Ảnh chụp Trái Đất từ hai sứ mệnh của NASA cách 54 năm gây nhiều tranh luận

Bức ảnh Trái Đất do các phi hành gia của sứ mệnh Artemis II chụp chia sẻ trên mạng xã hội X vào ngày 3/4 (Ảnh: NASA).

Các phi hành gia Artemis II đã chia sẻ một góc nhìn mà hàng tỷ người trên Trái Đất sẽ không bao giờ có cơ hội được chứng kiến trực tiếp: hình ảnh của Trái Đất, tỏa sáng như một viên ngọc bích giữa không gian đen thẳm.

Bức ảnh cho thấy Trái Đất được quan sát từ tàu vũ trụ Orion của sứ mệnh Artemis II, sau khi tàu thực hiện thành công một đợt đốt động cơ quan trọng vào tối thứ Năm (ngày 2/4), đưa con tàu rời quỹ đạo Trái Đất và hướng tới Mặt Trăng.

Kể từ thời điểm đó, các phi hành gia Artemis II gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen đã theo dõi Trái Đất dần lùi xa trong không gian. NASA sau đó đã công bố một trong những bức ảnh này trên nền tảng X vào ngày 3/4.

Trong bài đăng, NASA cho biết: "Chúng tôi nhìn thấy Trái Đất như một thể thống nhất, bừng sáng với những gam xanh và nâu rực rỡ. Thậm chí, một dải cực quang màu xanh lục còn thắp sáng tầng khí quyển. Đó chính là tất cả chúng ta, cùng dõi theo khi các phi hành gia thực hiện hành trình tới Mặt Trăng".

Artemis II là sứ mệnh đưa con người bay quanh Mặt Trăng đầu tiên kể từ Apollo 17 vào năm 1972.

Bài viết của NASA đặt 2 tấm ảnh chụp Trái Đất với khoảng cách hơn 50 năm thu hút nhiều lượt tương tác (Ảnh: Chụp màn hình).

Dưới một bài đăng của NASA trên mạng xã hội X đăng ngày 4/4, đặt cạnh hai hình ảnh Trái Đất chụp cách nhau hơn nửa thế kỷ, đã thu hút hơn 32 triệu lượt xem và hơn 7.000 bình luận với nhiều quan điểm trái chiều.

"Ảnh Trái Đất cũ trông sắc nét hơn, trong khi ảnh mới này trông mờ hơn. Điều này do chất lượng máy ảnh hay biến đổi khí hậu?", người dùng có tài khoản Blessing Mgbeonyere thắc mắc.

Tài khoản Pretty Didi bình luận: "Những thay đổi rõ rệt trong mô hình mây, màu sắc đại dương và sự suy thoái đất phản ánh xu hướng nóng lên toàn cầu, mất đa dạng sinh học và áp lực môi trường.

Đây không chỉ là biểu tượng của tiến bộ khám phá vũ trụ, mà còn là lời nhắc về cái giá sinh thái mà con người phải trả".

Một người dùng có tài khoản Adordev bày tỏ quan điểm tương tự: "Thật tuyệt khi con người quay trở lại hành trình Mặt Trăng, nhưng nếu quan sát kỹ Trái Đất, có thể thấy sự khác biệt rõ rệt.

So với năm 1972, Trái Đất dường như kém sức sống hơn, màu sắc và độ rực rỡ suy giảm. Điều này cho thấy những tác động đáng lo ngại của con người đối với môi trường".

Theo các chuyên gia, Apollo 17 chụp bằng điều kiện Mặt Trời chiếu trọn đĩa Trái Đất, còn Artemis II ghi lại từ góc nhìn khác, có cực quang và viền khí quyển nên cảm giác mềm hơn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khác biệt về góc chụp, điều kiện chiếu sáng, cảm biến máy ảnh và cách xử lý hình ảnh giữa hai thời kỳ.