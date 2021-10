Tên lửa Falcon 9 ngả sang màu nâu sau 8 lần phóng vào vũ trụ

Dân trí Tên lửa Falcon 9 đã giúp SpaceX đạt đến mức độ cao nhất của ngành công nghiệp vũ trụ hiện tại về khả năng tái sử dụng tên lửa.

Cứ mỗi tháng, SpaceX lại phóng một tên lửa, mang theo vệ tinh của các công ty và quốc gia cũng như hàng tiếp tế cung cấp cho Trạm Không gian Quốc tế (ISS).

Ngày 1/7/2021, SpaceX thực hiện sứ mệnh Transporter-2, đánh dấu lần thứ 20 đưa tên lửa đẩy Falcon 9 lên quỹ đạo chỉ từ đầu năm đến nay.

Lần phóng thành công này tiếp tục cho thấy khả năng tái sử dụng của tên lửa của SpaceX cho các sứ mệnh bay vào vũ trụ là ấn tượng đến thế nào.

Để so sánh, tàu con thoi của NASA thường chỉ thực hiện tối đa từ 1-2 sứ mệnh mỗi năm. Ngoài ra trước ngày 23/4/2021, NASA cũng chưa từng sử dụng tên lửa tái chế để đưa phi hành gia lên vũ trụ vì lý do đảm bảo an toàn.

Trong khi đó với SpaceX, dường như mỗi khi một sứ mệnh hoàn thành, họ lại có thêm kinh nghiệm và rút ngắn thời gian để chỉnh sửa, "tân trang" tên lửa và sẵn sàng cho một nhiệm vụ mới.

Điều đặc biệt là lõi tên lửa mang số hiệu B1060 trước đó đã được đưa lên không gian tổng cộng 7 lần.

So sánh lõi tên lửa B1060 từ lần phóng đầu tiên cho tới nay. (Ảnh: SpaceX)

Dựa trên loạt ảnh so sánh tên lửa B1060 tại thời điểm lần đầu được phóng và lúc sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ thứ 8 vừa qua, có thể thấy rằng việc nhiều lần trải điều kiện khắc nghiệt đã làm nó "nhuốm màu" đi rất nhiều.

Được biết, lần phóng đầu tiên của tên lửa này là khi nó tham gia sứ mệnh đưa vệ tinh GPS III của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ lên quỹ đạo vào ngày 30/6/2020.

Từ tháng 1/2021 đến ngày 1/7, tên lửa này đã thực hiện 5 nhiệm vụ, cho thấy khả năng tái sử dụng tên lửa của SpaceX đã đạt đến mức cao nhất của ngành công nghiệp vũ trụ hiện tại.

Minh Khôi

Theo Arstechnica