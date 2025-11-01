Công bố 15 TCVN về hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại Việt Nam

Việt Nam vừa công bố 15 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về hệ thống pin lưu trữ năng lượng Việt Nam.

15 TCVN được xây dựng trên cơ sở tham chiếu các tiêu chuẩn quốc tế, lấy ý kiến công khai, thẩm định và phê duyệt theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việc xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật đòi hỏi sự đồng hành xuyên suốt từ nhiều bên liên quan, từ cơ quan hoạch định chính sách đến cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia kỹ thuật. Bộ tiêu chuẩn được công bố là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác bền vững, hiệu quả và có chiều sâu giữa các bên.

Việt Nam vừa công bố 15 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về hệ thống pin lưu trữ năng lượng Việt Nam (Ảnh: Getty).

Các TCVN được chia thành 4 nhóm chính gồm: từ vựng - thông số kỹ thuật và phương pháp thử; hoạch định và đánh giá tính năng hệ thống; các vấn đề môi trường; an toàn đối với hệ thống lưu trữ điện năng tích hợp lưới điện.

Trong đó, các tiêu chuẩn về từ vựng và thông số kỹ thuật giúp thống nhất cách hiểu và quy trình thử nghiệm cho nhiều loại hệ thống lưu trữ năng lượng khác nhau như cơ học, điện hóa, điện, hóa học và nhiệt.

Nhóm tiêu chuẩn về hoạch định và đánh giá tính năng đưa ra hướng dẫn chi tiết cho việc thiết kế, thử nghiệm và vận hành hệ thống, đảm bảo hiệu năng và an toàn trong suốt vòng đời sử dụng.

Bên cạnh đó, nhóm tiêu chuẩn về môi trường tập trung giải quyết các tác động hai chiều giữa hệ thống và môi trường, bao gồm cả việc xử lý pin hỏng, pin tái sử dụng và các nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Đặc biệt, các tiêu chuẩn về an toàn quy định rõ quy trình đánh giá rủi ro, biện pháp phòng ngừa và thử nghiệm an toàn cho hệ thống pin lưu trữ, nhất là với pin lithium-ion.

Việt Nam đã có cam kết đưa mức phát thải ròng về bằng 0 vào năm 2050.

Đặc biệt, ngày 20/8, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW (Nghị quyết 70) về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Trong Nghị quyết 70 có mục tiêu lớn đến năm 2030 tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp khoảng 25-30%.

Theo phân tích của nhiều chuyên gia, tỷ trọng năng lượng tái tạo lớn hơn 15% sẽ đặt ra một số vấn đề liên quan tới cung cầu và cần hệ thống pin lưu trữ năng lượng.

Hệ thống này đóng vai trò nền tảng để xử lý tính gián đoạn của năng lượng tái tạo, tăng cường tính linh hoạt của hệ thống và cải thiện độ tin cậy, khả năng phục hồi của lưới điện, góp phần phát triển hệ thống truyền tải điện thông minh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Cũng từ đó, việc xây dựng các tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc gia mang ý nghĩa then chốt trong giảm rủi ro kỹ thuật, tài chính, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho việc huy động đầu tư trong nước, quốc tế cho các dự án chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam.