Nằm gọn dưới nanh vuốt sư tử, linh dương thoát chết theo kịch bản khó ngờ (Video: Maasai Sightings).

Sư tử thường ít khi để sổng con mồi nếu như đã nắm được lợi thế và có đủ thời gian khống chế đối phương. Tuy nhiên trong một số trường hợp hy hữu, sư tử có thể đánh mất sự hứng thú, tạo điều kiện cho con vật thoát chết.

Một trong những tình huống như vậy đã diễn ra và được ghi lại bởi camera tại Công viên quốc gia Maasai Mara (Nam Phi).

Trong đoạn video, có thể thấy con sư tử cái trưởng thành đã kết thúc cuộc đi săn bằng cách ngoạm chặt cổ một con linh dương mới lớn, đồng thời đè ngửa con vật xuống đất.

Những người nhìn thấy cảnh tượng này ắt hẳn đều nghĩ về cái chết dành cho chú linh dương xấu số. Thế nhưng, khi con vật ngừng thở và mất dần dấu hiệu của sự sống, thì sư tử bất ngờ đứng dậy, rồi thản nhiên bỏ đi.

Chứng kiến hành động kỳ lạ của sư tử khiến cho không ít du khách cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng, mọi thứ vẫn chưa chấm dứt ở đó.

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, linh dương bắt đầu hít thở trở lại và ngóc đầu dậy. Mặc dù vết thương ở chân khiến nó chưa thể đứng dậy, song rõ ràng là con vật vẫn đang sống "khỏe".

Góc quay tiếp tục hướng về phía con sư tử ở gần đó để thấy nó vẫn dửng dưng, và chẳng hề đoái hoài tới linh dương nữa. Dường như sư tử đã quyết định kết thúc cuộc đi săn theo một kịch bản khó tin.

Một số bình luận cho rằng sự có mặt của các du khách ở quá gần đã khiến sư tử cảm thấy bị đe dọa, và bỏ dở bữa ăn. Cũng có ý kiến cho rằng sư tử dường như đã no nê, và chỉ đi săn theo bản năng, chứ không hề mang chủ đích giết mồi.

Con sư tử bất ngờ bỏ dở bữa ăn dù linh dương đã hết đường chống cự.

Trong văn hóa phương Tây, chúng được mệnh danh là "chúa tể rừng xanh" (king of the jungle) hay "vua của muôn thú" (king of beasts). Chúng cũng là loài có tập tính xã hội nhất trong tất cả các loài mèo hoang dã thông qua việc sống trong các nhóm cá thể có chung huyết thống và đi săn cùng nhau.

Giống như các loài thuộc họ mèo khác, sư tử là những con thú săn mồi siêu hạng và là động vật ăn thịt đầu bảng chủ chốt nhờ quần thể con mồi dồi dào. Cuộc săn mồi của sư tử thường không mất nhiều thời gian và rất uy lực. Khi săn mồi đơn lẻ, chúng giết chết con mồi bằng cách cắn vào cổ để làm gãy cổ hay tổn thương hệ tuần hoàn máu.

Khi săn theo đàn, sư tử có thể kìm kẹp con mồi lớn, trong khi các con khác cắn cổ hay làm nghẹt thở con mồi bằng cách khóa mõm đối phương, khiến chúng ngạt thở.

Ngoài ra, sư tử cũng là loài có bản năng đi săn mạnh mẽ. Chúng có thể chỉ săn đuổi con mồi "cho vui", rồi thả con mồi đi nếu như không có ý định giết thịt.

Trước khi loài người chiếm ưu thế, sư tử chính là loài động vật chiếm nhiều lãnh thổ nhất hơn bất kỳ loài động vật có vú nào khác trên đất liền. Chúng ưa thích môi trường đồng cỏ và thảo nguyên, gần các con sông và rừng cây mở với những bụi cây.