Bí mật di truyền của Da Vinci có thể sớm được tiết lộ

Có thể tái tạo hình ảnh 3D của Da Vinci

Các nhà khoa học thuộc Dự án DNA Leonardo đang tiến gần hơn đến việc tái tạo DNA 500 năm tuổi của Leonardo da Vinci, nhà bác học vĩ đại thời Phục hưng.

Dự án đầy tham vọng này, sau gần một thập kỷ nghiên cứu, đã xác nhận về mặt di truyền dòng máu nam giới của Da Vinci có từ năm 1331.

Chân dung tự họa của Leonardo Da Vinci (Ảnh: self-portrait/PD/SA).

Mục tiêu chính của dự án là xác nhận nơi an nghỉ cuối cùng của Da Vinci. Nếu thành công, điều này sẽ mở ra cánh cửa giải mã bộ gen của con người thời Phục Hưng, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về tài năng phi thường và thị lực của Da Vinci thông qua các mối liên hệ di truyền.

Với kiến thức này, thậm chí có thể tái tạo lại hình ảnh ba chiều của ông.

Những di vật được cho là thuộc dòng dõi nam của Da Vinci lần đầu tiên được khai quật nhờ công trình nghiên cứu tỉ mỉ của hai nhà phả hệ học Alessandro Vezzosi và Agnese Sabato thuộc Hiệp hội Di sản Leonardo Da Vinci.

Dự án đã xét nghiệm DNA của sáu hậu duệ còn sống trong cây phả hệ của Da Vinci. Các đoạn nhiễm sắc thể Y của họ dường như trùng khớp, cho thấy dòng máu có từ ít nhất 15 thế hệ.

Giờ đây, khi các nhà khoa học đã xác định được một dòng máu rất có khả năng là của Da Vinci, họ có thể so sánh DNA của những người này với những di vật được cho là của chính Leonardo và những di vật được cho là của họ hàng gần của ông.

Giải mã bí ẩn nơi an nghỉ

Da Vinci qua đời vào tháng 5 năm 1519 và được cho là chôn cất tại nhà thờ Saint Florentin ở Amboise, Pháp. Tuy nhiên, nhà thờ này đã bị phá hủy trong Cách mạng Pháp.

Những bộ xương được cho là của ông chỉ được tìm thấy vào năm 1863 và được chuyển đến một nhà nguyện nhỏ ở Thung lũng Loire. Vào thời điểm đó, sự hoài nghi về việc xác định chính xác hài cốt của Da Vinci vẫn tồn tại.

Để xác nhận những hài cốt này, các nhà khoa học cần một người thân để so sánh. Tuy nhiên, bản thân Da Vinci qua đời mà không có con. Các nhà nghiên cứu đã làm việc tỉ mỉ trong nhiều năm để truy tìm hậu duệ nam của cha và anh trai cùng cha khác mẹ của ông, và họ tuyên bố đã xác định được 15 người.

Một tin tức thú vị khác từ Dự án DNA Leonardo là một dự án đang được tiến hành để khai quật một ngôi mộ gia đình Da Vinci, nơi có thể chứa xương của ông nội, chú và anh em cùng cha khác mẹ của Leonardo.

Cuộc khai quật do các nhà nhân chủng học Alessandro Riga và Luca Bachechi của Đại học Florence, Pháp, dẫn đầu, đã xác định được ít nhất một người đàn ông trong số đó.

Nhóm nghiên cứu cho biết cần phải phân tích chi tiết hơn để xác định xem DNA được chiết xuất có được bảo quản đầy đủ hay không. Khi có kết quả xét nghiệm, họ sẽ tiếp tục tiến hành phân tích các đoạn nhiễm sắc thể Y để so sánh với các hậu duệ hiện tại.

Nếu nhiễm sắc thể Y của hậu duệ Da Vinci còn sống trùng khớp với những hài cốt cổ hơn này, điều đó sẽ củng cố giả thuyết rằng đây thực sự là dòng dõi gia đình của Leonardo.

Mặc dù vẫn còn một chặng đường dài phía trước và kết quả cần được kiểm chứng, những bước đi này có thể dẫn đến việc tái tạo DNA của Da Vinci.

Các nhà khoa học hy vọng thông qua việc phục hồi DNA của Leonardo, họ sẽ hiểu được nguồn gốc sinh học của thị lực phi thường, sự sáng tạo của ông, và thậm chí có thể là cả những khía cạnh về sức khỏe và nguyên nhân cái chết của ông.