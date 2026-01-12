Clip mẹ bế con bỏ chạy khi phát hiện rắn, dân mạng tranh cãi độc hay không

Mẹ phản ứng nhanh, bế con bỏ chạy khi phát hiện rắn lớn trườn đến gần em bé

Sự việc xảy ra vào ngày 3/1 tại tỉnh Khánh Hòa, nhưng video về sự việc mới được chia sẻ lên mạng xã hội gần đây, cho thấy khoảnh khắc người phụ nữ phát hiện một con rắn cỡ lớn đang trườn lên chiếc võng nơi con trai của cô đang nằm ngủ.

Người phụ nữ hốt hoảng sử dụng chiếc dép đang mang để ném mạnh về phía con rắn. Cú ném chính xác khiến con rắn bị rơi ra khỏi võng. Người này nhanh chóng tận dụng cơ hội, lao đến bế em bé bỏ chạy đến nơi an toàn trong tình trạng hoảng loạn.

Người phụ nữ sau đó chạy ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ của những người xung quanh. Một người đàn ông đã sử dụng gậy để tiêu diệt con rắn.

Đoạn video về tình huống thót tim đã “gây sốt” sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã không tiếc lời khen ngợi hành động dũng cảm của người phụ nữ khi liều mình bảo vệ cho con nhỏ.

Mẹ phản ứng nhanh, bế con bỏ chạy khi phát hiện rắn lớn trườn đến gần em bé (Video: Yến Linh).

Con rắn trong tình huống này là loài gì và có độc hay không?

Cư dân mạng đã có nhiều tranh cãi xoay quanh loài rắn xuất hiện trong tình huống này.

Hình ảnh xác con rắn do chủ nhân đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy con vật có thân màu xanh lục, phần đuôi ánh đỏ. Đặc điểm này khiến nhiều người nhầm tưởng đây là rắn lục đuôi đỏ, một loài rắn có nọc độc nguy hiểm.

Xác chết của con rắn trong sự việc khiến nhiều người cho rằng đây là một cá thể rắn lục đuôi đỏ cực độc (Ảnh cắt từ clip).

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, con rắn trong đoạn video thực chất là rắn lục chúa, còn được gọi là thanh xà đuôi đỏ hoặc rắn chuột xanh, có tên khoa học Gonyosoma oxycephalum. Đây là loài rắn phân bố rộng tại khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Mặc dù có kích thước lớn và vẻ ngoài dễ gây nhầm lẫn với rắn độc, rắn lục chúa không có nọc độc. Loài này thuộc nhóm rắn không độc, chủ yếu sinh sống trên cây và có tập tính tránh xa con người.

Rắn lục chúa có thân hình màu xanh, đuôi đỏ khiến nhiều người lầm tưởng đây là loài rắn lục cực độc (Ảnh: iStock).

Tại Việt Nam, rắn lục chúa phân bố từ khu vực Bắc Trung Bộ trở vào miền Nam. Chúng thường trú ngụ trên cây cao, trong các hốc cây rậm rạp, nên rất hiếm khi xuất hiện ở khu vực đông dân cư.

Thức ăn của rắn lục chúa chủ yếu là các loài động vật sống trên cây như chim, trứng chim, thằn lằn, dơi. Ngoài ra, chúng cũng có thể săn bắt chuột và một số loài động vật gặm nhấm nhỏ.

Rắn lục chúa là loài có kích thước lớn. Cá thể cái trưởng thành có thể dài tới 2,4m, trong khi con đực thường nhỏ hơn. Khi cảm thấy bị đe dọa, loài rắn này có thể ngóc cao đầu và làm phình phần cổ nhằm xua đuổi kẻ thù.

Vết cắn của rắn lục chúa không gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Tuy nhiên, do khoang miệng của rắn chứa nhiều vi khuẩn, vết cắn vẫn có nguy cơ nhiễm trùng. Trong trường hợp bị rắn lục chúa cắn, người bị thương cần rửa sạch và sát trùng kỹ vết thương, đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe để phòng ngừa biến chứng.

Lục chúa - Loài rắn vô hại nhưng dễ bị nhầm lẫn với rắn độc

Rắn lục chúa sở hữu vẻ ngoài rất giống với lục đuôi đỏ, loài rắn sở hữu nọc độc nguy hiểm. Điều này khiến rắn lục chúa thường bị "chết oan" vì nhiều người tưởng nhầm rằng đây là loài rắn độc.

Rắn lục chúa (ảnh trên) có đầu và thân không phân biệt rõ ràng (Ảnh: Animalia).

Rắn lục đuôi đỏ (ảnh dưới) có phần đầu tam giác và phân biệt rõ với cổ (Ảnh: SIFASV).

Rắn lục chúa có thân màu xanh lục và phần chóp đuôi có một dải màu đỏ hoặc nâu kéo dài, đây là những đặc điểm quen thuộc của loài rắn lục đuôi đỏ. Tuy nhiên, trên thực tế, rắn lục chúa và lục đuôi đỏ là 2 loài khác nhau, không liên quan gì đến nhau. Trong khi lục chúa thuộc họ rắn nước thì lục đuôi đỏ lại thuộc họ rắn lục.

Rắn lục chúa sở hữu chiếc lưỡi màu xanh lam độc đáo (Ảnh: AZAnimals).

Để phân biệt rắn lục chúa và rắn lục đuôi đỏ, có thể dựa vào kích thước cơ thể và hình dáng phần đầu.

Rắn lục chúa có kích thước lớn hơn rõ rệt so với rắn lục đuôi đỏ. Phần đầu của loài này thuôn dài và không phân biệt ranh giới rõ với cổ. Trong khi đó, rắn lục đuôi đỏ có thân hình nhỏ và ngắn hơn, đầu có dạng tam giác đặc trưng và tách biệt rất rõ so với phần cổ.

Một đặc điểm nhận dạng khác của rắn lục chúa là chiếc lưỡi màu xanh lam, khá dễ nhận thấy khi loài rắn này thè lưỡi.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc phân biệt các loài rắn không hề đơn giản, đặc biệt với những người không có kiến thức chuyên môn. Vì vậy, khi phát hiện rắn bò vào nhà hoặc xuất hiện gần khu dân cư, người dân nên ưu tiên các biện pháp an toàn, tránh tiếp xúc trực tiếp.