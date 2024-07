Thế giới động vật: Chó mang về món quà bất ngờ khiến chủ hốt hoảng bỏ chạy

Chó cưng mang về món quà bất ngờ khiến chủ hốt hoảng bỏ chạy

Một thanh niên đang nằm trên ghế và xem smartphone thư giãn, đã được chú chó cưng của mình tặng cho một "món quà bất ngờ".

Chó cưng mang về món quà bất ngờ khiến chủ hốt hoảng bỏ chạy (Video: Weibo).

Theo đó, chú chó đã tha đến cho chủ một cành cây, phía trên còn dính nguyên một tổ ong. Những con ong giận dữ đã lập tức lao ra tấn công chủ nhân của chú chó, khiến người này hốt hoảng bỏ chạy.

Chú chó thuộc giống Golden Retriever với bộ lông dày đã bình an vô sự trước bầy ong, tuy nhiên, chủ nhân của chú chó này thì không may mắn như vậy. Anh đã bị ong đốt nhiều vết trên mặt và khắp cơ thể, nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Đoạn clip hài hước được camera giám sát ghi lại tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Màn săn linh dương núi kịch tính của đại bàng và cái kết khó ngờ

Đoạn clip được ghi lại tại một dãy núi thuộc Kyrgyzstan, cho thấy khoảnh khắc đại bàng lao xuống tấn công và quắp một con linh dương núi rồi kéo đi.

Tuy nhiên, linh dương núi không đầu hàng một cách dễ dàng mà đã phản kháng mạnh mẽ. Con vật đã vùng vẫy, thậm chí tự quăng mình xuống vách núi như nỗ lực cuối cùng để thoát khỏi móng vuốt của kẻ săn mồi.

Màn săn linh dương núi kịch tính của đại bàng và cái kết khó ngờ (Video: Reddit).

Cả kẻ đi săn lẫn con mồi đều bị ngã nhào xuống vách núi. Có thời điểm, đại bàng bị linh dương núi đè vào người nên cố gắng bỏ cuộc, nhưng dường như móng vuốt của đại bàng bị mắc kẹt vào cơ thể của linh dương nên đành phải "chịu trận".

Sau những nỗ lực để tự giải cứu bản thân, cuối cùng linh dương núi cũng đã được đền đáp khi thoát ra được khỏi móng vuốt của đại bàng. Con vật nhanh chóng bỏ chạy, để lại kẻ săn mồi vẫn còn choáng váng khi bị quăng quật từ trên vách núi xuống.

Một chi tiết được nhiều người ấn tượng, đó là khi linh dương núi bị đại bàng tấn công và đang tìm cách tự giải thoát chính mình, một con linh dương núi khác đã liên tục chạy theo ở bên để tìm cách giúp đỡ. Khi thấy bạn mình đã được giải thoát thành công, cả 2 đã cùng nhau bỏ chạy, tránh xa khỏi kẻ săn mồi.

Khoảnh khắc thú vị khi bầy ngỗng đầu sọc bay trên đầu các du khách

Những người có mặt trên du thuyền đã có được khoảnh khắc đáng nhớ khi bắt gặp một đàn ngỗng đầu sọc bay cùng mình. Những người này đã có thể đưa tay vuốt ve những con ngỗng đang lơ lửng trong không trung.

Khoảnh khắc thú vị khi bầy ngỗng đầu sọc bay trên đầu du thuyền (Video: Twitter).

Ngỗng đầu sọc, còn gọi là ngỗng Tây Tạng, là loài ngỗng có đặc điểm nổi bật là các dải màu đen trên đầu, thường được tìm thấy ở khu vực Trung Á và Nam Á. Ngỗng đầu sọc nổi tiếng với khả năng bay qua dãy núi Himalaya trong quá trình di cư.

Thanh niên bị rắn bò vào trong quần khi đang nằm ngủ

Một sự việc hy hữu đã xảy ra tại thành phố Rayong, Thái Lan, khi một thợ xây trong lúc đang nằm ngủ đã bị rắn bò vào trong quần. Người này đã vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để cố gắng nằm yên và gọi điện cho lực lượng cứu hộ để nhờ giúp đỡ.

Thanh niên bị rắn bò vào trong quần khi đang nằm ngủ (Video: VPress).

Các chuyên gia bắt rắn nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ chậm rãi kéo con rắn ra khỏi ống quần của chàng trai, tránh để con rắn kích động và có thể tấn công người này.

Cuối cùng, con rắn đã được kéo ra khỏi quần của chàng trai mà không tấn công bất cứ ai. Con vật được xác định là một cá thể rắn chuột, không có nọc độc.

Con rắn sau đó đã được các chuyên gia mang đi thả tự do tại một khu vực cách xa con người sinh sống.

Voi bất ngờ bị cá sấu tấn công khi đang bơi qua sông

Đoạn clip được một du khách ghi lại trên sông Luangwa, Nam Phi, cho thấy khoảnh khắc một con voi đang bơi qua dòng sông chảy xiết. Khi bơi qua gần đến bờ bên kia, con voi bỗng chững lại và vùng vẫy, như thể bị đuối nước.

Voi bất ngờ bị cá sấu tấn công khi đang bơi qua sông (Video: Kruger).

Chỉ khi con voi đi sát lên bờ, mọi người mới nhận ra con vật này đang bị cá sấu tấn công. Một con cá sấu đã cắn chặt vào đuôi voi, khiến con vật to lớn tỏ ra rất đau đớn.

Voi đã cố gắng vùng vẫy và tìm cách giẫm lên con cá sấu đang cắn vào đuôi mình. Cuối cùng, những nỗ lực này cũng đã được đền đáp khi cá sấu buộc phải nhả đuôi của voi ra, nếu không cá sấu hoàn toàn có thể bị voi giẫm chết.

Cá sấu thường nhắm đến những con mồi vừa tầm như linh dương, ngựa vằn… Dường như con cá sấu trong đoạn clip đã lầm tưởng voi là con mồi yêu thích nên tấn công. Dĩ nhiên, khả năng để cá sấu có thể hạ gục voi và ăn thịt là hầu như không thể xảy ra.

Báo hoa mai rình rập, tóm gọn lợn rừng con vừa chui ra khỏi hang

Đoạn clip được một hướng dẫn viên du lịch ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Timbavati, Nam Phi, cho thấy khoảnh khắc một đàn lợn rừng con đang đi theo mẹ ra khỏi hang để tận hưởng ánh nắng mặt trời của một ngày mới.

Báo hoa mai rình rập, tóm gọn lợn rừng con vừa chui ra khỏi hang (Video: Roaring Earth).

Tuy nhiên, những con lợn rừng này đã không ngờ rằng "tử thần" đang rình rập chúng. Một con báo hoa mai đã âm thầm mai phục ngay phía trước miệng hang và tận dụng cơ hội lợn rừng mẹ không chú ý, con báo đã lập tức lao ra tấn công một con non trong đàn.

Sự chênh lệch về kích thước và sức mạnh đã giúp con báo hoa mai hạ gục con mồi một cách nhanh chóng.

Về phần lợn rừng mẹ, dường như quá hoảng hốt với sự xuất hiện của báo hoa mai khiến con vật này bỏ chạy và quên mất đi nghĩa vụ phải bảo vệ đứa con của mình.

Chú chó thông minh biết sử dụng vạch kẻ để đi bộ sang đường

Camera hành trình trên một chiếc ô tô tại thành phố Davao, Philippines, đã ghi lại được hình ảnh chú chó thông minh biết sử dụng vạch kẻ đường dành cho người đi bộ để sang đường đúng luật. Chú chó này còn bình tĩnh đợi cho ô tô dừng lại nhường đường mới bắt đầu bước đi, thay vì lao ra đường một cách bất chấp.

Hành động thông minh của chú chó khiến nhiều người thán phục.

Chú chó thông minh biết sử dụng vạch kẻ để đi bộ sang đường (Video: Twitter).

Cô giáo dũng cảm bắt rắn xuất hiện trong trường học

Một con rắn đã xuất hiện bên trong nhà vệ sinh nữ của một trường học tại thành phố Udon Thani, Thái Lan. Trong khi mọi người đều hoảng sợ, cô giáo Namtan Pensiri đã thể hiện sự dũng cảm khi sử dụng chổi để tự mình xử lý con rắn mà không cần nhờ đến lực lượng cứu hộ.

Cô giáo dũng cảm bắt rắn xuất hiện trong trường học (Video: Newsflare).

Đoạn clip do một nhân chứng ghi lại cho thấy Namtan đã truy lùng con rắn trong nhà vệ sinh, sau đó xua đuổi con vật ra sân. Mặc dù Namtan cố gắng đuổi đi, con rắn vẫn tiếp tục tìm cách bò vào bên trong lớp học. Cuối cùng, nữ giáo viên này đã dùng tay tóm gọn con vật và tự mình đưa nó ra khỏi trường.

Con rắn trong đoạn clip là một loài rắn không độc, nhưng rõ ràng không phải cô gái nào cũng có đủ dũng khí để đối mặt và tóm gọn con rắn như cô giáo Namtan.

Sư tử đực phẫn nộ, tấn công xe của du khách

Dường như cảm thấy bị làm phiền bởi những du khách xung quanh, con sư tử đực tại khu bảo tồn thiên nhiên Kruger, Nam Phi, đã thể hiện sự tức giận và lao đến đe dọa chiếc xe chở khách tham quan.

Sư tử đực phẫn nộ, tấn công xe của du khách (Video: Kruger).

Giật mình phát hiện rắn cực độc nằm nấp dưới xe máy

Chủ nhân của chiếc xe máy đã giật mình khi phát hiện một con rắn chàm quạp cực độc nằm quấn mình phía dưới xe máy. Nếu không chú ý kỹ, người này hoàn toàn có thể bị con rắn cắn trúng khi trèo lên xe.

Giật mình phát hiện rắn cực độc nằm nấp dưới xe máy (Video: TikTok).

Chàm quạp là loài rắn sở hữu nọc độc với các enzyme gây độc cho tế bào và gây ảnh hưởng đến máu (độc máu), có khả năng phá hủy hồng cầu và mô, gây đau đớn và chảy máu nghiêm trọng.

Khi bị rắn chàm quạp cắn trúng, những con mồi kích thước nhỏ như chuột, chim… sẽ bị xuất huyết đến chết. Trong khi đó, con người khi bị rắn chàm quạp cắn trúng sẽ gây sưng, phù nề, xuất hiện bọng nước, bầm máu… Nếu nạn nhân không được cấp cứu kịp thời, vết cắn sẽ gây đau đớn dữ dội và hoại tử, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.