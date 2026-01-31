Phải chăng ngộ độc chì là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Đế chế La Mã?

Quảng trường La Mã gần trung tâm Rome. Nơi đây từng là trung tâm chính trị, thương mại và xã hội của La Mã cổ đại (ảnh: Elena Nechiporenko/Shutterstock).

Hệ thống dẫn nước bằng chì: “Chất độc thầm lặng” của La Mã cổ đại?

Tại các thành phố tráng lệ của La Mã cổ đại, hệ thống dẫn nước giữ vai trò sống còn, cung cấp nước cho đài phun, nhà tắm công cộng và khu dân cư. Nhờ bê tông do chính người La Mã phát minh, các mạng lưới này được xây dựng với quy mô lớn và độ bền vượt thời gian.

Tuy nhiên, phần cốt lõi của hệ thống lại dựa vào đường ống và phụ kiện bằng chì, một kim loại mềm, dễ tạo hình nhưng có độc tính cao. Điều này khiến nhiều nhà khoa học đặt câu hỏi liệu việc tiếp xúc chì kéo dài, ở liều thấp, có phải là một “chất độc thầm lặng” trong đời sống người La Mã hay không.

Theo một số giả thuyết, chì không gây tác động tức thời mà âm thầm tích lũy qua nước uống và đồ dùng sinh hoạt. Người La Mã còn sử dụng rộng rãi vật dụng tráng chì để chứa, chế biến và làm ngọt rượu cũng như thực phẩm, làm gia tăng nguy cơ phơi nhiễm hàng ngày.

Tuy vậy, nhận định cho rằng hệ thống dẫn nước bằng chì là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của Đế chế La Mã vẫn là vấn đề gây tranh luận.

Ngộ độc chì có góp phần làm suy yếu Đế chế La Mã?

Những đoạn ống dẫn nước làm bằng chì của La Mã cổ đại. Mặc dù theo thời gian, calcium carbonate bám thành một lớp mỏng bên trong đường ống và do đó hạn chế lượng chì nhiễm vào nước, nhưng người La Mã, nhất là tầng lớp quý tộc, vẫn tiếp xúc với một lượng chì đáng kể thông qua sử dụng các đồ dùng như dụng cụ nấu ăn và chất làm ngọt rượu vang (ảnh: Andrea Izzotti/Shutterstock).

Một số nhà sử học và khoa học cho rằng ngộ độc chì có thể là một trong nhiều yếu tố làm suy yếu xã hội La Mã, đặc biệt trong tầng lớp thượng lưu. Tuy nhiên, đây không phải là kết luận thống nhất trong giới học thuật.

Giả thuyết này được nhắc đến từ đầu thế kỷ XX, khi Saint Colum Gilfillan cho rằng giới quý tộc La Mã thường xuyên tiếp xúc với chì qua ống dẫn nước, đồ dùng kim loại và xi-rô nho nấu trong vật chứa lót chì. Theo lập luận này, phơi nhiễm chì kéo dài có thể ảnh hưởng đến sinh sản, nhận thức và sức khỏe tổng thể.

Năm 1983, nhà địa hóa học Jerome O. Nriagu tiếp tục làm nóng tranh luận khi cho rằng tỷ lệ bệnh gút cao trong giới quý tộc La Mã có liên quan đến ngộ độc chì mạn tính. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phản biện lưu ý rằng bệnh gút còn chịu ảnh hưởng mạnh từ chế độ ăn giàu đạm và rượu, vốn phổ biến trong tầng lớp này.

Các nghiên cứu gần đây, bao gồm phân tích lõi băng Bắc Cực công bố năm 2025, cho thấy nồng độ chì trong khí quyển châu Âu thời La Mã cao hơn nhiều giai đoạn trước đó. Dù phản ánh quy mô khai thác kim loại lớn, phát hiện này không đồng nghĩa trực tiếp với mức độ ngộ độc sinh học ở từng cá nhân.

Thực tế, nhiều nghiên cứu khảo cổ phân tích xương và răng người La Mã cổ cho thấy nồng độ chì trung bình thấp hơn đáng kể so với con người thời hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh thế kỷ XX từng chịu ô nhiễm chì nghiêm trọng do xăng pha chì và công nghiệp hóa.

Các nhà sử học hiện đại vì vậy cho rằng sự suy tàn của La Mã là kết quả của nhiều yếu tố đan xen, từ khủng hoảng kinh tế, áp lực quân sự, bất ổn chính trị đến biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Ngộ độc chì, nếu có, nhiều khả năng chỉ đóng vai trò thứ yếu.

Tác động của chì đối với cơ thể con người

Ở nhiều nơi trên thế giới, nước sinh hoạt có thể uống được luôn không cần phải đun sôi (ảnh: Jj Gouin/Getty Images).

Chì là kim loại nặng độc hại và không có mức độ phơi nhiễm nào được coi là an toàn. Ngay cả lượng rất nhỏ cũng có thể làm gián đoạn các quá trình sinh học thiết yếu trong cơ thể.

Khi xâm nhập qua nước uống hoặc hít phải bụi, chì đi vào máu và phân bố tới các mô mềm như gan, thận và não. Theo thời gian, chì tích tụ trong xương và răng, có thể tồn tại hàng chục năm và giải phóng trở lại vào máu trong các giai đoạn bệnh tật hoặc mang thai.

Chì gây tổn thương hệ thần kinh bằng cách bắt chước can-xi và kẽm, hai nguyên tố cần thiết cho dẫn truyền thần kinh. Phơi nhiễm chì mạn tính được chứng minh là làm suy giảm nhận thức, trí nhớ và hành vi, đặc biệt nghiêm trọng ở trẻ em.

Ở người trưởng thành, ngộ độc chì còn liên quan đến tăng huyết áp, rối loạn chức năng thận, thiếu máu, giảm khả năng sinh sản và tổn thương thần kinh. Độc chất học hiện đại khẳng định tiếp xúc lâu dài với liều thấp cũng có thể gây hậu quả lớn cho sức khỏe cộng đồng.

Những nguy cơ này từng được minh chứng rõ ràng qua cuộc khủng hoảng nước sinh hoạt tại Flint, cho thấy ô nhiễm chì từ hạ tầng có thể âm thầm ảnh hưởng đến cả xã hội. Nhiều nhà khoa học cho rằng các cơ chế tương tự có thể đã tồn tại trong xã hội cổ đại, khi chì được sử dụng rộng rãi trong sinh hoạt hàng ngày.