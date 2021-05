Người đàn ông duy nhất trong lịch sử vừa lùn, vừa là… người khổng lồ

Dân trí Adam Rainer là trường hợp hi hữu trong lịch sử được ghi nhận vừa là người lùn, vừa là người khổng lồ tính đến thời điểm hiện tại.

Rainer sinh năm 1899, bố mẹ có chiều cao trung bình. Khi đến tuổi thiếu niên, ông thấp hơn hầu hết những người ở thị trấn Graz của mình, lúc đó thuộc Áo-Hungary. Với chiều cao khiêm tốn so với một người bình thường, người đàn ông này đã bị từ chối nhập ngũ trong Thế chiến thứ nhất.

Khi đó, Adam Rainer chỉ cao 137,16 cm. Chiều cao của Rainer thấp một cách bất thường so với tuổi của mình. Rainer được phân loại là mắc bệnh lùn, thấp hơn ngưỡng trung bình là 147,32 cm vào thời đó.

Vài năm sau, Rainer tiếp tục cố gắng nhập ngũ một lần nữa nhưng vẫn thấp hơn yêu cầu về chiều cao là trung bình 142cm ở tuổi 20.

Tuy nhiên, vấn đề đáng nói là các báo cáo y tế cho thấy Rainer có bàn tay và bàn chân to bất thường đối với một người đàn ông có chiều cao như vậy. Bàn chân của Rainer là cỡ US 10 (EU 43), tương đương với cỡ 43 của Việt Nam.

Sau đó, ở tuổi 21 là thời điểm mà hầu hết mọi người đã ngừng phát triển, Adam lại bắt đầu một sự phát triển vượt bậc bất thường. Khi Rainer 32 tuổi đã phát triển chiều cao lên tới… 2 mét 1.

Vào đầu những năm 1930, Rainer được bác sĩ A. Mandl và bác sĩ F. Windholz khám, chẩn đoán mắc hội chứng to đầu chi (acromegaly), một chứng rối loạn hiếm gặp trong đó cơ thể sản xuất quá nhiều hormone tăng trưởng. Chứng rối loạn giải thích nguyên nhân với việc bàn tay và bàn chân to bất thường của Rainer cũng như sự mệt mỏi quá mức cùng các đường nét trên khuôn mặt to bất thường.

Đội ngũ y tế đã xác định nguyên nhân khiến Rainer đột ngột phát triển bất thường như vậy là do một khối u đè lên tuyến yên.

Các bác sĩ đã phẫu thuật cho Rainer để loại bỏ khối u với hy vọng ngăn chặn sự phát triển thêm. Mặc dù loại bỏ thành công, nó chỉ đủ để làm chậm sự phát triển của Adam.

Khi Rainer được đo vào năm tiếp theo, chiều cao không thay đổi, nhưng cột sống của ông đã bắt đầu cong, có nghĩa là cơ thể của Rainer vẫn đang phát triển.

Tuy nhiên, sức khỏe của ông giảm sút, cột sống cong dần khiến ông không thể tự đứng vững. Thị lực và thính giác của ông cũng ngày càng kém đi, và cuối cùng Rainer qua đời ở tuổi 51 với chiều cao là 2,34 m. Chiều cao này của Rainer cũng đồng nghĩa với việc ông là người đàn ông cao nhất ở Áo thời điểm đó.

Hiện tại, trong lịch sử chưa có trường hợp nào khác được biết đến về một người được phân loại là vừa là người lùn và người khổng lồ với chiều cao bất thường trong suốt cuộc đời của họ.

Trang Phạm