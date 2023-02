Phát hiện thêm kho báu quý giá từ xác tàu thế kỷ 15

Xác tàu chìm dưới đáy đại dương (Ảnh minh họa: Futura Science).

Thông thường thực vật hữu cơ sẽ phân hủy theo thời gian, đây là lần đầu tiên trong lịch sử các nhà khoa học có thể chứng kiến được sự bảo tồn hoàn hảo của các loại hương liệu này.

Xác tàu Gribshunden đã ngâm mình dưới biển trong hơn 500 năm ngoài khơi Ronneby phía đông nam Thụy Điển.

Năm 1495, soái hạm này rời Đan Mạch đến Kalmar (Thụy Điển), trên tàu có Vua Hans 1. Ông đến quốc gia này để dự một hội nghị thượng đỉnh liên quan đến chính trị.

Thật không may, con tàu đã bốc cháy mà không rõ lý do và chìm xuống biển Baltic, rất may trong khi đó, nhà vua đang ở trên đất liền, gặp gỡ các quan chức nước này.

Mãi cho đến năm 1960, các thợ lặn mới phát hiện vị trí con tàu, vào năm 2.000 các nhà khảo cổ học đã tiết lộ kho báu với nhiều hiện vật cho thấy sự giàu có của Vua Hans 1 như áo giáp, vũ khí, tiền xu, thùng đựng cá tầm đã xẻ thịt và một chiếc bình gỗ có biểu tượng vương miện thuộc sở hữu của nhà vua.

Vua Hans 1 đã đặt nhiều hàng hóa khi đặt chân đến Thụy Điển để chứng minh quyền lực của mình.

Bên cạnh đó, một chiến dịch mới đang được tiến hành kể từ năm 2019 để điều tra những hiện vật được tìm thấy trên xác tàu Gribshunden và những kết quả mới nhất đã được công bố trên tạp chí Plos One.

"Kho báu gia vị" quý hiếm trong tình trạng hoàn hảo

Các nhà khảo cổ học từ Đại học Lund, Thụy Điển đã phát hiện ra khoảng hơn 3.000 mẫu vật chứa trong các thùng trên tàu, trong đó có nhiều loại thảo dược ở tình trạng hoàn hảo.

Điều này có được là do nước của biển Baltic, không quá mặn và lạnh, đóng vai trò như một dung dịch bảo quản chúng.

Các nhà khảo cổ học đang khám phá xác tàu và tìm thấy thêm nhiều kho báu mới (Ảnh: Đại học Lund).

Trong số các phát hiện, có nhiều hương liệu kỳ lạ lúc bấy giờ bao gồm các loại gia vị như nghệ tây, gừng, đinh hương, nhục đậu khấu. Bên cạnh đó, còn có hạnh nhân, mù tạt, hoặc trái cây sấy khô.

Chỉ có một số ít các loài thực vật không ăn được như jusquiame, một cây thuốc nổi tiếng vào thời điểm đó như một loại cây ma thuật, nó được sử dụng làm thuốc gây mê.

Theo các nhà nghiên cứu, đây là lần đầu tiên một lượng thực vật còn sót lại như vậy có niên đại từ thời Trung cổ được tiết lộ.

Điều này đã phản ánh sự giàu có của vua Hans 1 và cung cấp cho các nhà khoa học những hiểu biết có giá trị về lối sống của giới quý tộc trong thời Trung cổ.

Theo Futura Science