Video nổi bật tuần qua: Cá mập cướp thành quả của ngư dân

Cá mập tiến hóa để có thể "chiếm" thức ăn từ ngư dân

Cá mập cướp thành quả của ngư dân (Nguồn: Instagram).

Ngư dân thu hoạch cá trên biển, bất ngờ một con cá mập nhảy vọt cắn đứt đôi con cá đang được người đàn ông kéo lên thuyền.

Theo các nhà khoa học, cá mập sở hữu nhiều giác quan nhạy bén giúp chúng xác định vị trí con mồi. Nó có khả năng phát hiện rung động, máu và tín hiệu điện trong nước, đây được ví như những công cụ thiết yếu giúp chúng săn mồi.

Đoạn video trên chứng minh, chuyển động của con mồi phát ra những rung động và nó giống như một loại chuông báo thức ăn tối cho loài cá mập.

Mặc dù cá mập không thể hiểu hay nhận biết được chiếc thuyền đánh cá, nhưng chúng đã tiến hóa để tiếp nhận những tín hiệu cụ thể như trong đoạn video trên để tìm kiếm thức ăn.

Động đất kinh hoàng tại Morocco

Động đất tại Maroc, hơn 2.000 người thiệt mạng (Nguồn: X).

Bản tin cập nhật trực tiếp từ Le Monde cho thấy, vào lúc 00h08, ngày 10/9 giờ địa phương (5h08 giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do trận động đất tại Morocco được ghi nhận là 2.012 người.

Trước đó, đêm 8/9, một trận động đất xảy ra ở khu vực Ighil của núi High Atlas (Morocco), có cường độ 7,2 độ richter. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, cho biết đây là trận động đất lớn nhất trong hơn một thế kỷ từng xảy ra ở khu vực tâm chấn tại Morocco.

Video trận động đất Morocco làm đổ sập ngôi nhà.

Trận động đất khiến các tòa nhà tại Ighil bị sập, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã gửi lời chia buồn tới Morocco, tuyên bố sẽ viện trợ nhân đạo tới Chính phủ và người dân nước này.

Gia đình đi bằng tứ chi ở Thổ Nhĩ Kỳ, giới khoa học bối rối

Gia đình đi bằng tứ chi ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến giới khoa học bối rối (Nguồn: 60 Minutes Australia).

Gia đình Ulas ở Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu được thế giới biết đến thông qua một bài báo khoa học, sau là bộ phim tài liệu trên BBC năm 2006 có tên The Family That Walks on All Fours (tạm dịch: Gia đình đi bằng tứ chi).

Giáo sư, nhà tâm lý học tiến hóa Nicholas Humphrey, Trường Kinh tế Luân Đôn (Anh), phát hiện rằng trong số 18 người con của gia đình, thì 6 người từ khi sinh ra đã đi bằng tứ chi - điều chưa từng thấy ở người trưởng thành hiện đại. Không may, một trong 6 người này đã qua đời.

"Tôi chưa bao giờ ngờ rằng ngay cả trong tưởng tượng khoa học phi thường nhất, con người hiện đại lại có thể trở lại trạng thái động vật", Humphrey nói trên chương trình 60 Minutes Australia.

Ông giải thích, con người khác động vật ở đặc điểm đi lại bằng hai chân và ngẩng cao đầu trong không trung.

"Tất nhiên, còn cả ngôn ngữ và những thứ khác nữa. Nhưng việc đi bằng hai chân giúp chúng ta khác biệt với những loài khác. Những người này đã vượt qua ranh giới đó", chuyên gia cho hay.

Hồng Kông tê liệt, người dân bị nước cuốn trôi trên đường sau bão

Hồng Kông tê liệt, người dân bị nước cuốn trôi sau bão (Nguồn: Instagram).

Đoạn video cho thấy lũ lụt đã làm tê liệt hệ thống giao thông đường bộ và đường sắt trên khắp Hồng Kông, thành phố đang đối mặt với lượng mưa kỷ lục, xảy ra chỉ vài ngày sau khi siêu bão Haikui đổ bộ.

Chính quyền Hồng Kông, báo cáo lượng mưa được ghi nhận là 158,1mm trong khoảng một giờ vào tối thứ Năm tuần qua, mức cao nhất so với thời điểm từ năm 1884 đến nay.

Các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp đang tiến hành trên khắp Hồng Kông. Trận mưa kỷ lục xảy ra chỉ vài ngày sau khi thành phố chịu ảnh hưởng từ cơn bão Haikui, nó đã tàn phá Đài Loan trước khi vượt qua eo biển và đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu ngày càng làm gia tăng cường độ của các cơn bão nhiệt đới, với lượng mưa nhiều và gió giật mạnh hơn, dẫn đến lũ quét và thiệt hại ven biển.

Sao Thổ "mọc" lên từ phía sau Mặt Trăng

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội X, cho thấy Sao Thổ với vành đai rõ nét xuất hiện phía sau Mặt Trăng.

Khoảnh khắc Sao Thổ "mọc" lên từ phía sau Mặt Trăng (Nguồn: X).

Không giống như những vòng tròn mỏng chứa đầy bụi và đất đá bay lơ lửng xung quanh Sao Mộc, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương, hệ thống vành đai bao quanh Sao Thổ vô cùng ấn tượng, và được coi như một biểu tượng khi nhắc tới hành tinh này.

Tuy nhiên, sự thật phía sau vành đai này lại là điều không phải ai cũng ngờ tới. Nó thậm chí khiến một số người lo sợ, vì có thể xảy đến với Trái Đất.

Theo một nghiên cứu từ Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ), thứ hiện lên tuyệt đẹp này có thể là kết quả của một vụ va chạm cực mạnh giữa Sao Thổ và Chrysalis - một mặt trăng giả định của nó.

Nhận định này được đưa ra sau khi nhóm đã tiến hành hàng trăm mô phỏng, với mỗi mô phỏng có các điều kiện khởi đầu khác nhau.

Theo kịch bản được đề xuất, khoảng 160 triệu năm trước, quỹ đạo của Chrysalis trở nên mất ổn định, khiến vòng quay của nó tịnh tiến lại gần với hành tinh chủ.

Tại đây, lực hấp dẫn của Sao Thổ đã kéo vệ tinh tự nhiên của nó lại, và cuối cùng dẫn tới một va chạm khủng khiếp.