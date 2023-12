Vì sao "xì hơi" lúc có mùi, lúc không?

Trung tiện nặng mùi

Trong quá trình tiêu hóa, ruột sinh ra hơi như một quá trình bình thường phân hủy thức ăn. Hầu hết các khí (hơi) sinh ra như là carbon dioxide, nitrogen, hydrogen và methane, đều không có mùi. Vì thế nhiều khi bạn xì hơi (trung tiện) mà không ai nhận ra.

Nhưng có một loại khí cực kỳ nặng mùi, đó là hydrogen sulphide. Loại khí này có mùi trứng thối cực nặng. Đây chính là lý do đôi khi bạn chỉ xì hơi rất nhẹ nhưng xung quanh ai cũng phải bịt mũi. Càng chứa nhiều hydrogen sulphide, hơi xì ra càng nặng mùi.

Thức ăn và trung tiện

Nếu bạn ăn thức ăn giàu sulphur, ruột của bạn sẽ sinh ra nhiều hydrogen sulphide hơn.

Một số loại rau chứa nhiều sulphur bao gồm súp lơ, bắp cải, su hào, cải xoăn và cải thìa, cải ngồng, cải xanh. Thịt cũng thế. Nếu bạn ăn quá nhiều thịt trong một bữa, cơ thể bạn sẽ khó tiêu hóa được hết.

Hệ tiêu hóa: Thức ăn từ dạ dày, xuống ruột rồi thải ra ngoài qua hậu môn. (Ảnh: Shutterstock.)

Thức ăn được tiêu hóa sẽ di chuyển từ dạ dày xuống ruột già. Khi thức ăn có sulphur đến ruột già, các vi khuẩn đường ruột phân hủy thức ăn làm sinh ra khí hydrogen sulphide. Càng nhiều khí này được sinh ra thì bạn xì hơi càng nặng mùi.

Vì sao đôi khi trung tiện đi kèm cảm giác nóng?

Đó là do chênh lệch nhiệt độ bên trong cơ thể với môi trường bên ngoài. Nhiệt độ bên trong cơ thể thường là 37 độ C, còn ngoài trời thường mát hơn nhiều. Khi xì hơi có cảm giác nóng là do luồng khí từ trong cơ thể bạn đang ấm thoát ra ngoài hậu môn và gặp lớp da mát bên ngoài ngay gần hậu môn.

Bạn ít khi cảm thấy như vậy nếu xì hơi nhanh, vì khi xì hơi nhanh và mạnh thì luồng khí ít tiếp xúc với da gần hậu môn mà thoát đi rất nhanh.

Một lý do khác cũng khiến xì hơi cảm giác nóng. Đó là sau khi bạn ăn thức ăn chứa nhiều gia vị cay nóng. Trong những thức ăn đó có một hóa chất gọi là capsaicin.

Đôi khi trung tiện có cảm giác nóng sau khi bạn ăn thức ăn chứa nhiều gia vị cay, nóng. (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Khi bạn ăn nhiều đồ ăn này, một lượng capsaicin đi theo thức ăn xuống ruột già và ra ngoài theo phân. Capsaicin khiến bạn có cảm giác nóng ở hậu môn khi bạn đại tiện.

Bạn có biết loại quần lót chống xì hơi không?

Các nhà nghiên cứu đã thực hiện một số thí nghiệm khử mùi trung tiện bằng quần lót hút khí hydrogen sulphide. Và những thí nghiệm đó có kết quả tốt. Hiện nay một công ty ở Úc bán loại quần này và khách hàng chủ yếu là những người có vấn đề về đường ruột, giúp họ trung tiện "một cách tự tin hơn".

Theo TheConversation