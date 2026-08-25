Đào tạo 30.000 giáo viên về AI, tạo "hạt nhân đổi mới" trường học

Thiếu hạ tầng và công cụ số là rào cản ứng dụng AI học đường

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần hiện diện trong lớp học, từ hỗ trợ tìm kiếm thông tin, xây dựng bài thuyết trình đến gợi ý nội dung, hình ảnh và tài liệu giảng dạy.

Tuy nhiên, việc công nghệ ngày càng dễ tiếp cận cũng đặt ra câu hỏi: Giáo viên và nhà trường cần chuẩn bị gì để AI thực sự hỗ trợ việc dạy và học?

Vấn đề được đề cập tại lễ công bố chương trình hợp tác về đổi mới sáng tạo và ứng dụng AI trong giáo dục phổ thông giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Canva Việt Nam, ngày 25/8 tại Hà Nội.

Công bố chương trình hợp tác về đổi mới sáng tạo và ứng dụng AI trong giáo dục phổ thông (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo một khảo sát được ông Lâm Trung Quân, Giám đốc quốc gia Canva Việt Nam, dẫn tại sự kiện, 64% giáo viên được khảo sát cho biết đã sử dụng AI trong dạy học. Tuy nhiên, 71% nhận định trường học còn thiếu hạ tầng và công cụ số. Trong nhóm chưa sử dụng AI, 60% cho biết chưa có đủ kỹ năng.

Những con số này cho thấy việc ứng dụng AI trong giáo dục không chỉ phụ thuộc vào sự sẵn có của công nghệ, mà còn liên quan đến kỹ năng người sử dụng, điều kiện của nhà trường và cách tổ chức triển khai.

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó giám đốc NIC, cho rằng chuyển đổi số trong giáo dục không đơn thuần là đưa thêm công nghệ vào lớp học, mà cần tạo ra phương thức dạy và học tốt hơn, sáng tạo hơn, cá nhân hóa hơn và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức.

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó giám đốc NIC (Ảnh: Ban tổ chức).

AI hiện có thể tạo nội dung, hỗ trợ phân tích, gợi ý ý tưởng và giúp tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, người thầy vẫn giữ vai trò định hướng tư duy, truyền cảm hứng và giúp học sinh hình thành năng lực tự học, sáng tạo, giải quyết vấn đề.

"Mục tiêu cuối cùng của việc ứng dụng AI trong giáo dục không phải là để công nghệ thay thế con người, mà là để công nghệ giúp người thầy dạy tốt hơn và giúp người học học tốt hơn", ông Thịnh nói.

Đào tạo 30.000 giáo viên về công nghệ, AI

Trong chương trình được công bố, khoảng 30.000 giáo viên dự kiến được đào tạo về công nghệ, AI, tư duy thiết kế và kỹ năng sáng tạo số.

Theo ông Thịnh, NIC kỳ vọng con số này không chỉ thể hiện quy mô đào tạo, mà những giáo viên tham gia có thể trở thành các "hạt nhân đổi mới" tại trường, tiếp tục chia sẻ phương pháp và kỹ năng với đồng nghiệp, học sinh.

Tại sự kiện còn diễn ra chương trình tập huấn cho các cán bộ, giáo viên (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh giáo viên, đội ngũ quản lý cũng được chú trọng. Trong tháng 9 và tháng 10, dự kiến có 6 hội thảo trực tuyến với khoảng 2.000 cán bộ quản lý, lãnh đạo trường phổ thông trên cả nước.

Hai bên cũng dự kiến khảo sát khả năng đưa nội dung về tư duy thiết kế, sáng tạo số và truyền thông trực quan vào hệ sinh thái STEM cũng như các chương trình đào tạo giáo viên, học sinh hiện có của NIC.

Theo ông Thịnh, trong quá trình này, Nhà nước có vai trò định hướng chính sách và mở rộng cơ hội tiếp cận; doanh nghiệp đóng góp công nghệ, nguồn lực, kinh nghiệm; còn nhà trường và giáo viên trực tiếp đưa những đổi mới tới người học.

Khi AI ngày càng phổ biến, bài toán của giáo dục vì thế không chỉ là đưa thêm công nghệ vào trường học, mà còn là chuẩn bị kỹ năng cho người thầy, năng lực quản lý và điều kiện hạ tầng để công nghệ thực sự phục vụ việc dạy và học.