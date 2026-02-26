Hà Nội ra mắt HIC: Mô hình “3 nhà” đưa đổi mới sáng tạo vào thực tiễn

Doanh nghiệp công nghệ dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Ngày 26/2 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HIC) và gặp mặt các đối tác công - tư, quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô, đồng thời mở ra mô hình hợp tác mới giữa Nhà nước - Nhà trường - Nhà Doanh nghiệp, với sự tham gia sáng lập của UBND TP Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và Tập đoàn Công nghệ CMC.

Sự kiện nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ và hình thành động lực tăng trưởng dựa trên tri thức cho Hà Nội trong giai đoạn mới.

Trong mô hình này, CMC giữ vai trò đại diện khối doanh nghiệp công nghệ đồng sáng lập và đồng hành vận hành trung tâm, góp phần đưa đổi mới sáng tạo từ chính sách và nghiên cứu đi vào thực tiễn phát triển kinh tế.

Ngày 26/2 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (Ảnh: CMC).

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC khẳng định việc CMC cùng Hà Nội, Đại học Bách khoa cùng đầu tư thành lập HIC là bước hiện thực hóa tinh thần các Nghị quyết lớn của Đảng về khoa học công nghệ và phát triển kinh tế tư nhân.

“Có thể nói đây là mô hình đầu tiên hợp tác ba nhà giữa Hà Nội, CMC và Đại học Bách Khoa hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 57 cũng như Nghị quyết 68 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân.

Chúng tôi tự hào là thành viên sáng lập cùng với Hà Nội và Đại học Bách khoa xây dựng trung tâm này", ông Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC (Ảnh: CMC).

Theo ông Nguyễn Trung Chính, trong kỷ nguyên kinh tế số, đổi mới sáng tạo chỉ hiệu quả khi doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu, với vai trò kết nối thị trường, đầu tư công nghệ và thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm.

Ông cho rằng doanh nghiệp có lợi thế trong việc nắm bắt nhu cầu của ngành công nghiệp, từ đó đề xuất các “đầu bài” cụ thể để giới nghiên cứu và doanh nghiệp cùng triển khai, rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến ứng dụng thực tiễn.

Trong mô hình này, CMC tham gia với tư cách đại diện khối doanh nghiệp công nghệ, giữ vai trò kết nối giữa khoa học, chính sách và thị trường. Doanh nghiệp cũng có thể đồng hành phát triển hạ tầng số, phòng thí nghiệm và các nền tảng phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Trung Chính cho biết CMC sẽ phối hợp cùng Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội để vận hành HIC theo hướng hiệu quả, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

HIC - nơi kết nối nghiên cứu, công nghệ và thị trường

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết HIC được xây dựng theo mô hình “nhà nước định hướng - doanh nghiệp vận hành”, nhằm tổ chức lại toàn bộ dòng chảy đổi mới sáng tạo của Thành phố.

Ông Dũng cho biết việc thành lập HIC đánh dấu bước thay đổi căn bản, từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro; từ hỗ trợ rời rạc sang điều phối hệ sinh thái; từ phong trào khởi nghiệp sang chuỗi giá trị được tổ chức, chuẩn hóa và đo lường bằng kết quả.

Khi đổi mới sáng tạo được đặt trong một cấu trúc thị trường rõ ràng, có kỷ luật và có trách nhiệm, nó mới thực sự trở thành lực lượng sản xuất mới của Thủ đô.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội (Ảnh: CMC).

Trung tâm sẽ trở thành đầu mối đưa các bài toán lớn của Hà Nội trong giao thông thông minh, môi trường, y tế số, giáo dục số hay quản trị đô thị tới cộng đồng doanh nghiệp và viện - trường để cùng giải quyết trên cơ sở cạnh tranh minh bạch và hiệu quả thị trường.

Thành phố Hà Nội cam kết tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, hạ tầng và nguồn lực để HIC hoạt động hiệu quả, trở thành thiết chế quan trọng thúc đẩy tăng trưởng dựa trên tri thức.

HIC và tầm nhìn đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng sự tham gia của doanh nghiệp và chính quyền Thành phố giúp mở rộng không gian ứng dụng cho nghiên cứu khoa học.

Ông nhận định HIC sẽ tạo điều kiện để các ý tưởng và kết quả nghiên cứu được đưa ra thị trường nhanh hơn, thông qua việc gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và phát triển đô thị.

Thông qua HIC, các chương trình nghiên cứu và đổi mới sáng tạo dự kiến sẽ được tổ chức theo hướng liên kết ba bên: cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, nhằm rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm tới sản phẩm thương mại.

Mô hình hợp tác “3 nhà” gồm Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp được kỳ vọng tạo nền tảng phối hợp lâu dài trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Hà Nội. Trung tâm hướng tới vai trò đầu mối kết nối startup, doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và các mạng lưới đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước.

Theo định hướng công bố, các hoạt động trọng tâm của HIC sẽ bao gồm ươm tạo và tăng tốc startup công nghệ, thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển một số lĩnh vực công nghệ số trọng điểm, đồng thời tăng cường kết nối thị trường.

Sự hợp tác giữa Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và doanh nghiệp được xem là bước thử nghiệm mô hình tổ chức lại dòng chảy đổi mới sáng tạo theo hướng có điều phối và gắn với nhu cầu thị trường.