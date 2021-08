Dân trí Nhiều người tin rằng testosterone có ảnh hưởng lớn đến "vận mệnh" của nam giới.

Testosterone cao có giúp nam giới thành công hơn?

Vai trò của Testosterone

Testosterone được biết đến là một hormone vô cùng quan trọng do cơ thể nam giới tiết ra và nó chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì những đặc tính của nam giới. Tuy nhiên, khi tuổi càng cao đi, nồng độ testosterone sẽ giảm xuống khoảng 1% mỗi năm sau độ tuổi 30-40. Suy giảm testosterone quá nhiều sẽ khiến nam giới phải đối mặt với một số vấn đề về sinh lý cũng như sức khỏe tổng thể.

Nhưng mối liên hệ khác với nguyên nhân và việc sử dụng DNA, nghiên cứu mới cho thấy nó có thể ít quan trọng hơn đối với cơ hội sống so với những gì đã được khẳng định trước đây.

Trong các nghiên cứu trước đây, các giám đốc điều hành nam có testosterone cao hơn được phát hiện có nhiều cấp dưới hơn và các nhà kinh doanh tài chính có testosterone cao hơn được tìm thấy sẽ tạo ra lợi nhuận hàng ngày lớn hơn.

Testosterone đã được phát hiện là cao hơn ở những người đàn ông có học vấn cao hơn và ở những người đàn ông tự kinh doanh, cho thấy mối liên hệ với tinh thần kinh doanh.

Ít được biết về những mối quan hệ này ở phụ nữ, nhưng một nghiên cứu cho rằng đối với phụ nữ, vị trí kinh tế xã hội khó khăn trong thời thơ ấu có liên quan đến việc testosterone cao hơn sau này trong cuộc sống.

Ảnh hưởng có lợi của testosterone được cho là hoạt động bằng cách ảnh hưởng đến hành vi. Các thí nghiệm cho thấy rằng testosterone có thể khiến một người trở nên hung hăng hơn và chấp nhận rủi ro hơn, và những đặc điểm này có thể được khen thưởng trên thị trường lao động, chẳng hạn như trong các cuộc đàm phán tiền lương.

Nhưng không có nghiên cứu nào cho thấy chắc chắn rằng testosterone ảnh hưởng đến những kết quả này bởi vì có những lời giải thích hợp lý khác.

Thay vì testosterone ảnh hưởng đến vị trí kinh tế xã hội của một người, có thể là việc có một vị trí kinh tế xã hội thuận lợi hơn sẽ làm tăng testosterone của bạn. Trong cả hai trường hợp, chúng ta sẽ thấy mối liên hệ giữa testosterone và các yếu tố xã hội như thu nhập, giáo dục và tầng lớp xã hội.

Cũng có những cơ chế hợp lý cho việc này. Đầu tiên, chúng ta biết rằng bất lợi về kinh tế xã hội là căng thẳng và căng thẳng mãn tính có thể làm giảm testosterone. Thứ hai, cách một người nhìn nhận địa vị của họ so với những người khác trong xã hội có thể ảnh hưởng đến testosterone của họ như các nghiên cứu về các trận đấu thể thao, thường là giữa nam giới, thường thấy rằng testosterone tăng ở người chiến thắng so với người thua cuộc.

Cũng có thể một số yếu tố thứ ba chịu trách nhiệm cho các mối liên quan đã thấy trong các nghiên cứu trước đây. Ví dụ, testosterone cao hơn ở nam giới có liên quan đến sức khỏe tốt và sức khỏe tốt cũng có thể giúp mọi người thành công trong sự nghiệp của họ.

Do đó, mối liên hệ ở nam giới giữa testosterone và vị trí kinh tế xã hội có thể phản ánh một cách đơn giản tác động của sức khỏe đối với cả hai.

Rất khó để tách các quá trình này ra và chỉ nghiên cứu tác động của testosterone đối với những thứ khác. Với mục tiêu này, các nhà nghiên cứu đã áp dụng một cách tiếp cận suy luận nhân quả được gọi là "ngẫu nhiên hóa Mendel".

Điều này sử dụng thông tin di truyền liên quan đến một yếu tố duy nhất (ở đây là testosterone) để tách riêng tác động của yếu tố đó lên một hoặc nhiều kết quả quan tâm (ở đây là kết quả kinh tế xã hội như thu nhập và trình độ học vấn).

Testosterone có thực sự quyết định thành công?

Nhiều người tin rằng testosterone có ảnh hưởng lớn đến "tiền đồ" của nam giới.

Testosterone tuần hoàn của một người có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường. Một số giống như thời gian trong ngày dễ dàng sửa chữa cho phù hợp. Những người khác, như sức khỏe của ai đó thì không.

Điều quan trọng, hoàn cảnh kinh tế xã hội có thể ảnh hưởng đến testosterone. Vì lý do này, ngay cả khi chúng ta thấy mối liên quan giữa testosterone và vị trí kinh tế xã hội, chúng ta không thể xác định được điều gì đang gây ra cái gì.

Đây là lý do tại sao thông tin di truyền có sức mạnh như DNA của bạn được xác định trước khi sinh và thường không thay đổi trong suốt cuộc đời của bạn (hiếm có trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như những thay đổi xảy ra với bệnh ung thư). Do đó, nếu chúng ta quan sát mối liên hệ giữa vị trí kinh tế xã hội với các biến thể di truyền liên quan đến testosterone, điều đó cho thấy rõ ràng rằng testosterone đang gây ra sự khác biệt trong kết quả kinh tế xã hội. Điều này là do ảnh hưởng đến các biến thể của các yếu tố khác ít có khả năng hơn nhiều.

Trong hơn 300.000 người trưởng thành tham gia Ngân hàng Biobank của Vương quốc Anh, các nhà khoa học đã xác định được các biến thể di truyền có liên quan đến mức testosterone cao hơn, riêng biệt cho nam và nữ.

Sau đó, họ khám phá xem các biến thể này có liên quan như thế nào đến các kết quả kinh tế xã hội, bao gồm thu nhập, trình độ học vấn, tình trạng việc làm và tình trạng thiếu thốn ở cấp khu vực, cũng như mức độ chấp nhận rủi ro và sức khỏe tổng thể của bản thân.

Tương tự như các nghiên cứu trước đây, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người đàn ông có testosterone cao hơn có thu nhập hộ gia đình cao hơn, sống ở những khu vực ít thiếu thốn hơn và có nhiều khả năng có bằng đại học và một công việc có tay nghề cao. Ở phụ nữ, testosterone cao hơn có liên quan đến vị trí kinh tế xã hội thấp hơn, bao gồm thu nhập hộ gia đình thấp hơn, sống ở khu vực thiếu thốn hơn và cơ hội có bằng đại học thấp hơn.

Phù hợp với các bằng chứng trước đây, testosterone cao hơn có liên quan đến sức khỏe tốt hơn đối với nam giới và sức khỏe kém hơn đối với phụ nữ, và nam giới có nhiều rủi ro hơn.

Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng cho thấy sự biến đổi di truyền liên quan đến tình trạng testosterone vị trí kinh tế xã hội được nâng cao. Ở cả nam giới và phụ nữ, các nghiên cứu không phát hiện thấy ảnh hưởng nào của các biến thể di truyền liên quan đến testosterone trên bất kỳ khía cạnh nào của vị trí kinh tế xã hội, sức khỏe hoặc chấp nhận rủi ro.

Vì xác định được ít biến thể di truyền liên kết với testosterone hơn ở phụ nữ, nên ước tính của đối với phụ nữ kém chính xác hơn so với nam giới. Do đó, không thể loại trừ những ảnh hưởng tương đối nhỏ của testosterone đối với vị trí kinh tế xã hội của phụ nữ. Các nghiên cứu trong tương lai có thể kiểm tra các mối liên quan ở phụ nữ bằng cách sử dụng các mẫu lớn hơn dành riêng cho phụ nữ.

Nhưng đối với nam giới, kết quả di truyền của cho thấy rõ ràng rằng các nghiên cứu trước đây có thể bị sai lệch do ảnh hưởng của các yếu tố bổ sung, có khả năng bao gồm tác động của vị trí kinh tế xã hội đối với testosterone. Kết quả nghiên cứu mới chỉ ra rằng, mặc dù có những câu chuyện như "thần thoại" xã hội xung quanh testosterone nhưng nó có thể ít quan trọng hơn đối với thành công và cơ hội sống so với các nghiên cứu trước đó đã đề xuất.

Trang Phạm

Theo Science Alert