Newton và cây táo nổi tiếng

Isaac Newton đã phát triển lý thuyết về trọng lực của mình nhờ cây táo trên mảnh đất nơi ngôi nhà tọa lạc (Ảnh: Adobe.com)

Trong thông cáo báo chí gần đây, National Trust - tổ chức bảo tồn những địa điểm có giá trị lịch sử hoặc vẻ đẹp thiên nhiên ở Anh - đã công bố rằng họ đã tìm thấy một kho tàng đồ vật hàng ngày tại địa điểm ngôi nhà cũ của mẹ ông gần Woolsthorpe Manor, một khu điền trang đã trở thành bảo tàng gần Grantham, Lincolnshire.

Isaac Newton sinh ra và lớn lên tại Woolsthorpe Manor. Năm 1665, ông rời Trường đại học Cambridge trong thời kỳ Đại dịch hạch, và được cho là đã phát triển thuyết vạn vật hấp dẫn nhờ một cái cây trên mảnh đất này.

Mặc dù ông và mẹ sống trên cùng một khu đất, nhưng họ không sống chung dưới một mái nhà. Sau khi cha ông mất, mẹ của Newton, bà Hannah Ayscough, tái hôn với một mục sư và Newton được ông bà của mình tiếp tục nuôi dưỡng.

Khi người chồng thứ hai qua đời, bà Ayscough đã sắp xếp để xây dựng một ngôi nhà bên cạnh Woolsthorpe Manor. Bà sống ở đó cùng các con từ cuộc hôn nhân thứ hai.

National Trust cho biết họ đã tìm thấy rất nhiều đồ vật của cuộc sống hàng ngày tại địa điểm ngôi nhà cũ của mẹ Isaac Newton (Ảnh: National Trust).

Các nhà khảo cổ học tin rằng ngôi nhà của bà Ayscough đã bị phá hủy sau một trận hỏa hoạn vào đầu những năm 1800, nhưng những tàn tích của nó chỉ mới được phát hiện trong các cuộc khai quật gần đây.

Ông Allan King, Giám đốc truyền thông của National Trust, cho biết: "Isaac Newton thực sự không sống trong ngôi nhà đó, nhưng nó rất gần với Woolsthorpe Manor, nơi ông sống".

Mặc dù cây táo nổi tiếng trong khuôn viên đã bị đổ vào đầu thế kỷ XIX, nhưng một cây khác đã được trồng lại ở cùng địa điểm vào năm 1820 và vẫn ở đó cho đến ngày nay.

Theo ông Allan King, Newton có thể đã thường xuyên đến thăm ngôi nhà này.

"Vì vậy, tất nhiên, chúng ta có thể đoán rằng ông sẽ thường xuyên đến thăm và có thể đã dùng bữa cùng gia đình ở đó". Các hiện vật sẽ được trưng bày tại Woolsthorpe Manor vào năm tới.

National Trust cho biết họ đã dành 5 năm để phát hiện ra những chi tiết đáng quý này, vì Quỹ chỉ mới mua lại khu đất bên cạnh Woolsthorpe Manor vào năm 2020.

"Một bản phác thảo từ năm 1797 của JC Barrow đã cho thấy ngôi nhà, và công tác khảo sát trong vài năm qua, do Nhóm Khảo cổ học South Witham và Đại học Leicester thực hiện, đã khai quật thêm bằng chứng để chứng minh cho việc khai quật chính xác", thông cáo của Quỹ cho biết thêm.