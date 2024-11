Sonic Security Summit 2024: Bảo mật an toàn dữ liệu và ứng dụng

Sự kiện mang đến góc nhìn toàn cảnh về các xu hướng bảo mật mới, đồng thời giới thiệu các giải pháp tiên tiến đến từ ba hãng công nghệ hàng đầu: Kaspersky, HCLSoftware và Cloudflare.

Toàn cảnh sự kiện Sonic Security Summit 2024.

Giải pháp bảo mật dẫn đầu xu hướng

Sonic Security Summit 2024 được tổ chức với ba phiên nội dung chính, mỗi phiên tập trung vào một lĩnh vực bảo mật mũi nhọn, giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược an ninh trong thời đại số.

Cụ thể, Kaspersky tập trung giới thiệu bộ giải pháp bảo mật thế hệ mới (Next-Generation Cybersecurity Solutions) - Kaspersky Next EDR, Next XDR, KUMA(SIEM), SOC… cung cấp công cụ toàn diện giúp các tổ chức phát hiện và ứng phó nhanh chóng với mối đe dọa an ninh mạng phức tạp cũng như xây dựng trung tâm SOC một cách tối ưu và hoàn chỉnh.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc quốc gia của Kaspersky, chia sẻ về những tính năng vượt trội của bộ giải pháp này.

HCLSoftware với chủ đề "Dẫn dắt tư duy - Đón đầu rủi ro mới", HCLSoftware mang đến các giải pháp tự động hóa và bảo mật thông minh - HCL BigFix/UEM Solutions, HCL AppScan/DevSecOps Solutions… hỗ trợ doanh nghiệp dự báo rủi ro và quản lý ứng dụng hiệu quả.

Ông Lưu Danh Anh Vũ - Giám đốc Kinh doanh và phát triển đối tác quốc gia HCL Software trực tiếp trình bày tại sự kiện.

Cloudflare nhấn mạnh về "Kỷ nguyên mới của bảo mật ứng dụng". Cloudflare giới thiệu các giải pháp hiện đại trong bảo vệ ứng dụng Web và API (WAAP), ngăn chặn tấn công DDoS và biên dịch vụ truy nhập bảo mật (SASE) giúp các đơn vị đạt được hiệu suất tối đa trong vận hành ứng dụng, hoạt động sản xuất kinh doanh mà không phải lo lắng về an toàn an ninh cũng như gián đoạn dịch vụ.

Ông Nguyễn Hoàng Trúc - Presales manager của Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Sonic, đã trình bày về giải pháp của Cloudflare tại sự kiện.

Diễn đàn kết nối và định hướng chiến lược bảo mật

Bên cạnh việc cập nhật những công nghệ mới nhất, Sonic Security Summit 2024 còn là không gian kết nối giữa các chuyên gia bảo mật, khách hàng và đối tác. Những phiên thảo luận trực tiếp cùng các đại diện từ Kaspersky, HCLSoftware và Cloudflare đã cung cấp nhiều góc nhìn chuyên sâu về cách ứng phó với các mối đe dọa bảo mật mới nổi.

Cam kết từ Sonic - nỗ lực vì an ninh bền vững

Ông Lê Huy Hùng - Giám đốc chi nhánh TPHCM, Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Sonic phát biểu tại sự kiện.

Đại diện Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Sonic nhấn mạnh: "Chúng tôi tự hào mang đến một diễn đàn uy tín, nơi các đối tác công nghệ hàng đầu cùng chia sẻ giải pháp và định hướng tương lai. Sonic cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với khách hàng trên hành trình bảo vệ dữ liệu và ứng dụng, giúp doanh nghiệp sẵn sàng đối phó với những thách thức an ninh mạng ngày càng phức tạp".

Tại Việt Nam, Sonic là một trong những đơn vị phân phối hàng đầu chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp mạng, bảo mật từ các thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam. Với sứ mệnh hỗ trợ tổ chức và doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng mạng vững chắc và hệ thống bảo mật tối ưu, Sonic cam kết mang đến những giải pháp phù hợp nhất, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững. Tìm hiểu thêm tại: https://sonic.com.vn/