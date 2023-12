Tinh hoa nghệ thuật toàn cầu hội tụ tại Lễ trao giải VinFuture 2023

Tối 20/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Lễ trao giải VinFure (VinFuture Prize) 2023 bùng nổ với khoảnh khắc tôn vinh các nhà khoa học đã có những phát minh mang lại lợi ích cho hàng triệu người trên trái đất.

Với chủ đề "chung sức toàn cầu", giải thưởng VinFuture mùa thứ ba nhấn mạnh thông điệp khoa học và công nghệ gắn kết con người với con người, quốc gia với quốc gia để cùng giải quyết các thách thức toàn cầu. Thông điệp này đã được thể hiện tinh tế và mạnh mẽ qua chương trình tinh hoa nghệ thuật vốn là đặc sản không thể thiếu trong các lễ trao giải VinFuture.

VinFuture Prize 2023 tiếp tục tôn vinh các nhà khoa học với những phát minh mang lại lợi ích cho hàng triệu người trên thế giới.

Âm nhạc truyền cảm hứng và tôn vinh phái nữ của Katy Perry

Là lễ trao giải thường niên tầm vóc toàn cầu, mỗi mùa VinFuture đều có sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu thế giới với những màn trình diễn đỉnh cao.

Tâm điểm của chương trình nghệ thuật VinFuture Prize mùa thứ ba là ca sĩ nổi tiếng - ngôi sao "tỷ view" Katy Perry. Không ngoài dự đoán của nhiều người hâm mộ, ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ đã thể hiện 3 ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi mình là "Roar", "Unconditionally" và "Firework" trong lần đầu biểu diễn tại Việt Nam.

Ca sĩ, nhạc sĩ Katy Perry biểu diễn 3 ca khúc tại lễ trao giải VinFure 2023.

Các nhà tổ chức VinFuture đã cho thấy sự tinh tế khi lựa chọn ca khúc biểu diễn của Katy Perry với Roar và Unconditionally. Nữ danh ca mang tới thông điệp về tinh thần, ý chí mạnh mẽ của phái nữ, luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách để vượt qua mọi rào cản trong cuộc sống, cũng như tình yêu vô điều kiện với đam mê khoa học và sáng tạo.

Nữ danh ca Katy Perry mang tới thông điệp về tinh thần, ý chí mạnh mẽ của phái nữ.

Những thông điệp trong âm nhạc của Katy Perry cũng đồng điệu với tinh thần nhân văn của Giải thưởng VinFuture. Đây là giải thưởng đầu tiên và duy nhất trên thế giới sở hữu hạng mục giải thưởng đặc biệt dành riêng cho nhà khoa học nữ, những trí tuệ kiệt xuất và bản lĩnh, phá bỏ mọi giới hạn để chứng minh năng lực xuất chúng của mình bằng những thành tựu to lớn đóng góp vào khoa học công nghệ của nhân loại.

Năm nay, hạng mục này vinh danh nữ GS Susan Solomon đến từ Mỹ. Bà là người đã góp phần rất quan trọng trong nỗ lực bảo vệ thế giới khỏi biến đổi khí hậu với khám phá cơ chế suy giảm tầng ozone ở Nam Cực, góp phần thúc đẩy Nghị định thư Montreal, giúp giảm lượng lớn phát thải khí nhà kính trên toàn cầu.

"Cảm ơn các nhà sáng lập Quỹ VinFuture. Giải thưởng này đã góp phần tạo động lực cho các nhà khoa học nữ", GS Susan Solomon xúc động bày tỏ khi nhận giải đặc biệt VinFuture 2023.

Katy Perry khép lại buổi lễ trao giải với ca khúc "Firework".

Buổi lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture khép lại trong giai điệu "Firework" của Katy Perry là một lựa chọn hoàn hảo và để lại nhiều cảm xúc. Những thành tựu khoa học đã được vinh danh cũng chính là muôn triệu vì tinh tú cùng kết nối và tỏa sáng trên bầu trời như "màn pháo hoa" rực rỡ, làm cho cuộc sống thăng hoa và đóng góp vào sứ mệnh phụng sự nhân loại.

Chia sẻ với báo chí, Katy Perry cho biết: "Đây là cơ hội tuyệt vời đối với tôi. Giải thưởng này tôn vinh những con người tuyệt vời đang thay đổi thế giới của chúng ta và đảm bảo sự an toàn và bền vững cho các thế hệ tương lai. Họ là nhà khoa học hàng đầu, những người đang nỗ lực giải quyết mọi vấn đề của thế giới, đặc biệt là biến đổi khí hậu".

Kết nối tinh hoa - chung sức toàn cầu

Với tinh thần đoàn kết và chung sức toàn cầu, bên cạnh những ca khúc ý nghĩa của ngôi sao quốc tế, ấn tượng của chương trình lễ trao giải còn là những màn biểu diễn thăng hoa của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Cơ hội giới thiệu hình ảnh Việt Nam hiện đại nhưng đậm đà bản sắc tới bạn bè năm châu được nhà tổ chức đưa lên một tầm cao mới, thể hiện trong màn trình diễn giao thoa đầy sáng tạo của âm nhạc và nghệ thuật truyền thống Việt Nam với phương Tây.

Các màn trình diễn của nghệ sĩ Việt Nam giao thoa của âm nhạc và nghệ thuật truyền thống Việt Nam với phương Tây.

Thanh âm của đàn bầu, loại nhạc cụ dân tộc truyền thống và cũng là cây đàn độc nhất vô nhị trên thế giới được giới thiệu đầy ấn tượng qua tiếng đàn của NSƯT Lệ Giang, kết hợp trên nhạc nền điện tử hiện đại của nhà sản xuất âm nhạc Trí Minh với liên khúc dân ca quan họ Bắc Ninh.

Sự kết hợp độc đáo trong âm nhạc truyền thống và hiện đại truyền tải thông điệp về một Việt Nam năng động đang hội nhập và vươn lên trong sự phát triển chung của thế giới.

Màn trình diễn vũ điệu "Dance of Future" mang thông điệp về sự chung tay, hợp lực của các nhà khoa học.

Thông điệp ý nghĩa của VinFuture 2023 cũng được tái hiện đầy ấn tượng qua màn trình diễn vũ điệu "Dance of Future" kết hợp trình diễn cùng nón lá. Hiệu ứng thị giác blacklight với tạo hình cánh tay ánh sáng độc đáo đã thể hiện rõ nét chủ đề VinFuture về sự chung tay, hợp lực của các nhà khoa học để cùng nhau giải quyết những vấn đề cấp bách toàn cầu.

Đặc biệt, "vũ điệu của tương lai" được biểu diễn trên nền nhạc là bản nhạc giao hưởng số 5 nổi tiếng của nhà soạn nhạc Beethoven được hòa âm phối khí lại theo tinh thần hiện đại. Sự đổi mới ấy cũng chính là tinh thần thúc đẩy sáng tạo của VinFuture. Khoa học cần sự bứt phá qua mọi giới hạn, tiên phong thử nghiệm, khám phá những lĩnh vực mới để chạm đến những điều tưởng chừng không thể.

Bản giao hưởng số 9 của Antonín Dvořák mang tên "From the new world" được trình bày bởi sự kết hợp giữa đàn Cello và nhạc cụ dân tộc Việt Nam.

Ấn tượng không kém là phần trình diễn với sự kết hợp của nghệ sĩ Cello Phan Đỗ Phúc, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và dàn nhạc dân tộc Sức sống mới. Bản giao hưởng số 9 của Antonín Dvořák mang tên "From the new world" đã được tái hiện một cách đặc biệt bằng các nhạc cụ truyền thống Việt Nam và Phương Tây.

Khi tinh hoa âm nhạc Phương Đông và Phương Tây gặp gỡ, sự giao thoa ấy thể hiện mong muốn về sự đoàn kết, kết nối thế giới. Trong đó, khoa học công nghệ chính là sợi chỉ đỏ có khả năng gắn kết toàn nhân loại qua sứ mệnh cùng nhau giải quyết các vấn đề chung trên toàn cầu.

Các nhạc cụ dân tộc Việt Nam có thể hòa cùng một kênh với âm nhạc thế giới.

"Thông qua âm nhạc nghệ thuật, chúng tôi muốn cho thế giới thấy rằng nhạc cụ dân tộc Việt Nam rất xuất sắc và có thể hòa cùng một kênh với âm nhạc thế giới, có thể cùng sánh vai, cùng kết hợp bởi âm nhạc không có biên giới. Điều này cũng đồng điệu với thông điệp của VinFuture 2023 khi mang sứ mệnh kết nối thế giới, kết nối Việt Nam và quốc tế thông qua giải thưởng ý nghĩa và mang tầm vóc toàn cầu", nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chia sẻ.

Trước khi tôn vinh các công trình và nhà khoa học xuất sắc với những đóng góp mang giá trị thực tiễn cho cuộc sống con người, VinFuture đã nhận được tới gần 1.400 đề cử, gấp 3 lần so với mùa giải đầu tiên. Tầm vóc, uy tín của VinFuture với mạng lưới khoa học quốc tế nói riêng và với cộng đồng nói chung đã được khẳng định chỉ sau 3 mùa giải.

Giải thưởng khoa học công nghệ VinFuture được đánh giá chính là cầu nối vững chắc giữa cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học và công nghệ toàn cầu.