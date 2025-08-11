Nhà khoa học Việt và cộng sự tìm ra loài rắn mới vô hại nhưng giống rắn độc

Theo một báo cáo khoa học được xuất bản trên tạp chí Zootaxa, các nhà khoa học và sinh vật học đến từ nhiều quốc gia bao gồm Việt Nam, Nga và Pháp đã có những nghiên cứu về dữ liệu hình thái, sinh học và di truyền của loài rắn thanh xà Trường Sơn, còn có tên gọi rắn cây ngọc bích, tên khoa học Gonyosoma iadinum.

Dựa vào các bằng chứng hình thái chi tiết và phân tích DNA ty thể, các nhà khoa học xác định đây là một loài rắn mới, chỉ được tìm thấy ở Việt Nam và Lào, trong những khu rừng rậm rạp ở độ cao từ 655 đến 1.780m thuộc dãy Trường Sơn.

Rắn thanh xà Trường Sơn có màu sắc cơ thể dễ bị nhầm lẫn với loài rắn lục đuôi đỏ cực độc (Ảnh: A. M. Bragin, N. A. Poyarkov, H. H. Nguyen và H. A. Vu).

Thạc sĩ Nguyễn Văn Tân, (Đại học Duy Tân, Đà Nẵng), thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết tại Việt Nam, rắn thanh xà Trường Sơn được tìm thấy trên cao nguyên Kon Tum - Gia Lai, cao nguyên Langbiang, Vườn quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk), vườn quốc gia Tà Đùng (Đắk Nông), Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng), Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà (Khánh Hòa), Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa (Đà Nẵng).

Thạc sĩ Tân cho biết loài rắn này cũng được tìm thấy tại các tỉnh Khammouan và Champasak của Lào, sát biên giới Việt Nam.

Theo nội dung báo cáo được xuất bản, rắn thanh xà Trường Sơn có kích thước trung bình, chiều dài tối đa khoảng 1,04m. Loài rắn này có cơ thể mảnh mai, đầu thon dài không phân biệt với cổ, đôi mắt lớn, phần đuôi dày có khả năng bám nắm.

Loài rắn này có màu sắc thay đổi từ xanh vàng đến xanh lục, giúp chúng dễ dàng ẩn nấp và ngụy trang trên cây cao. Tuy nhiên, màu sắc này khiến rắn thanh xà Trường Sơn dễ bị nhầm lẫn với rắn lục đuôi đỏ, loài thuộc họ rắn lục sở hữu nọc độc nguy hiểm cho con người.

Trên thực tế, thanh xà Trường Sơn là loài rắn thuộc họ rắn nước, không sở hữu nọc độc.

Các nhà nghiên cứu cho biết đặt tên loài rắn này là rắn cây ngọc bích vì chúng là loài sống trên cây, sở hữu đôi mắt và màu sắc cơ thể giống như những viên ngọc bích được đánh bóng. Đây là loài rắn hoạt động và săn mồi vào ban ngày.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Văn Tân, việc phát hiện một loài rắn mới không chỉ góp phần đa dạng sinh vật, mà còn là bằng chứng cho thấy dãy Trường Sơn là điểm nóng quan trọng về đa dạng sinh học và cần phải có những biện pháp bảo tồn rừng tại khu vực này, tránh mất môi trường sống của các loài động vật.

Loài rắn mới được công nhận này đang bị đe dọa bởi mất môi trường sống, tử vong do các hoạt động của con người và thỉnh thoảng bị con người giết nhầm do bề ngoài giống rắn rắn lục đuôi đỏ… Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn xếp loài rắn này vào nhóm “Ít quan tâm” do số lượng quần thể vẫn còn đủ lớn.