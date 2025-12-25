Nguồn gốc di vật từ máng cỏ của Chúa Giê-su

Những thanh gỗ từ máng cỏ Thánh Thể được đặt trong một hộp đựng thánh tích và được trưng bày tại nhà thờ Santa Maria Maggiore ở Rome (ảnh: Antoine Taveneaux/Wikimedia Commons).

Những thanh gỗ được cho là một phần của máng cỏ Chúa Giê-su, hay còn gọi là Chiếc nôi Thánh, đang được trưng bày tại Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore ở Rome, thu hút sự chú ý của hàng triệu tín đồ Kitô giáo trên toàn thế giới.

Theo livescience, vào khoảng năm 640 sau Công nguyên, tộc trưởng Sophronius của Jerusalem đã gửi những thanh gỗ này đến Rome để Giáo hoàng Theodore I bảo vệ, sau khi người Hồi giáo chinh phục Jerusalem.

Ông khẳng định đây là di vật của Chiếc nôi Thánh, nơi hài nhi Giê-su đã nằm sau khi sinh ra tại Bê-lem (Bethlehem).

Hành trình lịch sử của Chiếc nôi Thánh

Hiện tại, năm mảnh gỗ này được bảo quản trong một hộp đựng thánh tích tinh xảo bằng vàng, bạc và thủy tinh, đặt tại một nhà nguyện trong hầm mộ của Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore.

Chiếc hộp đựng thánh tích hiện nay được chế tác vào thế kỷ XIX, dưới triều Giáo hoàng Pius IX, thay thế cho bình thánh tích cũ từng bị thất lạc trong thời kỳ Napoleon.

Đức ông Piero Marini, người trông coi Máng cỏ Thánh, cho biết bốn trong số các thanh gỗ từng tạo thành hai chữ X, trong khi thanh gỗ thứ năm chạy dọc ở giữa để giữ chúng lại với nhau. Máng cỏ đặc biệt này được cho là nơi đặt hài nhi Giê-su.

Sách Phúc Âm Lu-ca ghi lại rằng Chúa Giê-su sinh ra ở Bê-lem. Do không có chỗ trọ cho Ma-ri và Giuse, Chúa Giê-su sơ sinh đã được đặt trong máng cỏ. Nhiều học giả Kinh Thánh tin rằng Chúa Giê-su sinh ra vào khoảng giữa năm 6 và 4 trước Công nguyên. Mặc dù ngày sinh của Ngài được kỷ niệm vào ngày 25 tháng 12 hàng năm, nhưng ngày sinh chính xác vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Những ghi chép đầu tiên về máng cỏ xuất hiện trong tác phẩm của Origen, một học giả Kitô giáo thời kỳ đầu, vào năm 220 sau Công nguyên.

Khoảng năm 400 sau Công nguyên, Thánh Jerome cũng nhắc đến Máng cỏ Thánh và các cuộc hành hương đến Hang động Giáng sinh, xác nhận địa điểm tôn kính tại Bê-lem.

Kể từ khi được đưa đến Rome vào thế kỷ thứ bảy, máng cỏ vẫn được lưu giữ tại nhà thờ Santa Maria Maggiore.

Nghiên cứu khoa học và phục chế

Năm 1894, tu viện trưởng Giuseppe Cozza-Luzi là người đầu tiên tiến hành nghiên cứu di tích của Chiếc Máng cỏ Thánh. Cuộc khảo sát của ông cho thấy có hai mảnh gỗ dài hơn và ba mảnh gỗ ngắn hơn, dài khoảng từ 64 đến 85cm và đều bị hư hại theo thời gian.

Một số mảnh gỗ cũng có lỗ và dấu vết của kim loại, cho thấy chúng từng được dùng để ghép thành một máng cỏ.

Dựa trên phân tích hiển vi một mảnh gỗ nhỏ được lấy ra vào những năm 1600, Cozza-Luzi kết luận rằng loại gỗ này là một loại gỗ cứng vùng Địa Trung Hải, có khả năng thuộc họ sung.

Loại gỗ, hình dạng của các thanh gỗ và bằng chứng về cấu trúc cùng với các tài liệu tham khảo lịch sử, đều cho ông thấy rằng những di vật của Chiếc Rương Thánh là một phần của máng cỏ cổ xưa đích thực từ khu vực Jerusalem.

Năm 2019, các chuyên gia đã phục chế các thanh gỗ của chiếc nôi. Nhân dịp này, Giáo hoàng Phanxicô đã tặng lại một mảnh nhỏ của chiếc nôi cho Đất Thánh, kèm theo một tấm bảng khắc dòng chữ "Ex cunis Iesu Infantis," có nghĩa là "Từ chiếc nôi của Chúa Giêsu Hài Đồng".

Hàng năm, nhiều tín đồ Kitô giáo đến thăm Máng cỏ Thánh trong thánh lễ đêm Giáng sinh lúc nửa đêm tại nhà thờ Santa Maria Maggiore, nơi còn được gọi là Santa Maria ad Praesepe (Thánh Maria của Máng cỏ) và "Bê-lem của phương Tây" vì mối liên hệ với Đức Mẹ Maria và máng cỏ của hài nhi Giê-su.