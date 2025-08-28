Phát hiện chấn động: Khủng long giáp gai nhọn thách thức lý thuyết tiến hóa

Một hóa thạch khủng long mới được khai quật tại Maroc đang gây kinh ngạc giới khoa học toàn cầu.

Loài khủng long này, được đặt tên khoa học là Spicomellus afer, sở hữu một bộ giáp gai nhọn kỳ lạ, chưa từng được ghi nhận ở bất kỳ loài động vật nào, cả cổ đại lẫn hiện đại.

Tái hiện ngoại hình loài khủng long Spicomellus afer với ngoại hình gai góc (Ảnh: Science Alert).

Bộ giáp gai kỳ lạ thách thức mọi lý thuyết tiến hóa

Khủng long ankylosaur, một nhánh khủng long ăn thực vật nổi tiếng với ngoại hình "xe tăng sống" trong kỷ Jura và kỷ Phấn Trắng, thường được biết đến với cơ thể bọc giáp và chiếc đuôi như một vũ khí. Tuy nhiên, Spicomellus đã vượt xa mọi hình dung trước đó của các nhà khảo cổ về ankylosaur.

Hóa thạch cho thấy cơ thể loài này được phủ đầy gai lớn, dài đến gần 1 mét, gắn chặt vào xương sườn và phần hông. Đặc biệt, nhiều gai mọc thành vòng giáp bao quanh cổ và thân, tạo nên một diện mạo được ví như "chiến binh bọc thép thời tiền sử".

Tiến sĩ Susannah Maidment, chuyên gia tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London, thừa nhận: "Tôi từng nghiên cứu nhiều loài khủng long giáp, nhưng chưa bao giờ chứng kiến dạng cấu trúc nào kỳ dị như vậy."

Điều gây tranh luận là liệu bộ giáp này có thực sự phục vụ mục đích phòng thủ hay không. Nhiều nhà khoa học cho rằng các gai khổng lồ có thể không đi kèm giá trị chiến đấu.

Thay vào đó, chúng có thể là công cụ phô diễn tương tự gạc hươu hay lông công, nhằm thu hút bạn tình hoặc đe dọa đối thủ. Điều này cho thấy ankylosaur có thể đã sử dụng ngoại hình "đặc dị" để giao tiếp và cạnh tranh, chứ không chỉ để chống lại kẻ săn mồi.

Khám phá làm thay đổi bức tranh về khủng long giáp

Theo Science Alert, khủng long Spicomellus afer sống cách đây khoảng 165 triệu năm, tức giữa kỷ Jura, sớm hơn ít nhất 30 triệu năm so với các ankylosaur nổi tiếng như Ankylosaurus ở cuối kỷ Phấn trắng.

Phát hiện này làm lung lay quan niệm lâu nay rằng khủng long giáp tiến hóa theo hướng ngày càng thực dụng và hiệu quả hơn trong phòng thủ. Trái lại, tự nhiên dường như đã "thử nghiệm" nhiều chiến lược khác nhau, và một số loài đã phát triển bộ giáp mang tính phô trương nhiều hơn.

Rất có thể ở thời kỳ đó, chiến lược sinh tồn trong tự nhiên không chỉ dựa vào sức mạnh phòng thủ, mà còn có thể được định hình bởi giao tiếp giữa các loài và cạnh tranh sinh sản.

Giáo sư Richard Butler từ Đại học Birmingham nhận định: "Không một loài động vật nào, dù còn sống hay đã tuyệt chủng, có gai gắn liền với xương theo cách này. Spicomellus thực sự là một điều kỳ dị trong lịch sử tự nhiên".