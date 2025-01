Những hình ảnh thiên nhiên hoang dã ấn tượng nhất năm 2024

Nhiếp ảnh gia người Ấn Độ Dhritiman Mukherjee đã dành ra nhiều ngày để quan sát những con cá sấu Ấn Độ và chụp được hình ảnh một con cá sấu đực to lớn đang chăm sóc cho những con non mới một tháng tuổi của nó. Một con cá sấu Ấn Độ đực có thể cùng lúc giao phối với 7 con cái trở lên. Những con non sẽ được cả cha lẫn mẹ chăm sóc sau khi trứng nở. Cá sấu Ấn Độ đang bị đe dọa nghiêm trọng do mất môi trường sống và hiện chỉ còn khoảng 650 cá thể trưởng thành. Các nỗ lực bảo tồn đang được gấp rút thực hiện để giúp bảo vệ loài động vật này (Ảnh: Dhritiman Mukherjee).