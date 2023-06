Tình huống thót tim được một nhân chứng ghi lại tại Vườn Quốc gia Yellowstone (bang Wyoming, Mỹ), cho thấy khoảnh khắc một cô gái tiến lại gần một con bò rừng bison châu Mỹ cỡ lớn, đưa tay sờ vào đầu con vật để tạo dáng chụp ảnh.

Khi thấy cô gái tiếp cận mình, con bò rừng bất ngờ lao đến, dùng sừng để tấn công cô gái khiến cô hoảng hốt bỏ chạy và bị ngã xuống đất.

May mắn, con bò rừng đã dừng lại nên không có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra.

Phớt lờ biển cảnh báo, cô gái suýt mất mạng khi tiếp cận bò rừng (Video: Instagram).

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã cắm những tấm biển cảnh báo dọc khắp Vườn quốc gia Yellowstone khuyến cáo du khách không được tiếp cận với các loài động vật hoang dã, trong đó có bò rừng bison.

Các du khách ghé thăm Vườn quốc gia Yellowstone, nơi sinh sống của khoảng hơn 5.000 cá thể bò rừng bison châu Mỹ, được khuyến cáo phải đứng cách xa những con bò rừng này ít nhất 20m để đảm bảo an toàn.

Theo các chuyên gia về động vật, bò rừng bison không phải là loài động vật hung dữ, nhưng chúng cũng không phải là loài quá thân thiện với con người. Về cơ bản, bò rừng bison sẽ không quan tâm đến sự xuất hiện của những người xung quanh, miễn là họ không tiếp cận và làm phiền chúng.

Bò rừng bison châu Mỹ là loài động vật gây nhiều thương tích nhất cho du khách tại Vườn quốc gia Yellowstone (Ảnh minh họa: Pinterest).

Bò rừng bison là loài động vật có hành vi khó đoán và có thể bất ngờ tấn công con người nếu chúng cảm thấy bị đe dọa. Bò rừng bison có thể chạy nhanh gấp 3 lần con người, do vậy nếu bị chúng truy đuổi, các du khách sẽ khó có cơ hội chạy thoát.

Tuy nhiên, không ít du khách đã phớt lờ lời cảnh báo này và vẫn tìm cách tiếp cận những con bò rừng bison cỡ lớn để chụp ảnh cùng chúng, hậu quả là đã có không ít người bị bò rừng tấn công.

Vào tuần trước, lực lượng chức năng tại Vườn Quốc gia Yellowstone đã buộc phải an tử một con bò rừng bison mới sinh, vì một du khách đã cố tình chạm vào con vật.

Cụ thể, một khách du lịch đã cố gắng giúp con bò rừng bison non đứng dậy sau khi nó bị ngã. Tuy nhiên, sự can thiệp này đã làm cho con non có mùi lạ khiến nó bị chính bò mẹ và cả đàn xa lánh.

Bất chấp nhiều nỗ lực của các nhân viên kiểm lâm để giúp con non có thể quay trở lại đàn, nó vẫn bị cả đàn xua đuổi. Lực lượng kiểm lâm cuối cùng quyết định an tử cho bê non vì biết nó không thể tiếp tục tồn tại được lâu.

Biển cảnh báo du khách không tiếp cận động vật hoang dã và bò rừng bison tại Vườn quốc gia Yellowstone (Ảnh: 9gag).

Theo thống kê, ít nhất 6 người đã bị bò rừng bison húc khi đến thăm Vườn Quốc gia Yellowstone trong năm 2022, chủ yếu vì họ cố tình tiếp cận những con bò rừng.

Một đoạn video chia sẻ lên mạng xã hội vào cuối năm ngoái cho thấy một người đàn ông bị bò rừng bison húc khi người này lao đến giải cứu một đứa trẻ bị bò rừng tấn công. May mắn không có thiệt hại nào về người trong tình huống này.

Người đàn ông bị bò rừng bison húc khi cố gắng cứu em bé (Video: Twitter).

Bò rừng bison châu Mỹ là một trong những loài có kích thước lớn nhất thuộc họ trâu bò. Khi trưởng thành, bò rừng bison châu Mỹ có thể nặng từ hơn 350kg đến 1.000kg, trong đó con đực nặng nhất từng ghi nhận đạt khối lượng 1.270kg.

Khi sống trong môi trường nuôi nhốt để lấy thịt, bò rừng bison châu Mỹ có thể đạt cân nặng lên đến hơn 1,7 tấn.

Theo UL/YN