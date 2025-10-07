Nobel Vật lý 2025 vinh danh nhà khoa học mở đường kỷ nguyên lượng tử

Uỷ ban giải thưởng Nobel công bố chủ nhân đạt giải Nobel Vật lý 2025 (Ảnh: Reuters).

Công trình đột phá của họ về "hiệu ứng đường hầm cơ học lượng tử vĩ mô và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện" được ghi nhận là nền tảng lý thuyết và thực nghiệm thiết yếu, hứa hẹn sẽ định hình lại tương lai công nghệ.

Trong thông báo chính thức, Ủy ban giải thưởng Nobel nhấn mạnh tầm quan trọng của phát hiện này: "Giải Nobel Vật lý năm nay đã mở ra cánh cửa cho thế hệ công nghệ lượng tử tiếp theo bao gồm mật mã lượng tử, máy tính lượng tử và các cảm biến siêu nhạy".

Đây là những lĩnh vực có tiềm năng tạo ra một cuộc cách mạng trong khoa học máy tính, bảo mật thông tin và đo lường chính xác.

Chiến thắng của bộ ba nhà khoa học Mỹ không chỉ là một thành tựu cá nhân mà còn là sự khẳng định cho vị thế của vật lý trong việc kiến tạo tương lai.

Giải thưởng Nobel được sáng lập theo di chúc của Alfred Nobel, giải thưởng này đã trở thành biểu tượng danh giá nhất thế giới, ghi nhận những cống hiến kiệt xuất cho nhân loại kể từ năm 1901.

Giải thưởng năm nay tiếp nối truyền thống vinh danh những công trình nền tảng có sức ảnh hưởng sâu rộng.

Điều này gợi nhớ đến giải Nobel năm 2024, khi hai nhà khoa học John Hopfield và Geoffrey Hinton được trao giải cho những đột phá trong lĩnh vực học máy, tiền đề cho sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nay.

Theo thông lệ, giải Nobel Vật lý là giải thưởng thứ hai được công bố trong tuần lễ Nobel, sau giải Y học được trao cho hai nhà khoa học người Mỹ và một nhà khoa học người Nhật vào ngày 6/10. Giải Nobel Hóa học sẽ được công bố vào ngày 11/10.

Ba người đoạt giải sẽ nhận tổng số tiền thưởng trị giá 1,2 triệu USD. Lễ trao giải chính thức sẽ được tổ chức trang trọng tại Thủ đô Stockholm vào ngày 10/12, ngày mất của Alfred Nobel, dưới sự chủ trì của Vua Thụy Điển.