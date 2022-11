NASA: "Con người có thể sống và làm việc trên Mặt Trăng từ năm 2030"

Năm 2030, con người có thể sống trên Mặt Trăng

Sứ mệnh Artemis-1 thành công cho phép chúng ta kỳ vọng vào một tương lai, nơi nhân loại có thể tới Mặt Trăng để sinh sống và làm việc (Ảnh: NASA).

"Chúng tôi sẽ đưa con người đáp xuống bề mặt Mặt Trăng, và họ sẽ sống tại đó để làm việc". Đây là nhận định của Howard Hu, người đứng đầu chương trình vũ trụ mặt trăng Artemis-1 của NASA.

Trước đó, NASA phóng thành công tàu vũ trụ Orion thuộc sứ mệnh Artemis-1 tại trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ. Đây được đánh giá là bước quan trọng đầu tiên hướng tới việc đưa con người trở lại Mặt Trăng sau gần 50 năm.

Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, một tàu vũ trụ tương tự sẽ được sử dụng để trực tiếp đưa con người lên bề mặt Mặt Trăng, bao gồm cả nữ phi hành gia đầu tiên.

Cùng với đó, sứ mệnh Artemis cũng bao gồm các kế hoạch xây dựng khu định cư lâu dài của con người, nhằm hỗ trợ các hoạt động khai thác và khoa học.

"Đó là bước đầu tiên chúng tôi thực hiện để thám hiểm không gian sâu một cách dài hạn. Điều này không chỉ có ý nghĩa với nước Mỹ, mà còn cho cả thế giới," Hu cho biết.

Cuộc sống trên Mặt Trăng sẽ thế nào?

Việc xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng không còn là ý tưởng viển vông (Ảnh: Getty).

Ý tưởng xây dựng một khu định cư trên Mặt Trăng từ lâu đã được định hình trong trí tưởng tượng của nhiều người. Dẫu vậy, những điểm khác biệt về môi trường sống, khí hậu với Trái Đất sẽ khiến ý tưởng này trở nên vô cùng thách thức.

Điều đầu tiên phải kể đến đó là nhiệt độ tại Mặt Trăng sẽ vô cùng khắc nghiệt. Theo các nhà khoa học, một ngày trên Mặt Trăng tương đương với 14 ngày trên Trái Đất, với nhiệt độ trung bình vào ban ngày là 123 độ C và ban đêm là -233 độ C.

Điều này khiến các nhà du hành buộc phải trang bị những bộ đồ chuyên dụng, vừa để cung cấp dưỡng khí, và vừa để sống sót trước thời tiết cực đoan.

Địa điểm duy nhất có thể xây dựng một khu dân cư mà ít phải đối mặt với những điều kiện khí hậu khắc nghiệt nêu trên chính là vị trí gần hai cực của Mặt Trăng.

Theo NASA, đây là những khu vực chứa nhiều mảng băng, do tiếp nhận mức độ ánh sáng thấp từ Mặt Trời. Bởi lý do này, nhiệt độ nơi này tương đối "dịu mát", với xấp xỉ 0 độ C do góc chiếu sáng nhỏ từ Mặt Trời.

Con người đang từng bước chinh phục Mặt Trăng thông qua các sứ mệnh không gian đầy táo bạo và đột phá (Ảnh: NASA).

Một mối lo khác là nguồn cung cấp dưỡng khí và thực phẩm. Tuy nhiên, nhiều thí nghiệm cho thấy chỉ cần cung cấp vài điều kiện cơ bản, con người có thể trồng trọt thoải mái trên căn cứ Mặt Trăng tương lai.

Bằng các mẫu đất được gửi về từ Mặt Trăng, các nhà khoa học đã có thể tạo ra một khu vườn mini xanh tốt y hệt như được trồng bằng đất của Trái Đất. Do đó, chúng ta cũng không cần quá lo lắng về điều này.

Theo một số chuyên gia, mối nguy hiểm tiềm tàng đáng lo ngại trên Mặt Trăng những cơn địa chấn. Theo dữ liệu từ máy đo mà tàu Apollo để lại, Mặt Trăng vẫn thường xuyên diễn ra các hoạt động địa chấn, thậm chí có cả những trận động đất kéo dài cả giờ đồng hồ, mạnh tới 5,5 độ Richter.

Do đó, những cơ sở được xây dựng tại đây cũng phải đảm bảo khả năng chống chịu trước sự khắc nghiệt của Mặt Trăng.