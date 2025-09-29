Mặt Trăng có thể cất giấu trữ lượng bạch kim quý giá khổng lồ

Thay vì mạo hiểm đến vành đai tiểu hành tinh xa xôi, các nhà khoa học đang hướng sự chú ý đến Mặt Trăng, nơi có thể ẩn chứa nguồn tài nguyên khoáng sản quý giá và nước dồi dào.

Một nghiên cứu mới cho thấy hàng ngàn hố va chạm trên bề mặt Mặt Trăng có thể là nơi lưu giữ các kim loại nhóm bạch kim và nước dưới dạng khoáng chất ngậm nước, mở ra triển vọng khai thác không gian gần Trái Đất hơn bao giờ hết.

Hố va chạm trên bề mặt Mặt Trăng có thể là nơi lưu giữ các kim loại nhóm bạch kim (ảnh Getty Images).

Nghiên cứu chỉ ra, có tới 6.500 hố va chạm trên Mặt Trăng có thể chứa các kim loại quý hiếm như bạch kim, paladi và rhodium.

Ngoài ra, khoảng 3.400 hố va chạm khác có khả năng chứa nước dưới dạng khoáng chất ngậm nước, một yếu tố thiết yếu cho bất kỳ hoạt động khám phá không gian có người lái nào trong tương lai.

Lợi ích kép từ khai thác không gian

Việc khai thác khoáng sản ngoài không gian mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Thứ nhất, tài nguyên trên Trái Đất là hữu hạn, và hoạt động khai thác thường gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường. Việc tìm kiếm nguồn tài nguyên mới ngoài hành tinh có thể giảm bớt áp lực lên Trái Đất.

Thứ hai, khai thác khoáng sản trong không gian còn hỗ trợ đắc lực cho các sứ mệnh thám hiểm vũ trụ. Chẳng hạn, việc tiếp cận nguồn nước trên Mặt Trăng sẽ giúp giảm đáng kể chi phí và độ phức tạp trong việc vận chuyển nước từ Trái Đất, hoặc cho phép tái chế nước tại chỗ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các căn cứ lâu dài trên Mặt Trăng.

Tiểu hành tinh Psyche rộng 226 km (140 dặm), nằm trong vành đai tiểu hành tinh chính giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Người ta cho rằng nó rất giàu kim loại (ảnh: Peter Rubin/NASA/JPL-Caltech/ASU).

Tìm kiếm kho báu trên Mặt Trăng

Mặc dù nhiều tiểu hành tinh được cho là giàu kim loại quý, đặc biệt là các kim loại nhóm bạch kim, việc khai thác chúng đặt ra nhiều thách thức lớn. Các tiểu hành tinh gần Trái Đất khá khan hiếm, khó tiếp cận và di chuyển tự do trong không gian, gây khó khăn cho việc định hướng.

Ngược lại, Mặt Trăng nằm trong quỹ đạo ổn định quanh Trái Đất, với một mặt luôn hướng về phía chúng ta, giúp việc tiếp cận và nghiên cứu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Điều này không có nghĩa là khai thác Mặt Trăng là dễ dàng, nhưng nó khả thi hơn rất nhiều so với khai thác tiểu hành tinh.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát các hố va chạm tiểu hành tinh trên Mặt Trăng để tìm kiếm bằng chứng về kim loại nhóm bạch kim và nước. Một số tiểu hành tinh loại kim loại được cho là giàu kim loại quý, trong khi các tiểu hành tinh carbon được cho là giàu khoáng chất ngậm nước.

Khi một tiểu hành tinh va vào Mặt Trăng, một phần của nó bốc hơi, nhưng một phần đáng kể có thể tồn tại trong một số điều kiện nhất định. Đối với các hố va chạm lớn và phức tạp, các mảnh vỡ bị cuốn vào trung tâm của hố, tạo thành một đỉnh trung tâm, nơi quặng có khả năng tập trung.

Bằng cách đếm các hố va chạm lớn có thể là kết quả của các vụ va chạm tiểu hành tinh, các nhà nghiên cứu ước tính rằng có thể có khá nhiều kim loại quý ẩn náu trên Mặt Trăng. Ngay cả khi tính đến việc một tiểu hành tinh có thể không tồn tại sau một vụ va chạm, đặc biệt là đối với các thiên thể ngậm nước bị mất nước do nhiệt, các ước tính thống kê vẫn lên tới hàng nghìn hố va chạm.

Cụ thể, có tới 6.500 hố có đường kính lớn hơn 1 km có thể chứa kim loại nhóm bạch kim. Nếu thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống các hố có đường kính lớn hơn 19 km với đỉnh trung tâm rõ ràng, con số sẽ giảm xuống còn 38.

Trong khi đó, có tới 3.350 hố thiên thạch có đường kính lớn hơn 1 km có thể chứa nước, thu hẹp xuống còn 20 hố thiên thạch có đường kính lớn hơn 19 km với trữ lượng tập trung.

Điều này cho thấy Mặt Trăng đại diện cho một vùng đất săn tìm kim loại nhóm bạch kim phong phú hơn về mặt thống kê so với các tiểu hành tinh gần Trái Đất.

Việc khai thác tiểu hành tinh có thể vẫn còn xa vời, nhưng Mặt Trăng dường như là một bước đệm khả thi và thiết thực hơn hướng tới mục tiêu đó. Bước tiếp theo là tìm ra chính xác những hố thiên thạch nào ẩn chứa kho báu và cách khai thác chúng.

Các nhà nghiên cứu đề xuất việc quan sát và xác định từ xa trên quỹ đạo Mặt Trăng, thay vì sử dụng tàu đổ bộ tốn kém và không đảm bảo thành công, là lựa chọn tốt nhất để xác định mục tiêu nào đáng theo đuổi nhất.