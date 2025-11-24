Nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới đến Việt Nam bàn chuyện đạo đức AI

Câu hỏi này sẽ được thảo luận tại tọa đàm: “AI vì nhân loại: Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới”, sẽ diễn ra vào ngày 2/12.

Đây là sự kiện mở đầu của chuỗi tọa đàm “Khoa học vì cuộc sống” trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, quy tụ những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực AI, các nhà hoạch định chính sách để cùng tập trung thảo luận về cách phát triển AI có trách nhiệm và thúc đẩy hợp tác quốc tế để củng cố quản trị AI toàn cầu.

Tác động không biên giới

Giáo sư Toby Walsh, chuyên gia hàng đầu thế giới về AI tại Đại học New South Wales (Úc) - một trong những diễn giả của tọa đàm - cho biết chủ đề “AI vì nhân loại: Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới” không thể phù hợp hơn trong thời điểm hiện nay.

“Đạo đức và an toàn không phải rào cản của đổi mới. Ngược lại, đó chính là nền tảng của sự phát triển bền vững”, ông chia sẻ.

Giáo sư Toby Walsh đánh giá cao tầm quan trọng của tọa đàm do VinFuture tổ chức trong bối cảnh vấn đề quản trị phát triển AI đang “nóng” trên toàn cầu (Ảnh: UNSW).

Nhận định của ông được đưa ra trong bối cảnh sức mạnh xử lý dữ liệu khổng lồ cùng khả năng ra quyết định phi cảm xúc của AI đặt ra hàng loạt câu hỏi về rủi ro, đạo đức và những giới hạn mới của công nghệ.

Theo ông, vấn đề trọng tâm của thời đại không phải là kìm hãm tốc độ phát triển của AI, mà định hướng nó theo cách mang lại sự thịnh vượng cho nhân loại.

Giáo sư Walsh cho rằng nhiệm vụ cấp thiết là bảo đảm hệ thống AI được phát triển phù hợp với các giá trị của con người: "Tác động của nó đến Việt Nam không kém Hoa Kỳ, Trung Quốc hay Úc. Chúng ta cần tránh để thế giới trở thành nơi mà sự an toàn chỉ là đặc quyền xa xỉ của một số ít người”.

Đồng quan điểm, Giáo sư Edson Prestes, Đại học Liên bang Rio Grande do Sul (Brazil), cho rằng bất cứ hệ thống hay ứng dụng AI nào được phát triển tại một quốc gia đều có khả năng lan rộng ra toàn cầu: "Rủi ro có thể tương đồng do mức độ sử dụng rộng rãi. Đó là lý do các quốc gia cần xây dựng cơ chế bảo vệ và quy định mang tính phối hợp, thay vì hành động rời rạc và hợp tác quốc tế là chìa khóa”.

Giáo sư Edson Prestes nhấn mạnh tất cả các nước đều cần chủ động tham gia công cuộc phát triển AI đạo đức và có trách nhiệm (Ảnh UFRGS).

Việt Nam có tiềm năng dẫn dắt khu vực Đông Nam Á

Tại tọa đàm tới đây, các chuyên gia sẽ thảo luận về việc xây dựng chiến lược phù hợp để định hướng lộ trình phát triển AI có trách nhiệm.

GS Prestes nhấn mạnh điều đầu tiên cần xác định là vai trò của mỗi quốc gia trong hệ sinh thái AI toàn cầu. Theo ông, các quốc gia cần chủ động tham gia phát triển AI để bảo đảm công nghệ hòa hợp với nhu cầu hay hệ giá trị của mình.

Trong bản đồ khu vực trên, Giáo sư Walsh bày tỏ ấn tượng với cách Việt Nam - quốc gia trẻ và năng động - đang số hóa nhanh chóng.

“Tôi luôn ấn tượng với năng lượng cùng khát vọng của con người nơi đây. Việt Nam đã đạt được bước tiến đáng kể trong giáo dục, nghiên cứu và chuyển đổi số chỉ trong vài năm”, ông chia sẻ.

Tọa đàm tới đây không chỉ đặt ra câu hỏi AI sẽ thay đổi thế giới ra sao, mà quan trọng hơn là làm thế nào để đảm bảo nó thay đổi theo hướng nhân văn, an toàn và vì lợi ích chung của toàn nhân loại.