Nghiên cứu đột phá tiết lộ lợi ích của pin mặt trời với sức khoẻ con người

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng, năng lượng mặt trời từ lâu đã được ca ngợi là giải pháp thân thiện với môi trường.

Một nghiên cứu đột phá vào tháng 10/2025 và vừa được công bố trên tạp chí One Earth đã tiết lộ những lợi ích vượt xa kỳ vọng, đặc biệt là trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nghiên cứu, mang tên "Điện mặt trời nhập khẩu góp phần mang lại lợi ích cho sức khỏe và khí hậu tại Hoa Kỳ", đã phân tích dữ liệu trong nhiều năm về việc sử dụng tấm pin mặt trời và tác động của nó.

Kết quả cho thấy công nghệ này đã cứu sống gần 600 người khỏi tử vong sớm do ô nhiễm không khí trong khoảng thời gian nghiên cứu.

Bên cạnh đó, các tấm pin mặt trời cũng đã giảm 178 triệu tấn khí thải carbon dioxide, thay thế 305 terawatt giờ điện từ nhiên liệu hóa thạch và mang lại 28 tỷ đô la lợi ích về khí hậu và sức khỏe.

Nghiên cứu chuyên sâu về tác động của pin mặt trời

Một ngôi nhà có lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái. Những tấm pin này là cách phổ biến để chủ nhà tận dụng năng lượng mặt trời (ảnh: Mariana Serdynska/Shutterstock).

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ năm 2014 đến năm 2022, tập trung vào sức khỏe cộng đồng, mức độ chất lượng không khí, khí hậu và tác động kinh tế. Họ phát hiện ra rằng các tấm pin mặt trời đã ngăn ngừa 595 ca tử vong sớm, thường do chất lượng không khí kém, xuất phát từ nhiên liệu hóa thạch.

Đáng chú ý, chỉ riêng trong năm 2020, lợi ích tài chính từ việc sử dụng pin mặt trời đã giúp tiết kiệm khoảng một nửa chi phí mua các tấm pin này. Điều này cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, bất chấp chi phí đầu tư ban đầu.

Các tấm pin mặt trời cũng đóng góp đáng kể vào việc giảm lượng nhiên liệu hóa thạch tiêu thụ và giảm phát thải carbon dioxide, từ đó tác động tích cực đến biến đổi khí hậu.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) Mỹ, nồng độ carbon dioxide (CO2) trong khí quyển hiện cao hơn 50% so với trước Cách mạng Công nghiệp và vẫn tiếp tục tăng, dẫn đến mực nước biển dâng cao và thời tiết cực đoan.

Nghiên cứu cũng mở rộng phạm vi đánh giá tác động của các tấm pin mặt trời đối với các tiểu bang lân cận, không chỉ giới hạn ở các tiểu bang nhập khẩu. Lợi ích mang lại rất đa dạng, nghĩa là toàn bộ khu vực được hưởng lợi từ không khí trong lành hơn nhờ luồng không khí di chuyển khắp đất nước.

Điều này tương tự như cách ô nhiễm không khí từ khói cháy rừng hoặc các nhà máy điện có thể di chuyển qua ranh giới tiểu bang và quốc gia, thì không khí trong lành hơn cũng vậy.

Tác động và khuyến nghị từ nghiên cứu

Ô nhiễm không khí trong thành phố thường do khói hoặc khí độc hại từ công nghiệp và giao thông, gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trên toàn cầu (ảnh: ultramansk/Shutterstock).

Những phát hiện này có thể khuyến khích nhiều doanh nghiệp và chủ nhà đầu tư vào tấm pin mặt trời. Việc biết rằng công nghệ này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí theo thời gian mà còn có khả năng ngăn ngừa nguy cơ tử vong sớm là một động lực lớn, bất chấp chi phí ban đầu có thể khá cao.

Nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác toàn cầu về pin mặt trời, vì nó mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Báo cáo nghiên cứu đề cập rằng ngay cả trong thời điểm lo lắng về địa chính trị và thuế quan như hiện nay, một chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời toàn cầu lành mạnh vẫn là điều cần được hướng tới.

Loại nghiên cứu này cũng có thể được các chính phủ và các nhóm bảo vệ môi trường sử dụng để định hướng các quyết định liên quan đến sự phụ thuộc năng lượng hoặc cách đầu tư hiệu quả nhất.

Nhìn chung, nghiên cứu này cho thấy lợi ích rõ ràng trên nhiều phương diện của năng lượng mặt trời, từ kinh tế, môi trường đến sức khỏe cộng đồng.

Đây là một tín hiệu đáng khích lệ, khẳng định rằng việc đầu tư vào năng lượng tái tạo không chỉ là trách nhiệm mà còn là một chiến lược mang lại lợi ích thiết thực cho tương lai của chúng ta.