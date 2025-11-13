Khoa học chứng minh: Âm nhạc giảm 39% nguy cơ mất trí nhớ ở người lớn tuổi

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Monash đã tiến hành một nghiên cứu sâu rộng để đánh giá liệu "các hoạt động giải trí liên quan đến âm nhạc" có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và suy giảm nhận thức không liên quan đến chứng mất trí nhớ (CIND) hay không.

Nghiên cứu tập trung vào 10.893 người lớn từ 70 tuổi trở lên và cho thấy những phát hiện đầy hứa hẹn. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiếp xúc với âm nhạc mang lại lợi ích rõ rệt, đặc biệt là đối với những người duy trì thói quen thường xuyên:

Nghe nhạc thường xuyên: Giảm 39% tỷ lệ mắc chứng mất trí nhớ và giảm 17% tỷ lệ suy giảm nhận thức; Chơi nhạc cụ: Giảm 35% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ; Kết hợp (nghe nhạc và chơi nhạc): Giảm 33% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Âm nhạc cũng có mối liên hệ tích cực với nhận thức tổng thể và trí nhớ hàng ngày (trí nhớ theo sự kiện) của người lớn tuổi. Những kết quả này nhấn mạnh rằng lựa chọn lối sống, chẳng hạn như việc nghe nhạc, có thể thúc đẩy sức khỏe nhận thức và trì hoãn sự khởi phát của chứng mất trí nhớ.

Âm nhạc là một chiến lược sống lành mạnh, dễ tiếp cận để bảo vệ sức khỏe não bộ khi về già (Ảnh: Depositphotos).

Mặc dù đây là nghiên cứu quan sát và chỉ thiết lập mối liên hệ chứ không chứng minh được mối quan hệ nhân quả, các nhà khoa học tin rằng cơ chế này có liên quan đến cách âm nhạc tác động đến não bộ.

Tiếp xúc với âm nhạc đã được chứng minh là kích thích nhiều vùng não hỗ trợ trí nhớ, cảm xúc và sự chú ý, tất cả các quá trình quan trọng cần được duy trì khi chúng ta già đi.

Một nghiên cứu trước đó của Đại học Northeastern đã chỉ ra rằng những bài hát gợi lên cảm giác hoài niệm có thể kích hoạt các vùng não quan trọng đối với chức năng nhận thức.

Các nhà nghiên cứu đã thấy sự cải thiện trong kết nối giữa mạng lưới thính giác và hệ thống khen thưởng, cũng như sự chính xác của mạng lưới điều khiển hành vi.

Điều này gợi ý rằng những bài hát khơi gợi ký ức hoặc sự hứng thú có thể là nguồn "dinh dưỡng thính giác" tốt nhất cho não bộ.

Các nhà nghiên cứu kết luận: "Những kết quả này nhấn mạnh âm nhạc là một chiến lược tiềm năng, đầy hứa hẹn và dễ tiếp cận để giúp giảm suy giảm nhận thức và trì hoãn sự khởi phát của chứng mất trí nhớ ở tuổi già".

Bằng chứng ngày càng nhiều cho thấy sự lão hóa não bộ không chỉ phụ thuộc vào tuổi tác và di truyền mà còn có thể bị ảnh hưởng tích cực bởi chính lựa chọn môi trường và lối sống của mỗi người.

Việc thêm một chút âm nhạc vào cuộc sống hàng ngày có thể là một trong những quyết định đơn giản nhưng hiệu quả nhất để giữ cho tâm trí luôn minh mẫn.