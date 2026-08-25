Công nghệ tương tác độc đáo bên trong “bảo tàng gia vị” đầu tiên tại Hà Nội

Nằm trên phố Trần Hưng Đạo, không gian trưng bày được ví là “bảo tàng gia vị” đầu tiên tại Hà Nội đưa du khách vào hành trình khám phá thế giới hương vị đầy sáng tạo thông qua các giác quan kết hợp công nghệ vật lý tương tác hiện đại.

Khác biệt hoàn toàn với những phòng trưng bày truyền thống, bảo tàng được xây dựng dựa trên một cốt truyện viễn tưởng: Khi con người không còn ở Trái Đất, bạn robot có tên Zero (linh vật số 0) sẽ là người du hành vũ trụ đi thu thập, bảo tồn các dữ liệu quý giá về văn hóa ẩm thực và gia vị của Việt Nam.

Mô hình phi thuyền Nón Lá kết hợp các tiểu hành tinh gia vị đặc trưng của Việt Nam như: hồi, quế, gừng đặt ngay lối vào, mở ra không gian vũ trụ huyền ảo và độc đáo của bảo tàng. Phía dưới bệ phóng là họa tiết trống đồng Đông Sơn cách điệu.

Khách tham quan trải nghiệm không gian vũ trụ huyền ảo trong bảo tàng.

Ý tưởng về bảo tàng gia vị này được nhóm sáng lập ấp ủ hơn 10 năm và mất thêm 2 năm để lên kế hoạch, thu thập mẫu vật cùng chuẩn bị chạy thử nghiệm.

Hành trình khám phá của du khách (đóng vai các phi hành gia) được chia làm 5 phòng trải nghiệm tương tác lấy cảm hứng từ các khoang tàu vũ trụ.

Trong mùa đầu tiên này, ban tổ chức đã chọn Phở - món ăn biểu tượng của Việt Nam làm chủ đề chủ đạo để làm nổi bật các nguyên liệu gia vị liên quan.

Khách tham quan chăm chú tương tác với màn hình số hóa 360 độ và ngắm nhìn các tiêu bản gia vị đang được chiếu sáng rực rỡ bằng hệ thống đèn LED.

Người xem có thể tự tay xoay mẫu vật gia vị 360 độ trên màn hình để quan sát chi tiết, và nhấn tìm hiểu thêm đặc điểm cấu tạo của từng loại nguyên liệu.

Ngoài ra, tại căn phòng này, du khách còn được chiêm ngưỡng hai tác phẩm điêu khắc độc đáo hình chú bò và chú lợn được các nghệ sĩ Việt Nam chế tác hoàn toàn từ nguyên liệu muối và tiêu.

Di chuyển sang khoang tàu thứ hai – Aroma Vault (Khứu giác), du khách được trải nghiệm mùi hương tinh khiết được chiết xuất trực tiếp từ các bình khuếch tán đặt ngay dưới bàn tương tác.

Hệ thống ống dẫn và bình khuếch tán cơ khí độc đáo đưa hương thơm tinh khiết của thảo mộc đến trực tiếp giác quan du khách. Hương thơm được kiểm soát nghiêm ngặt về nồng độ và độ tinh khiết để mang lại cảm giác dễ chịu, chân thực nhất cho người trải nghiệm.

Đặc biệt, tại đây có trưng bày hai bức tranh biết tỏa hương sáng tạo. Khi du khách ghé sát mũi vào bộ phận cảm biến, tranh sẽ tự động tỏa ra hương thơm đặc trưng.

Du khách trải nghiệm chạm tay lên "bàn năng lượng" LED rực rỡ ở phòng xúc giác để tìm hiểu về bản đồ thổ nhưỡng, khí hậu các vùng nguyên liệu.

Khi chạm tay lên hệ thống bàn năng lượng tại không gian Haptic Chamber (Xúc giác), quy trình gieo trồng, thu hoạch và lên men của từng loại gia vị sẽ được hiển thị sống động qua đèn LED và hệ thống cơ khí nâng hạ trực quan.

Phòng trải nghiệm thứ tư - Sonic Relay (Thính giác) sẽ biến hành trình của bạn thành một bữa tiệc âm thanh vui nhộn. Căn phòng được “giăng lưới” laser xanh đỏ. Khi du khách dùng tay chạm hoặc cắt ngang những tia laser này, hệ thống sẽ lập tức phát ra các âm thanh đặc trưng trong chế biến món ăn.

Hành trình khép lại tại phòng trải nghiệm đa giác quan cuối cùng. Tại đây, du khách được ngồi nghỉ chân và thưởng thức thước phim hoạt hình dài 5 phút kể về hành trình thu thập gia vị đầy quả cảm của chú robot Zero.

Nằm ở khu vực trưng bày nghệ thuật cuối hành trình là mô hình rồng uốn lượn được làm hoàn toàn bằng ớt thật.

Tác phẩm điêu khắc rồng ớt có chiều cao lên tới 1,25m và bề ngang khoảng 60cm. Mô hình rồng này sử dụng toàn bộ 100% ớt tươi thật. Đội ngũ sản xuất đã chọn lọc tỉ mỉ khoảng 20kg ớt tươi chất lượng tốt nhất, trải qua công đoạn sấy khô nghiêm ngặt.

Ảnh: Mạnh Quân