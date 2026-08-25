Kỹ sư Việt ở Australia tạo “máy bắn tơ Người Nhện” từ bài học Vật lý lớp 6

Với niềm yêu thích các bộ phim khoa học viễn tưởng, Lê Long Thịnh (SN 2000, đang sinh sống và làm việc tại Australia) luôn mong muốn biến những món đồ trên màn ảnh thành sản phẩm có thể sử dụng ngoài đời.

Trong thời gian bộ phim “Người Nhện - Khởi đầu mới” đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng đam mê thể loại siêu anh hùng, Thịnh đã lên ý tưởng và làm ra máy bắn tơ có khả năng bắn ra các sợi tơ gần giống với tơ của Người Nhện trên màn ảnh. Sau khi chia sẻ sản phẩm của mình lên TikTok, thiết bị của Thịnh nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Lê Long Thịnh (SN 2000) sử dụng máy bắn tơ do mình tạo ra bằng máy in 3D (Ảnh cắt từ clip nhân vật cung cấp).

Lời giải đến từ bài học cơ bản lớp 6

“Ý tưởng làm ra máy bắn tơ của Người Nhện đã được nhiều người nước ngoài thực hiện. Họ làm ra các mẫu có gắn động cơ, mạch điện, pin… nhưng tôi muốn làm ra loại bắn tơ nhỏ gọn hơn và hoạt động hoàn toàn bằng cơ khí”, Thịnh kể chuyện.

Thịnh đã thiết kế để thiết bị này sẽ hoạt động, phóng tơ giống với động tác của Người Nhện trên màn ảnh. Điều đó đồng nghĩa thiết bị phải đủ nhỏ để nằm trên cổ tay và người dùng không cần bấm một nút lớn hay kích hoạt động cơ. Động tác ngửa bàn tay đặc trưng của nhân vật trên phim phải đồng thời trở thành “công tắc” để máy hoạt động.

Để thực hiện được yêu cầu này, Thịnh cần tìm ra một cơ cấu có thể biến chuyển động nhỏ của ngón tay thành lực đủ lớn để nhấn vòi xịt ra tơ ra ngoài, nhưng vẫn phải nằm gọn trong phần thân máy trên cổ tay.

Chiếc máy bắn tơ nằm gọn trên tay của người sử dụng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi đã tìm được “lời giải” khi nhớ đến hình ảnh cậu bé dùng ròng rọc kéo thùng hàng lên cao từng xuất hiện trong sách giáo khoa Vật lý lớp 6 mình từng học”, Thịnh vui vẻ nói.

Anh tìm hiểu lại kiến thức và lựa chọn hệ thống gồm 2 ròng rọc, trong đó một đầu dây được cố định vào vỏ máy, đầu còn lại nhận lực kéo từ ngón tay. Cơ cấu này có lợi thế cơ học bằng 2, nhờ đó người dùng chỉ cần tạo lực kéo bằng khoảng một nửa lực cần thiết để nhấn vòi xịt.

“Khi bàn tay ngửa ra khoảng 90 độ, sợi dây nối với ngón tay được kéo căng. Lực này truyền qua hệ thống ròng rọc, kéo phần vòi xịt xuống và đẩy tơ ra ngoài”, anh kể chuyện.

Tuy nhiên, để nguyên lý trên hoạt động, phần vỏ máy phải được giữ chắc trên cổ tay. Nếu thân máy bị kéo dịch chuyển theo sợi dây, lực sẽ không được truyền đủ tới vòi xịt và tơ không thể phóng ra.

Biến sản phẩm trên bản vẽ thành hiện thực

Sau khi nghiên cứu được cơ chế bắn tơ, Thịnh bắt đầu bằng việc dựng hình dáng bên ngoài của máy bắn tơ, sau đó đo kích thước thực tế của những chi tiết phải lắp bên trong như vòi xịt. Các thông số này được đưa vào bản vẽ 3D để tạo khoảng trống vừa khít, trước khi tiếp tục bố trí bình chứa và hệ thống chuyển động.

Máy in 3D hoàn thiện phần vỏ của chiếc máy bắn tơ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thay vì hoàn thiện toàn bộ thiết kế rồi mới in, anh chia quá trình thành từng công đoạn. Mỗi chi tiết sau khi dựng xong đều được đưa ra in thử; nếu phát hiện sai lệch, anh quay lại chỉnh sửa bản vẽ rồi mới tiếp tục bước tiếp theo.

Trong số các bộ phận, hệ thống dây của ròng rọc khiến anh mất nhiều thời gian thử nghiệm nhất.

Trên bản vẽ, cơ cấu này chỉ gồm những bánh dẫn hướng và một sợi dây truyền lực. Tuy nhiên, khi mọi thứ được thu nhỏ để nằm gọn trên cổ tay, hàng loạt yếu tố như lực căng, ma sát, độ mài mòn hay bán kính uốn của dây đều có thể quyết định độ trơn tru khi phun tơ của chiếc máy.

Qua nhiều lần thử nghiệm, Thịnh liên tục điều chỉnh thiết kế, vật liệu và cơ cấu bên trong để chiếc máy bắn “tơ” hoạt động ổn định hơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thịnh đã thử nhiều loại dây, thay đổi đường đi và khoảng cách giữa các chi tiết cho đến khi tìm được phương án cân bằng giữa độ bền và khả năng chuyển động.

“Một vấn đề khác trong quá trình làm ra máy là tính toán sao để bình chứa được in 3D có thể giữ dung dịch mà không bị rò rỉ”, Thịnh nói.

Vật thể in 3D được hình thành từ nhiều lớp nhựa xếp chồng lên nhau. Theo Thịnh, nếu sử dụng thông số in mặc định, giữa các lớp có thể tồn tại những khe rất nhỏ khiến chất lỏng rò ra ngoài. Vì thế anh phải điều chỉnh lại thông số in, đồng thời thử nghiệm khả năng tương tác giữa dung dịch tạo “tơ” và loại nhựa sử dụng cho sản phẩm.

Chỉ khi phần vỏ có thể giữ kín chất lỏng và cơ cấu ròng rọc vận hành ổn định, Thịnh mới chuyển sang bài toán cuối cùng: tạo ra chất có thể phóng khỏi vòi và mang lại hiệu ứng gần giống “tơ” của Người Nhện từ hỗn hợp axeton pha với keo dính.

Đam mê đưa vật phẩm trên màn ảnh ra ngoài đời thực

Ở các công đoạn sau, anh thiết kế thêm chốt an toàn và tiếp tục điều chỉnh các thông số chi tiết để máy hoạt động trơn tru hơn. Sau 2 tuần nghiên cứu và thử nghiệm, chiếc máy bắn tơ đã được hoàn thiện.

“Tôi nghĩ điểm thú vị khi vận dụng kiến thức phổ thông vào việc làm ra một sản phẩm là qua quá trình mày mò, “nhà thiết kế” vừa phải hiểu nguyên lý, vừa tiếp tục tìm nguyên nhân của từng vấn đề phát sinh khi thử nghiệm trước khi sản phẩm được hoàn thiện”, anh chia sẻ.

Góc phòng nơi Thịnh biến thiết kế trên máy tính thành sản phẩm tại Australia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thịnh bắt đầu tìm hiểu công nghệ in 3D từ năm 2019 và mày mò lắp ráp nhiều thiết bị như máy in 3D, máy khắc laser mini, máy viết chữ, máy phay CNC mini…

Hiện tại, anh đã nhận bằng Kỹ sư Cơ điện tử ở Đại học Công nghệ Sydney và đang làm việc ở một công ty sản xuất thiết bị y tế tại Australia. Thời gian rảnh, anh đảm nhận thiết kế 3D những vật phẩm lấy cảm hứng từ phim, truyện tranh, trò chơi điện tử và làm nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

“Điều khiến tôi hào hứng nhất là đưa những món đồ vốn chỉ xuất hiện trên màn ảnh ra ngoài đời thực, không chỉ giống về hình dáng mà còn có thể sử dụng. Sau nhiều lần thiết kế và thử nghiệm, nhìn món đồ ấy hoạt động ngay trên tay mình là cảm giác rất thú vị”, Thịnh nói.