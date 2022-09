Mạo hiểm đưa ra quyết định này, sư tử bị con mồi giẫm đạp suýt chết

Lao thẳng vào bầy ngựa vằn, sư tử bị giẫm đạp suýt chết (Video: Maasai Sightings).

Ngựa vằn là một trong những con mồi yêu thích của sư tử. Tuy nhiên, để săn được con mồi cỡ lớn này, sư tử sẽ phải di chuyển theo bầy và phối hợp cùng nhau để tách riêng chúng ra khỏi đàn, rồi sau đó hợp sức để hạ gục.

Trong nhiều trường hợp, khi số lượng cá thể trong đàn ngựa vằn vượt trội, sư tử phải đánh liều với số mệnh và có nguy cơ rất cao bị chúng giẫm đạp tới trọng thương, như trong tình huống được một du khách ghi lại tại khu bảo tồn thiên nhiên ở Tanzania dưới đây.

Đoạn clip cho thấy bầy sư tử đã triển khai đội hình và tấn công vào đàn ngựa vằn từ nhiều hướng khác nhau. Trong khi những con phía sau khá an toàn vì chỉ cần đuổi theo con mồi, thì một số con lại đứng ở vị trí nguy hiểm, ở ngay đường chạy của đàn ngựa vằn với số lượng rất đông.

Thông thường, đây sẽ là những cá thể đóng vai trò "mắt xích" trong cuộc đi săn của sư tử, vì chúng sẽ phục kích ở những điểm trọng yếu, và tấn công ngựa vằn tại nơi mà chúng không ngờ đến.

Thế nhưng nếu kém may mắn, những con sư tử này hoàn toàn có thể bị trọng thương, hay thậm chí bỏ mạng. Điển hình như trong đoạn clip, có thể thấy một con sư tử dường như quyết định sai thời điểm và vồ hụt con mồi. Ngay lập tức, nó bị đàn ngựa vằn trừng phạt và liên tục phải hứng chịu những cú đạp búa bổ.

Rất may mắn, dù lăn lộn nhiều vòng trên mặt đất, nhưng con vật đã may mắn thoát chết, và dùng chút hơi sức để cố lết ra khỏi hướng chạy của đàn ngựa vằn. Đánh đổi cho sự liều lĩnh này, cuộc đi săn của bầy sư tử đã thành công khi chúng hạ gục được hai con ngựa vằn chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Khả năng đi săn hiệu quả theo bầy đàn là vũ khí cực mạnh của sư tử (Ảnh: istockphoto).

Trong văn hóa phương Tây, sư tử được mệnh danh là "chúa tể rừng xanh" (king of the jungle) hay "vua của muôn thú" (king of beasts). Chúng cũng là loài có tập tính xã hội nhất trong tất cả các loài mèo hoang dã, bằng cách sống trong các nhóm cá thể có liên quan với con cái của chúng.

Bất chấp khi săn mồi hay tự vệ, sư tử không bao giờ đơn độc. Chúng thích hoạt động theo một nhóm nhỏ và dùng kỹ năng, sức mạnh, tốc độ để hạ gục đối thủ.

Nhờ vậy, chúng là những thú săn mồi siêu hạng và là động vật ăn thịt đầu bảng trên thảo nguyên. Các nghiên cứu khoa học chứng minh khả năng đi săn theo bầy của sư tử chính là yếu tố giúp chúng tăng tỷ lệ thành công khi săn bắt các loài thú lớn và nguy hiểm.

Dù có kích thước lớn nhưng sư tử có thể chạy rất nhanh, nhất là sư tử cái. Sư tử có thể đạt đến tốc độ chạy lên đến hơn 80 km/h mặc dù chúng chỉ có thể duy trì tốc độ này trong một thời gian ngắn.

Sư tử cũng biết bơi và trèo cây nhưng tỏ ra khá vụng. Nhiều video từng ghi lại cảnh sư tử trèo lên cây để đánh cắp mồi của báo hoa mai, hay bơi qua sông để theo dấu các bầy thú ăn cỏ, cũng như đi tìm lãnh thổ cho mình.

Dù có nhiều lợi thế trong sinh tồn, song các quần thể sư tử ở châu Phi đã bị sụt giảm khoảng 43% từ những năm đầu thập niên 1990. Mặc dù nguyên nhân của sự suy giảm chưa được làm rõ một cách đầy đủ, nhưng đánh mất môi trường sống và xung đột với con người là những nguyên nhân lớn nhất.