Đại dương chịu áp lực chưa từng có, nhiệt độ nước biển vượt đỉnh lịch sử

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng hiện tượng ấm lên của đại dương sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hệ sinh thái biển và các cộng đồng ven biển (Ảnh minh hoạ: Getty).

Theo dữ liệu vệ tinh từ Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, nhiệt độ bề mặt biển trung bình toàn cầu (SST) ghi nhận vào ngày 22/8 đã chạm ngưỡng 21,1 độ C.

Con số này chính thức vượt qua kỷ lục trước đó là 21,09 độ C thiết lập vào năm 2024 - năm từng ghi nhận mức nhiệt cao nhất lịch sử. Đây là mức nhiệt cao nhất kể từ khi hệ thống dữ liệu bắt đầu được theo dõi vào năm 1979.

Bà Samantha Burgess, Trưởng bộ phận Chiến lược Khí hậu tại Copernicus nhấn mạnh: "Kỷ lục này là tín hiệu rõ ràng cho thấy đại dương đang chịu áp lực ngày càng gia tăng.

El Nino đang truyền thêm nhiệt vào hệ thống khí hậu, nhưng hiện tượng này diễn ra trên nền tảng của hàng thập kỷ ấm lên, bắt nguồn từ hoạt động của con người. Khi nhiệt độ đại dương tiếp tục tăng, rủi ro đối với hệ sinh thái biển và các cộng đồng ven biển cũng leo thang".

Hiện tượng bất thường vào thời điểm muộn trong năm

Các chuyên gia tại Copernicus đánh giá kỷ lục mới là "đặc biệt đáng chú ý", bởi các mức nhiệt độ đỉnh điểm trong ngày thường rơi vào giai đoạn tháng 3 và tháng 4 - thời điểm sau mùa hè ở nam bán cầu.

Trước đó, cả tháng 6 và tháng 7 đều đã liên tiếp xác lập kỷ lục nhiệt độ bề mặt biển trung bình cao nhất theo từng tháng.

Nguyên nhân cốt lõi thúc đẩy sự ấm lên toàn cầu vẫn là khí thải nhà kính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch diện rộng, có tác dụng giữ nhiệt bằng cách hấp thụ bức xạ. Khi El Nino chính thức khởi phát từ ngày 11/6, pha ấm của chu kỳ dao động tự nhiên này đã khuếch đại nền nhiệt độ vốn đã rất cao của Trái Đất.

Nhiệt độ nước biển tăng kéo theo hàng loạt hệ lụy trực tiếp như mực nước biển dâng đe dọa các dải bờ biển, các đợt sóng nhiệt biển làm suy thoái nghiêm trọng các rạn san hô, làm gián đoạn chuỗi thức ăn hải sản và làm rối loạn các hình thái thời tiết toàn cầu.

Nguy cơ bùng phát một đợt "siêu El Nino"

Dù phạm vi tác động đầy đủ của El Nino chỉ có thể đánh giá toàn diện vào cuối năm và năm sau, Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) ước tính, xác suất xảy ra một đợt El Nino rất mạnh vào mùa thu và mùa đông là trên 90%.

Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cũng đưa ra cảnh báo đợt El Nino năm nay có thể trở thành sự kiện mạnh nhất trong ký ức con người và có khả năng lớn nhất kể từ thế kỷ 19.

Ông Adam Scaife, Trưởng bộ phận Dự báo Dài hạn tại Met Office cho biết: "Đây là một sự kiện chưa từng có tiền lệ. Tôi chưa từng thấy tín hiệu El Nino nào mạnh mẽ đến vậy trong các mô hình dự báo".

Những tác động ban đầu đã bắt đầu xuất hiện trên quy mô khu vực. Tại Ấn Độ, mùa gió mùa hạ năm nay ghi nhận lượng mưa thấp hơn nhiều so với mức trung bình. Tại Mỹ, hiện tượng này được dự báo sẽ mang đến mùa đông ấm hơn ở các bang phía Bắc và gia tăng bão tố ở khu vực phía Nam.