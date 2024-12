Thế giới động vật: Gấu mẹ liều mạng bảo vệ con và cái kết đau lòng

Gấu mẹ liều mạng bảo vệ con non khỏi gấu đực và cái kết đau lòng

Một du khách khi đến thăm Công viên quốc gia Katmai, bang Alaska, Mỹ, đã ghi lại được cảnh tượng một con gấu nâu mẹ đã phải liều mạng và chiến đấu dữ dội với một con gấu nâu đực để bảo vệ cho đàn con của mình.

Dù gấu đực có kích thước to lớn và sức mạnh vượt trội, gấu mẹ vẫn cố gắng hết sức để bảo vệ 2 con non của mình. Tuy nhiên, những nỗ lực của gấu mẹ là chưa đủ khi một trong 2 con non đã bị gấu đực giết chết, trong khi con non còn lại bị rơi xuống vách núi.

Gấu mẹ liều mạng bảo vệ con non khỏi gấu đực và cái kết đau lòng (Video: Newsflare).

May mắn, con non bị rơi xuống vách núi vẫn sống sót mà không bị thương tích gì.

Gấu đực sau khi không khuất phục được gấu mẹ đã phải bỏ đi.

Hành vi gấu đực giết gấu non là một hiện tượng tự nhiên và lý do đằng sau hành vi này là để ép gấu cái đang nuôi con phải giao phối với gấu đực. Bằng cách loại bỏ gấu non của con đực khác, gấu đực sẽ có thể ép gấu cái sinh ra những thế hệ sau của chính nó để duy trì nòi giống.

Chú khỉ gây kinh ngạc với kiểu di chuyển thẳng đứng bằng 2 chân

Chú khỉ đã khiến nhiều người chứng kiến phải kinh ngạc lẫn thích thú khi sở hữu kiểu đi lại và chạy bằng 2 chân với tư thế thẳng đứng giống như con người.

Chú khỉ gây kinh ngạc với kiểu di chuyển thẳng đứng bằng 2 chân (Video: Douyin).

Trâu tốt bụng giúp rùa bị lật ngửa

Khi thấy chú rùa bị lật ngửa bụng và không thể quay trở về tư thế cũ, chú trâu tốt bụng đã dùng sừng để giúp lật úp chú rùa trở lại. Hành động "nghĩa hiệp" của chú trâu đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ những người xung quanh.

Trâu tốt bụng giúp rùa bị lật ngửa (Video: X).

Chó bảo vệ mèo con ngồi giữa đường

Đoạn video do một người ghi lại tại ngôi làng thuộc thành phố Thạch Gia Trang, Trung Quốc, cho thấy một chú mèo con đang ngồi giữa đường, xung quanh có nhiều phương tiện đang qua lại.

Một chú chó thấy mèo con có thể bị xe tông trúng nếu ngồi giữa đường như vậy đã tiến đến gần, cố gắng đẩy mèo con vào lề đường. Tuy nhiên, mèo con vẫn bướng bỉnh không chịu đi vào phía trong. Nhận thấy mèo con cứng đầu không chịu di chuyển, chú chó đã ngậm lấy mèo con và mang vào phía trong để đảm bảo an toàn.

Chó bảo vệ mèo con ngồi giữa đường (Video: Bilibili).

Tác giả đoạn video cho biết bản thân anh cũng đã cố gắng bế mèo con vào trong nhiều lần, nhưng con vật vẫn tiếp tục ra đứng giữa đường. Chỉ đến khi chú chó can thiệp, mèo con mới ngoan ngoãn đứng yên.

Người đàn ông bị cá sấu tấn công khi đang bơi trên sông

"Cơn ác mộng" kinh hoàng của mọi người khi tắm sông đó là cá sấu bất ngờ xuất hiện và tấn công. Người đàn ông trong đoạn video dưới đây đã trải qua "cơn ác mộng" như vậy.

Dù người đàn ông đã cố gắng bơi nhanh hết sức vào bờ nhưng tốc độ vẫn không thể sánh được với con cá sấu. Người này đã bị con cá sấu cắn vào lưng trước khi kịp lên bờ, nhưng may mắn vết thương không quá nghiêm trọng.

Người đàn ông bị cá sấu tấn công khi đang bơi trên sông (Video: ViralHog).

Cá mập bất ngờ nhảy lên thuyền của ngư dân

Camera trên một chiếc thuyền câu đã ghi lại khoảnh khắc một con cá mập cỡ lớn bất ngờ nhảy lên khỏi mặt nước và lao lên thuyền. Đuôi của con cá mập đã đập mạnh vào mặt của một ngư dân trên thuyền.

Cá mập bất ngờ nhảy lên thuyền của ngư dân (Video: ViralPress).

Sự việc xảy ra khi các ngư dân đang thả câu ngoài khơi bờ biển Nam Gyeongsang, Hàn Quốc. Sự xuất hiện bất ngờ của con cá mập cỡ lớn khiến những người trên thuyền có một tình huống thót tim.

Con cá mập dài hơn 2m và nặng khoảng 100kg. Con vật vùng vẫy trên sàn thuyền khiến đồ đạc trở nên xáo trộn. Chỉ đến khi con vật nằm yên vì đuối sức, các ngư dân mới dám tiếp cận con cá mập và thả nó trở về biển.

Một ngư dân đã bị trầy xước trên mặt do đuôi con cá mập va trúng, nhưng không quá nghiêm trọng.

Hươu cao cổ vùng vẫy, không thể đứng dậy sau khi bị ngã

Một con hươu cao cổ sống tại vườn thú tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, trong khi đến gần hàng rào để được du khách cho ăn đã không may bị mất đà và ngã gục xuống đất. Con vật vùng vẫy và cố gắng đứng dậy, nhưng vị trí ngã gần hàng rào quá chật hẹp khiến con hươu gần như bị mắc kẹt.

Hươu cao cổ vùng vẫy, không thể đứng dậy sau khi bị ngã (Video: Weibo).

Khoảng 10 nhân viên của vườn thú đã nhanh chóng có mặt để tìm cách đỡ con hươu đứng dậy, nhưng con vật quá to lớn và dường như đã bị thương sau cú ngã nên mọi nỗ lực giải cứu đều bất thành. Những du khách có mặt tại vườn thú đã rất lo lắng khi chứng kiến sự việc xảy ra.

Cần cẩu của lực lượng cứu hỏa sau đó đã được huy động đến sở thú để nâng con hươu lên. Đại diện vườn thú cho biết con vật đã được đưa trở về chuồng chăm sóc và hiện tại sức khỏe đã ổn định.

Nguyên do của vụ việc đang được vườn thú tìm hiểu, nhưng nhiều khả năng do con hươu đã quá căng thẳng khi lượng khách tham quan quá lớn. Đại diện vườn thú cho biết họ dự định sẽ cấm du khách cho các loài động vật ăn để tránh tai nạn tương tự xảy ra.

Sư tử đực đối mặt tử thần khi bị bầy linh cẩu bao vây

Đoạn video được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên MalaMala, Nam Phi, cho thấy con sư tử đực đang chuẩn bị thưởng thức thành quả của chuyến đi săn, là một con trâu rừng châu Phi. Tuy nhiên, con mồi vào thời điểm này vẫn chưa chết hẳn nên liên tục kêu rống đầy đau đớn.

Sư tử đực đối mặt tử thần khi bị bầy linh cẩu bao vây (Video: Kruger).

Tiếng kêu thảm thiết của trâu đã thu hút sự chú ý của bầy linh cẩu ở gần đó. Nhận thấy con sư tử đực chỉ có một mình, bầy linh cẩu đã không dễ dàng bỏ qua "miếng mồi ngon".

Đàn linh cẩu đã bao vây và liên tục quấy phá, không để cho sư tử thưởng thức bữa ăn của mình. Thậm chí, lợi thế về số lượng khiến cho những con linh cẩu không hề e ngại mà còn liều lĩnh lao vào tấn công, cắn đuôi sư tử để kéo ra xa khỏi con mồi.

Dù sư tử đực rất cố gắng để xua đuổi bầy linh cẩu, nhưng "vị vua" đơn độc không thể chống lại cả bầy linh cẩu hung hãn. Thậm chí nếu bầy linh cẩu hợp sức và đồng loạt tấn công, sư tử có thể trở thành con mồi và bị giết chết.

Không còn cách nào khác, sư tử đành phải chấp nhận bỏ lại con mồi của mình để chạy thoát thân. Sau khi đuổi được "vị vua" tránh xa khỏi con mồi, đàn linh cẩu đã có thể tận hưởng trâu rừng một cách ngon lành mà không cần phải tốn công đi săn.

Đoạn video cho thấy rằng dù sư tử được xem là "chúa tể", nhưng không phải loài động vật nào trên thảo nguyên cũng chấp nhận phục tùng.

Trăn cỡ lớn trườn lên xe máy để ngoài vườn

Một người sống tại thành phố Nakhon Pathom, Thái Lan, khi dự định sử dụng chiếc xe máy đang dựng ngoài vườn đã kinh hãi khi phát hiện một con trăn cỡ lớn đang trườn lên xe.

Trăn cỡ lớn trườn lên xe máy để ngoài vườn (Video: ViralPress).

Đoạn video do chủ chiếc xe máy ghi lại cho thấy con trăn trườn từ từ lên phía đầu xe, trước khi vươn thẳng người lên trên để với lấy một cành cây cao. Con vật sau đó chậm rãi trườn lên phía cành cây và biến mất sau những tán lá dày.

Con trăn trong đoạn video được xác định là một cá thể trăn gấm, hay còn gọi là trăn mắt lưới. Đây là loài bò sát dài nhất thế giới hiện nay, với chiều dài khi trưởng thành có thể đạt hơn 6m, đôi khi dài từ 8 đến 9m, nhưng khá hiếm gặp. Loài trăn này khi trưởng thành có thể nặng từ 150 đến 270kg, nhẹ hơn so với loài trăn anaconda xanh sống tại Nam Mỹ.

Trăn gấm được tìm thấy ở khắp các quốc gia Đông Nam Á, sống trong nhiều môi trường khác nhau, từ rừng rậm, đầm lầy, kênh rạch đến cả những thành phố lớn, khiến chúng thường xuyên đụng độ với con người.

Chú chó bối rối khi lần đầu đối mặt với chó robot

Chú chó đã thể hiện sự bối rối, thậm chí có phần hoảng sợ khi lần đầu đối mặt với "phiên bản máy móc" của chính mình nên đã liên tục sủa vang.