45 phút căng thẳng nhất của Artemis II sẽ diễn ra vào ngày 6/4

Video minh họa quỹ đạo bay của tàu Orion trong sứ mệnh Artemis II (Video: NASA).

Các phi hành gia sẽ thực hiện chuyến bay kéo dài 10 ngày vòng quanh Mặt Trăng theo một quỹ đạo được kiểm soát nghiêm ngặt.

Trong quá trình bay, tàu Orion sẽ đưa các phi hành gia đến phía xa của Mặt Trăng, một trong những quãng đường xa nhất con người từng bay trong không gian, dự kiến vượt kỷ lục Apollo 13.

Mục đích của sứ mệnh Artemis II nhằm kiểm tra và xác nhận tất cả các hệ thống của tàu vũ trụ hoạt động chính xác trong không gian, bao gồm hệ thống hỗ trợ sự sống, hệ thống điều hướng, hệ thống bảo vệ…

Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho sứ mệnh Artemis III, đưa con người thực sự đặt chân xuống Mặt Trăng, vào năm 2027.

Dù không thực sự đặt chân xuống Mặt Trăng, sứ mệnh Artemis II vẫn là một bước tiến quan trọng và được xem là chuyến bay đưa con người quay trở lại Mặt Trăng ở khoảng cách gần.

Đáng chú ý, trong chuyến đi này, phi hành đoàn sẽ phải trải qua 45 phút căng thẳng tột độ vào ngày thứ 6 của hành trình, ngày 6/4.

Theo đó, tàu vũ trụ Orion sẽ đi vào vùng khuất của Mặt Trăng, là phần bán cầu luôn quay lưng với Trái Đất và không thể quan sát được từ địa cầu.

Tàu vũ trụ Orion sẽ mất 45 đến 50 phút để di chuyển vào vùng khuất này và Mặt Trăng sẽ cắt đứt mọi liên lạc giữa Trái Đất và tàu vũ trụ, nghĩa là NASA sẽ không nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ phi hành đoàn và sẽ không ai biết được thông tin gì nếu không may có sự cố bất ngờ xảy ra với con tàu.

Phi hành đoàn sẽ mất liên lạc hoàn toàn với Trái Đất khi di chuyển vào mặt khuất của Mặt Trăng (Ảnh: NASA).

Trong thời gian di chuyển vào vùng khuất của Mặt Trăng, các phi hành gia sẽ chụp ảnh và trở thành những người đầu tiên trong lịch sử tận mắt nhìn thấy bán cầu bí ẩn này của Mặt Trăng. Tuy nhiên, họ cũng sẽ phải trải qua 45 phút vô cùng căng thẳng vì mọi liên lạc đều bị cắt đứt và họ sẽ trở nên cô độc trong không gian.

“Tôi thực sự muốn cả thế giới có thể đến với nhau và hy vọng họ sẽ cầu nguyện cho chúng tôi vào thời khắc đó”, Victor Glover, phi công của tàu Orion, chia sẻ trước chuyến đi.

Trước đó, tàu Orion cũng gặp sự cố mất liên lạc với trạm kiểm soát của NASA chỉ 51 phút sau khi được phóng.

Theo Tổng giám đốc NASA Jared Isaacman, sự cố xảy ra khiến trạm kiểm soát mặt đất không nghe được tín hiệu từ phi hành đoàn, trong khi phi hành đoàn vẫn có thể nghe rõ tín hiệu từ mặt đất.

Sự cố sau đó đã được khắc phục và liên lạc 2 chiều thông suốt trở lại. Nguyên nhân dẫn đến sự cố đang được điều tra.

Ngoài ra, phi hành đoàn cũng phát hiện hệ thống quản lý chất thải trong nhà vệ sinh của tàu Orion gặp phải sự cố chỉ ít giờ sau khi được phóng đi. Nguyên nhân dẫn đến sự cố được xác định do lỗi của bộ điều khiển khiến hệ thống quạt hút trong nhà vệ sinh bị kẹt.

Đây là quạt giúp tạo ra dòng khí hút chất thải và khi quạt bị kẹt, các phi hành gia không thể đi tiểu tiện, trong khi vẫn có thể sử dụng nhà vệ sinh cho đại tiện.

Các phi hành gia đã buộc phải sử dụng túi vệ sinh dự phòng trong vài giờ, cho đến khi nhận được sự hỗ trợ từ trạm kiểm soát mặt đất của NASA để khắc phục sự cố nhà vệ sinh.

Sau khoảng 6 giờ tìm cách khắc phục, nhà vệ sinh trên tàu Orion đã hoạt động trở lại bình thường. Đây được xem là một tin vui vì tàu Orion chỉ được trang bị một nhà vệ sinh.