Học sinh Việt Nam gây tiếng vang lớn tại giải robot thế giới

Đội thi từ Trường THPT FPT Cần Thơ xuất sắc đoạt giải A3 Robot Safety Award (Ảnh: BTC).

18 đội tuyển robotics xuất sắc nhất Việt Nam đã chính thức bước vào cuộc đua tại VEX Robotics World Championship 2026, tổ chức tại St. Louis, Missouri (Mỹ).

Đây là giải đấu robotics quy mô lớn nhất thế giới, quy tụ hơn 3.000 đội thi đến từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện các đội tuyển thuộc khối trung học phổ thông (VEX V5) đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình.

Cụ thể, đội 86669A - EDS-Bunreal (Edison Schools, Hưng Yên) xuất sắc giành giải thưởng Amaze Award - giải thưởng dành cho đội có thiết kế robot và vận hành ấn tượng, ổn định và đáng tin cậy nhất. Đồng thời, đội cũng ghi tên mình vào nhóm dẫn đầu, với thứ hạng Skill Ranking 29/511.

Đội 13135F - FPT-CanTho-Enterprise (THPT FPT Cần Thơ) giành giải thưởng A3 Robot Safety Award, ghi nhận sự chỉn chu, chuyên nghiệp và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật khắt khe của giải đấu.

Đội 50922T - LSTS Mako Maniacs (Trường THCS & THPT Đinh Thiện Lý, TPHCM) có màn trình diễn kỹ năng cá nhân ấn tượng khi đạt thứ hạng Skill Ranking 21/511.

Việc các đội Việt Nam góp mặt tại St. Louis không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội để học sinh lan tỏa tinh thần sáng tạo và bản lĩnh của thế hệ trẻ.

Đại diện ban tổ chức từ Việt Nam chia sẻ: “Dù kết quả ra sao, các bạn vẫn là những người chiến thắng - chiến thắng chính mình và vượt qua những giới hạn để vươn ra thế giới. Những giải thưởng như Amaze Award hay thứ hạng Skill Ranking cao là minh chứng cho thấy học sinh Việt Nam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc công nghệ”.

Trong những ngày tiếp theo, các đội tuyển còn lại của Việt Nam tiếp tục thi đấu ở các hạng mục VEX V5 (dành cho học sinh THCS) và VEX IQ (khối tiểu học và THCS).

Giải vô địch robot VEX thế giới “VEX Robotics World Championship 2026” là đấu trường robotics lớn, nơi hội tụ những tài năng công nghệ. Trong quá trình thi, các đội sẽ viết sổ tay kỹ thuật, tham gia phỏng vấn với ban giám khảo và thi đấu robot, bao gồm nội dung skill (kỹ năng) và thi đấu liên minh. Ở thể thức liên minh, các đội sẽ bắt cặp ngẫu nhiên với các đội khác trên thế giới.