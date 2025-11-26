Công nghệ chiến lược là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế

Sáng 26/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì chương trình làm việc với mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia các ngành công nghệ chiến lược, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược sẽ là động lực quan trọng, thúc đẩy kinh tế, xã hội trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại chương trình (Ảnh: NIC).

Trong xu thế mới, việc tiếp tục mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng đóng góp của đội ngũ chuyên gia đóng vai trò then chốt trong quá trình tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh cơ chế thu hút "tổng công trình sư" và "kiến trúc sư trưởng" cho các dự án công nghệ quốc gia, coi đây là hai vị trí then chốt để dẫn dắt các chương trình mang tính nền tảng.

Mạng lưới chuyên gia toàn cầu hiến kế cho 11 nhóm công nghệ chiến lược

Các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam đang làm việc tại 11 nhóm công nghệ chiến lược trọng điểm đã thảo luận khẩn trương, đề xuất loạt giải pháp, kiến nghị với Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng.

Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược có 11 nhóm công nghệ chiến lược với 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược, theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 12/6.

Về lĩnh vực an ninh mạng, Ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia an ninh mạng Việt Nam nhấn mạnh, trong an ninh mạng, nhân lực là yếu tố quan trọng nhất bên cạnh công nghệ và quy trình.

Về lĩnh vực Công nghệ hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái, GS.TS Nguyễn Xuân Mừng, ĐH Sejong (Hàn Quốc), chia sẻ kinh nghiệm phát triển “nền kinh tế tầm thấp” của Hàn Quốc, nơi UAV, UAM và eVTOL đang tăng trưởng mạnh.

Ông cho rằng, cần đầu tư phát triển hệ sinh thái UAV quốc gia, hạ tầng quản lý không gian bay tầm thấp và khung chính sách thử nghiệm phù hợp.

Các nhóm công nghệ chiến lược khác cũng được đội ngũ chuyên gia và nhà khoa học hàng đầu phân tích, mổ xẻ sôi nổi, từ tiềm năng ứng dụng đến những thách thức cần ưu tiên giải quyết.

Hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ chiến lược

Lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận những đóng góp, đồng thời khẳng định quyết tâm của Chính phủ, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Ảnh: NIC).

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng giao Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế đột phá để huy động và phân bổ nguồn lực.

Đồng thời, phát triển NIC trở thành hạt nhân của hệ sinh thái công nghệ chiến lược với các chính sách đặc thù cho R&D và ưu đãi thuế, tín dụng.

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng các nhiệm vụ khoa học trọng điểm, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và sở hữu trí tuệ cho công nghệ mới, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thương mại hóa sản phẩm chiến lược.

Tiếp tục xây dựng mạng lưới, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, phát triển sản phẩm mẫu và chủ động đề xuất các nhiệm vụ ưu tiên, phối hợp chặt chẽ với NIC trong triển khai các chương trình công nghệ trọng điểm.