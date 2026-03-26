Năng lượng hạt nhân có hoàn toàn sạch?

Các nhà máy nhiệt điện hiện nay chủ yếu sử dụng nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên để tạo nhiệt và từ đó sản xuất ra điện. Đốt nhiên liệu hóa thạch là hoạt động của con người gây ra phát thải khí nhà kính nhiều nhất (Ảnh: John_T/Shutterstock).

Năng lượng hạt nhân thường được coi là một trong những nguồn năng lượng sạch nhất trên Trái Đất. Không giống như than đá hay khí đốt, các nhà máy điện hạt nhân không thải khói hoặc các chất gây ô nhiễm không khí trong quá trình vận hành.

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với biến đổi khí hậu và nhu cầu năng lượng tăng cao, điện hạt nhân được xem là giải pháp tiềm năng khi có thể sản xuất lượng điện lớn với phát thải trực tiếp rất thấp và chiếm diện tích đất không quá lớn. Tuy nhiên, không có nguồn năng lượng nào hoàn toàn không gây tác động đến môi trường.

Từ khai thác uranium, xây dựng nhà máy cho đến lưu trữ chất thải phóng xạ, vòng đời của điện hạt nhân kéo theo nhiều hệ quả môi trường khác nhau. Việc nhìn nhận đầy đủ các khía cạnh này giúp lý giải vì sao điện hạt nhân được coi là “sạch”, nhưng không thể xem là sạch tuyệt đối.

Năng lượng hạt nhân sạch đến mức nào?

Một lò phản ứng của một nhà máy điện hạt nhân đang được xây dựng (Ảnh: Wengen Ling/Getty Images).

Nhiều ý kiến cho rằng điện hạt nhân là một trong những nguồn năng lượng quy mô lớn sạch nhất hiện nay. Lý do là các lò phản ứng không tạo ra khí thải như carbon dioxide, nitrogen oxide hay sulfur dioxide trong quá trình phát điện.

Một số công nghệ thế hệ mới, như lò phản ứng muối nóng chảy, còn được kỳ vọng giúp giảm thêm rủi ro và tối ưu hiệu suất vận hành.

Về nguyên lý, nhà máy điện hạt nhân hoạt động tương tự các nhà máy nhiệt điện: sử dụng nhiệt để tạo hơi nước, quay tua-bin và phát điện. Điểm khác biệt nằm ở nguồn nhiệt. Thay vì đốt nhiên liệu hóa thạch, nhà máy hạt nhân tạo nhiệt thông qua quá trình phân hạch nguyên tử uranium.

Trong lõi lò phản ứng, các thanh nhiên liệu giải phóng năng lượng khi nguyên tử bị tách ra. Nhiệt lượng sinh ra được kiểm soát chặt chẽ, trong khi các lớp thép và bê tông dày giúp ngăn chặn bức xạ phát tán ra môi trường.

Tuy nhiên, nếu xét toàn bộ vòng đời, điện hạt nhân không hoàn toàn “không phát thải”. Khai thác uranium, sản xuất vật liệu xây dựng như thép và bê tông, cũng như quá trình vận chuyển và xử lý chất thải đều tạo ra khí nhà kính.

Dù vậy, nhiều nghiên cứu cho thấy tổng phát thải carbon của điện hạt nhân vẫn thấp hơn đáng kể so với các nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống.

Những hạn chế của điện hạt nhân

Thách thức chính trong quản lý chất thải phóng xạ là làm sao đảm bảo được sự an toàn. Mặc dù hiếm khi xảy ra, nhưng một tai nạn hạt nhân có thể tàn phá và để lại hậu quả lâu dài cho sức khỏe con người và môi trường (Ảnh: BreizhAtao/Shutterstock).

Thách thức lớn nhất của điện hạt nhân nằm ở chất thải phóng xạ sau khi nhiên liệu được sử dụng.

Các chất này có thể duy trì mức phóng xạ trong thời gian rất dài, từ hàng chục đến hàng trăm nghìn năm. Vì vậy, chúng phải được lưu trữ trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt, cách ly hoàn toàn với con người và môi trường.

Ban đầu, chất thải thường được lưu trữ tại nhà máy trong các bể chứa chuyên dụng, sau đó chuyển sang các thùng chứa bằng thép và bê tông khô. Hệ thống này được thiết kế để chịu được các sự kiện cực đoan như động đất, lũ lụt hoặc hỏa hoạn.

Tuy nhiên, việc xây dựng các cơ sở lưu trữ dài hạn vẫn là bài toán khó. Không nhiều quốc gia sẵn sàng đầu tư do chi phí lớn và tính nhạy cảm về chính trị của năng lượng hạt nhân.

Một số công nghệ mới đang được phát triển nhằm tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng hoặc tận dụng chất thải hạt nhân cho các mục đích khác. Dù vậy, việc vận chuyển và xử lý loại chất thải này vẫn tiềm ẩn rủi ro và gây lo ngại trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, các sự cố trong quá khứ như thảm họa Chernobyl disaster tiếp tục ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng, khiến nhiều quốc gia thận trọng hơn khi phát triển điện hạt nhân.

Dù vậy, với sự tiến bộ của công nghệ, các lò phản ứng hiện đại được thiết kế an toàn hơn, với nhiều lớp bảo vệ và cơ chế kiểm soát rủi ro. Các chuyên gia nhận định khả năng xảy ra những thảm họa quy mô lớn như trong quá khứ ngày càng thấp.

Điện hạt nhân là nguồn năng lượng phát thải thấp trong quá trình vận hành, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược giảm phát thải toàn cầu. Tuy nhiên, khi xét toàn bộ vòng đời, nó vẫn tồn tại những tác động môi trường và thách thức quản lý không nhỏ.

Do đó, thay vì xem điện hạt nhân là “nguồn năng lượng sạch tuyệt đối”, cần nhìn nhận đây là một giải pháp trung gian hiệu quả, nhưng đòi hỏi quản lý chặt chẽ và đầu tư dài hạn để đảm bảo an toàn và bền vững.